HÜKÜMET İŞÇİYE GELİNCE KAŞIKLA VERDİĞİNİ, KEPÇEYLE GERİ Mİ ALIYOR?

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

HÜKÜMETİN 2 milyon kişiye yeni istihdam yaratılmasına yönelik olarak başlattığı “seferberlik” için İşsizlik Sigortası Fonu’nu kullanma planı TBMM gündemine taşındık. İşçiler ve işsizler için kurulduğu ifade edilen fondan 2002’den bu yana işsiz kalanlara sadece 14.3 milyar lira ödeme yapıldığını hatırlatarak, Başbakan Binali Yıldırım’a “Fon’dan istihdam seferberliği için bir çırpıda 11 milyar liralık kaynağa el konulmasının gerekçesi nedir? Hükümetiniz işçiye gelirken kaşıkla verdiğini, kepçeyle geri almak mı istemektedir?” diye sorduk.

FONUN VARLIĞI 103 MİLYAR LİRA

Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Şubat 2017’de yapılan TOBB Ekonomi Şurası’nda işsizliği hızla düşürme hedefi koyduklarını belirterek, “Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bizim ne yapıp edip, Mart dönemi içerisinde oranı gümbür gümbür aşağı çekmemiz lazım” açıklamasında bulunduğunu anımsattıp. Başbakan Binali Yıldırım ise 14 Şubat 2017’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 2 milyon kişilik yeni istihdam hedefinden söz ettiğini hatırlattık ve şöyle devam ettik:

“Başbakan Yıldırım, ‘Hem kamuda hem özel sektörde işsizler çalışacak, parasını İşsizlik Fonu’ndan biz ödeyeceğiz. TOBB bünyesindeki toplam 1.5 milyonu bulan üyelerin her biri en az 1 işçi çalıştırmaya karar verdi. Üstüne bizim 500 binlik toplum yararına çalışma hedefini de koyunca sayı 2 milyonu buluyor’ açıklamasını yapmıştır.Maliye Bakanı Naci Ağbal ise söz konusu teşviğin maliyetinin 12.3 milyar lira olacağını belirterek, bunun 11 milyar lirasının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağını açıklamıştır. Fonun 2016 sonu itibariyle toplam varlığının 103.2 milyar liraya ulaştığı belirtilmiştir.”

“FON DIŞINDA BAŞKA SEÇENEK YOK MU?”

Hükümetin 2 milyon kişiye yeni istihdam yaratma hedefinin maliyetinin ne kadar olduğunu, hangi kalemlerden, hangi tutarda harcama yapılacağını sorduk, “Yeni istihdam teşviklerinin kaynağı için ilk olarak İşsizlik Sigortası Fonu’nun düşünülmesinin nedeni nedir? Bu fon yerine başka kaynakların kullanılmasına yönelik öneriler gündeme gelmiş midir? İşsizlik Sigortası Fonu’nun yeni istihdam teşvikleri için kullanılması planlanan 11 milyar lira için işçi sendikalarına görüşleri sorulmuş mudur? Sorulduysa sendikalar ne yanıt vermiştir?

“KAŞIKLA VERDİĞİNİZİ KEPÇEYLE Mİ ALIYORSUNUZ?”

İşçiler ve işsizler için kurulduğu ifade edilen fondan 2002 yılından bu yana işsiz kalanlara sadece 14.3 milyar lira ödeme yapılmışken, bir çırpıda 11 milyar liralık kaynağa el konulmasının gerekçesinin açıklanmasını isteyerek, “Hükümetiniz işçiye gelirken kaşıkla verdiğini, kepçeyle geri almak mı istemektedir? Hükümetinizin bütçeden yapması gereken söz konusu harcamayı, bütçe kapsamı dışında bulunan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan gerçekleştirmesinin gerekçesi nedir?” sorularını yönelttip, önergesimizde şu sorulara yer verdik:

“-Fonun kurulduğu 2002 yılından bu yana söz konusu fondan ne kadarlık harcama yapılmıştır? Bu harcamanın dağılımı ne biçimdedir?

-İstihdam yaratmak için yatırımların artırılması gerektiği, bunun için de siyasal ve ekonomik istikrarın şart olduğu gerçeği hükümetiniz tarafından neden göz ardı edilmiştir?

-İstihdam artışına yönelik bir hedef ortaya koyan iktidarınızın, çalışanların mevcut koşullarının iyileştirilmesi, iş güvenceli ve güvenli çalışma koşulları sağlanması, işin “insana uygun hale gelmesi” yönünde önüne koyduğu hedefler de var mıdır?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Şubat 2017’de yapılan TOBB Ekonomi Şurası’nda işsizliği hızla düşürme hedefi koyduklarını belirterek, “Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bizim ne yapıp edip, Mart dönemi içerisinde oranı gümbür gümbür aşağı çekmemiz lazım” açıklamasında bulunmuştur.

Başbakan Binali Yıldırım ise 14 Şubat 2017’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 2 milyon kişilik yeni istihdam hedefinden söz ederek, “Hem kamuda hem özel sektörde işsizler çalışacak, parasını İşsizlik Fonu’ndan biz ödeyeceğiz. TOBB bünyesindeki toplam 1.5 milyonu bulan üyelerin her biri en az 1 işçi çalıştırmaya karar verdi. Üstüne bizim 500 binlik toplum yararına çalışma hedefini de koyunca sayı 2 milyonu buluyor” açıklamasını yapmıştır.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise söz konusu teşviğin maliyetinin12.3 milyar lira olacağını belirterek, bunun 11 milyar lirasının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağını açıklamıştır. Fonun 2016 sonu itibariyle toplam varlığının 103.2 milyar liraya ulaştığı belirtilmiştir. Bu çerçevede;