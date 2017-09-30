Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri kışlık konserve, ezme ve tarhana hazırlıklarını yaptı

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi pastacılık kursu üyeleri bir araya gelerek kışlık konserve, ezme ve tarhana hazırlıklarını yaptı.

Hanım evi bünyesinde açılan kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de el becerilerini geliştiriyor. Almış oldukları eğitimlere el becerilerini de ekleyen kursiyerler, yaptıkları konserve, tarhana, ezme gibi gıdalarla kışlık ihtiyaçlarını şimdiden hazırladı.

Spordan sağlığa, eğitimden kültüre, sanattan mesleklere kadar birçok alanda eğitim gören Pursaklarlı hanımlar, kendilerine sunulan imkânları değerlendirerek yaşamlarını daha da kaliteli hale getiriyor.