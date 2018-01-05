Hurin Yavuzalp Özel Eğitim Okulu öğrencileri ve okul yönetimi Başkan Akgül’ü ziyaret etti

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Akgül’e kendi yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri hediye eden öğrenciler daha sonra Akgül ile beraber fotoğraf çekildi.
Eğitim her zaman önceliğimiz oldu
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akgül,“Şahsım ve belediye olarak da göreve geldiğimiz günden bu yana eğitim ve öğretim her zaman önceliğimiz oldu, bundan sonrada olmaya devam edecek. Birlikte çalışarak engelleri kaldırmaya devam edeceğiz” dedi. Engelli vatandaşların topluma kazandırılması adına Başkan Akgül’e teşekkürlerini sunun Hurin Yavuzalp Özel Eğitim Okul Müdürü Nazan Baloğlu, “Mamak Belediyesi’nde okulumuz öğrencileri staj yapıyor. Bu özel çocuklarımız için gösterilen hassasiyet bizim için mutluluk verici” dedi.
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