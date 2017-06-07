Hububatı lisanslı depolara veren üreticiler; %2 stopaj ve SGK kesintisinden muaf olacak !

Halim Utlu / Gazeteci

Ürününü teminat gösteren üretici, ürün bedelinin % 75’ine kadar kredi kullanabilecek ve krediye ait faizin % 50’si devlet tarafından karşılanacak....

Fiyatların yakında açıklanacağı buğday üretimi 21,8 milyon ton, arpa üretimi 7,5 milyon ton olabilir....



Lisanslı depolara ürün teslim eden çiftçiler ve üreticiler, % 2 stopaj ve SGK kesintisinden muaf tutulacak, ürününü teminat göstererek ürün bedelinin % 75’ine kadar kredi kullanabilecek ve bu krediye ait faizin % 50’si devlet tarafından karşılanacak.

Ayrıca,Toprak Mahsülleri Ofisi(TMO), lisanslı depolarla ürün alımı için protokol imzalamaya başlarken, lisanslı depolara konulan ürünlere de alım garantisi veriyor.

Toprak Mahsülleri Ofisi, emanet alımlara başladı

Ülkemizde buğday-arpa hasatına, 15 Mayıs itibarıyla başlanırken, Güneydoğu Anadolu bölgemizde hasatta, henüz %3 seviyesine ulaşıldığı ifade edildi.Bu arada Toprak Mahsülleri Ofisi(TMO), üretici ve çiftçilerin depolama ve finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla,dünden itibaren emanet alımlara başladı.

TMO’nun, emanet hububat alımı konusunda bir açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Üreticilerimiz, ÇKS’de kayıtlı üretim miktarının tamamını randevu almak suretiyle TMO işyerlerine emanete bırakabilirler.

%30 oranında avans kullanılabilecek

İsteyen üreticilerimiz, emanete bıraktığı ürün karşılığında geçen yılki müdahale alım fiyatı üzerinden %30 oranında avans kullanabilirler. "dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kanalı ile yaptığı açıklama şöyle;

“Ülkemizde buğday-arpa hasatına 15 Mayıs itibarıyla başlandı. Güneydoğu Anadolu bölgemizden başlanan hasatta henüz %3 seviyesine ulaşılmıştır.

Buğday üretiminde %6, arpada %12 artış bekleniyor

2017 yılında bir önceki yıla göre buğday üretiminde %6, arpa üretiminde %12 artış bekliyoruz. Fiyatı önümüzdeki süreçte açıklayacağız.

Bu süreçte piyasayı yakından takip ediyoruz; üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri alıyoruz. TMO, bugünden geçerli olmak üzere üreticilerin depolama ve finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla emanet alımlara başlayacak.

Üreticilerimiz, ÇKS’de kayıtlı üretim miktarının tamamını randevu almak suretiyle TMO işyerlerine emanete bırakabilirler.

Depo kira ücreti alınmayacak

İsteyen üreticilerimiz, emanete bıraktığı ürün karşılığında geçen yılki müdahale alım fiyatı üzerinden %30 oranında avans kullanabilirler. Emanete bırakılan ürünlerden, fiyat açıklanıncaya kadar depo kira ücreti alınmayacaktır.

TMO, lisanslı depolarla ürün alımı için protokol imzalamakta, lisanslı depolara konulan ürünlere alım garantisi vermektedir.

Kredi çeken üreticinin, kredi faizinin % 50’sini devlet karşılayacak

Lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler; % 2 stopaj ve SGK kesintisinden muaf tutulacak,ürününü teminat göstererek ürün bedelinin % 75’ine kadar kredi kullanabilecek ve bu krediye ait faizin % 50’si devlet tarafından karşılanacaktır.

Üreticilerimizin, belirtmiş olduğumuz bu avantajlarından istifade edebilmeleri ve ürünlerini uygun fiyatlarda istedikleri zaman satabilmeleri için lisanslı depoları kullanmaları menfaatlerine olacaktır.

Hasadın yoğunlaşması ve piyasa şartlarına göre ilave adımlar atılacaktır. Amacımız, üreticilerimizin ürünlerini memnun olacakları fiyatlardan satabilmesidir."

Buğday üretimi 21,8 milyon ton olabilir

Bu arada Toprak Mahsülleri Ofisi(TMO) de, dün bir kamuoyu açıklaması yaparak,2017 yılı buğday üretiminin geçen yıla göre % 6 artışla 21,8 milyon ton, arpa üretiminin %12 artışla 7,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

Toprak Mahsülleri Ofisi(TMO) açıklamasında,lisanslı depoculuk çalışmaları ile ilgili olarak,şu bilgiler paylaşıldı;

"TMO, uzun süreli kiralama kapsamında en geç 2018 yılında tamamlanmak üzere, toplam 60 noktada 3 milyon ton kapasitede lisanslı depo yaptırmak amacıyla, Cumhuriyet tarihinin en büyük depolama hamlesini başlatarak, hizmet kalitesini arttırmakta ve gelişen lisanslı depoculuk sistemine katkı sağlamaktadır."