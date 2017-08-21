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Hüsnü Erhan Şanal Mum Batik çalışmalarını Belçika'ya taşıdı

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Hüsnü Erhan Şanal Mum Batik çalışmalarını Belçika'ya taşıdı
Tekstil sanatçısı Hüsnü Erhan Şanal’ın Belçika’da düzenlenen ‘Portreler’ sergisinde, ipek ve koton kumaş üzerine yapmış olduğu Mum Batik çalışmaları sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Belçika Vitc  deMixx Akademisi, geçtiğimiz günlerde İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) AnadoluBİL Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı Öğr. Gör. Hüsnü Erhan Şanal’ın tekstil ürünlerinden gerçekleştirdiği sanat eserlerine evsahipliği yaptı. Vitc  de Mixx Akademisi’nde 1-10 Ağustos 2017 tarihlerinde organize edilen ‘Portreler’ sergisinde, tekstil sanatçısı Şanal’ın çalışmaları Türk ve Belçikalısanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hüsnü Erhan Şanal’ın ipek ve koton kumaşüzerine yapmış olduğu 100x80 ve 100x100 ölçülerindeki 8 adet ‘mum batik’ çalışmalarına yer verilen Portreler Sergisi, sanatseverler tarafından yoğun birilgi gördü. Sergiye Belçika’da yaşayan gurbetçilerin dışında, sanat ileilgilenen çok sayıda Türk ve Belçikalı misafir katılım gösterdi.

Daha önce Altınokta Körler Derneği ve kanserli çocuklaryararına düzenlediği çok fazla sosyal sorumluluk amaçlı sergiler olduğunubelirten İAÜ Moda Tasarım Programı Öğr. Gör. Şanal, Osmanlı’ya 1800’lü yıllardagelen, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş mumla yapılmış bir sanat dalı olanbatiği yeniden canlandırmak amacında olduğuna vurgu yaparken, yurtiçinde veyurtdışındoa düzenlenen sergiyle batik sanatının gelecek nesillere aktarılmasıiçin çaba gösterdiğini söyledi.

Türkiye’de sosyal sorumluluk çerçevesinde birçok sergidüzenleyen tekstil sanatçısı Hüsnü Erhan Şanal, yurtdışındaki ilk sergisiniBelçika’da düzenledi. Şanal’ın mum batik çalışmalarının yanı sıra, bir karakalem ve bir yağlı boya sanatçısı ile birlikte oluşturulan karma sergidetoplamda 30 eser, 10 gün boyunca sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hüsnü Erhan Şanal kimdir?

11 Eylül 1958 yılında Karabük’ün Safranbolu ilçesindedoğdu. Lise öğrenimini Karabük Demirçelik Lisesi’nde tamamladı. 1983 yılındaMimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uygulamalı Sanatlar TekstilBölümü’nü yüksek lisans derecesiyle bitirdi. Çeşitli firmalarda baskı desentasarımı, negatif çizimi, tüp metraj baskı, üretim ve baskı müdürlüğü yaptı.1990 yılında kurduğu İmaj Tekstil Desen Tasarımı ve 1995 yılında kurduğu HazalTekstil firmalarında çalışmalarını sürdürdü. Özel olarak yaptığı batik ve özgünbaskılarla çalışmalara devam etti. Yurtiçinde ‘Sanatsal disiplinler’, ‘DokunBana’, ‘Benimle Oynar mısın’  ‘UstalarınBuluşması’, ‘Koan Sergisi’, ‘Renklerinden Çalınan Düşler – Çocuk Gelinler ResimSergisi’, ‘Imagine’ adlı sergilere katıldı. Şu anda İstanbul AydınÜniversitesi’nde  moda tasarımı vetekstil bölümlerinde batik, baskı tasarımı, tekstil kimyası, ev tekstili gibidersler veriyor. 

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