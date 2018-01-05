Hurin Yavuzalp Özel Eğitim Okulu öğrencileri ve okul yönetimi Başkan Akgül’ü ziyaret etti

Mamak’ta eğitim veren Hurin Yavuzalp Özel Eğitim Okulu öğrencileri ve okul yönetimi Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü ziyaret etti.

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Akgül’e kendi yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri hediye eden öğrenciler daha sonra Akgül ile beraber fotoğraf çekildi.

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