Hükumete sesleniyorum!

Eyüphan Kaya

Anadolu insanı 16 Nisan’da bu ülkenin önünü açtı, %51.41 ile anayasayı değiştirerek yeni bir sisteme geçiş için imza attı.

Bizim şu hayırcı vatandaşlarımıza da paketin iç yüzünü anlatmaya devam etmemiz lazımdır diye düşünüyorum.

Daha bu gün Cumhurbaşkanı yetki ve sorumluluğunu bir yakınıma anlattım bana dedi ki “hala hala bak ben böyle bilmiyordum” dolayısıyla “hayırcı kardeşlere sesleniyoruz” başlığı altında paketi daha iyi anlatmak lazım. Yani Ak parti, MHP ve pakete “EVET” veren siyasilere iş düşüyor.

Peki yeni dönemde ne yapılmalı?

*Yeraltı dünyasının, çek senet mafyasının, haraç çetelerinin yuları çekilmelidir. Malum bir ülkede “İhkakı hak usulü” insanlar davalarını aralarında hal ediyorlarsa oraya huzur ve sükunetin gelmesi düşünülemez.

* Kendine göre bir çevre bulup şehirlerde militarist hava oluşturarak, tahdit unsuru durumunda olan grupların uyarılıp, dağılması sağlanmalıdır. Bunlar sözüm ona aşiret mensubu kimseler olabilirler, bazı şeyhlerin ağaların maraba tarzı muhipleri aracılığıyla hem sivil hem kamu çalışanları için bir tehdit olduğunu unutmayalım.

*Uzlaşma komisyonlarını daha aktif hale getirerek vatandaşlarımız arasında meydana gelen davaları bir an evvel adaletle sonuçlanmasını sağlamak gerekir. Bir dava yıllarca sürüyorsa haklı kimseye haksızlık olur. Bizim çok ortaklı bir arazimiz vardı, yıllarca git gel yaptık, mahkemeden lehimize bir sonuç çıkmadı, yakınlarımızdan biri adamı tehdit ederek kendine göre hasmımızdan para aldı, ama diğer ortaklar o haklı davadan mahrum kaldılar, mahkeme bir türlü sonuçlanmadı, üzerinde 30 yıl geçti ve dava düştü.

*İnsanımızın asgari şartlarda aç ve açıkta kalmasına fırsat vermeden sahiplenmek lazımdır kanaatini taşıyorum. Sosyal devlet anlayışı gereği vatandaşlarınızı aç ve açıkta bırakamazsınız. En kısa zamanda 2+1 şeklinde 60-65 m2 lik evlerin yapılması gerekir. Yeni evlilere aylık 100TL gibi sembolik bir kira ile en az 5 yıllığına tahsis edilmelidir. Ondan sonra kalmak isterlerse piyasa rayişine göre kiralandırılmalıdır, alabiliyorsa uygun şartlarla almalıdır.

*Şu FETÖ meselesini de gözden geçirerek, varsa mağdurların hakkını bir an evvel iade etmek lazım. Bu bukalemun tarzı örgüt Cumhurbaşkanımızı dahi aldattığı gibi bazı insanlarımızı da aldatmış olabilir. Yani ticaret ve ihanet tabakası kendine layık cezalandırılmalarına ey vallah fakat, ibadet piramidin tabanında o kadar cezalandırılan var ki “bu işi iyi oldu” deme imkanını sağduyulu vatandaşlarımızdan alıyor.

Böylece cezalandırılan on binlerce insanı görevine iade etmek lazımdır diye düşünüyorum. Ayrıca bunlar arasında bu sıkıntılara rağmen “EVET” oyunu verenler dahi çoğunluktadır, benim izlenimim budur.

*Manevi ve Kültürel değerlerimiz çerçevesinde; sabır, kanaat, onur ve inanç kavramlarını, mertlik ve medeni cesareti anlatmak lazım. Yıllardır yazı yazıyorum, yazım yapılan yorum ve değerlendirmelere bakıyorum genellikle değerlerimizden çok Avrupa’nın medeni terakkisine özenme var ne yazık ki? Ayrıca kendilerine hak ve hakikat anlatılan insanımız şu çürük hareketlerin çarkları içine de kolay kolay girmezler.

Bu şekilde bir çalışmaya imza attığınız zaman topluma barışçıl bir havanın hakim olacağı ve beraberinde mutluluğun yayılacağı kanaatindeyim. Kısacası bu kadar sıkıntıdan sonra topluma bir “sosyal barış projesi” lazımdır diye düşünüyor ve bu konuda Hükumetin aktif, hızlı ve umut var bir tutum ortaya koymasını bekliyorum.

Katkı vermeniz dileğiyle.