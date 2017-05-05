HUZUR VE HIZIR BİZİMLE OLSUN !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

‘’İnanışa göre iyileri mükafatlandırıp, kötüleri cezalandıran, zorluklarda yardımcı olan ve bolluğa kavuşturan Hızır'ın İlyas peygamberle buluştuğu 6 Mayıs, bir bayram olarak binlerce yıldır kutlanıyor. Hıdırellez "Hızır" ve "İlyas" kelimelerinin halk arasındaki telaffuzundan aldığı bilinen isimdir.

Türk dünyasının mevsimlik bayramı olarak "kış mevsiminin bitip, sıcak yaz günlerinin başladığını" müjdeliyor. Doğanın canlanmasının habercisi olarak görülen bu günde, Hızır ve İlyas'ın her türlü dileği yerine getireceği inanışı yaygın olarak kabul görüyor.

Onların su kaynaklarında, kırlarda buluştuğunun düşünülmesi nedeniyle kutlamalar genellikle yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılıyor. Bu gibi yerlere bu nedenle "Hıdırlık" da deniliyor. Hızır ve İlyas'ın kavuştuklarında Allah yolunda olmanın ve birlikteliklerinin verdiği sevinçle kuvvet bulduğuna inanılıyor.’’

Anadolu’da heyecanla kutlanan Hıdırellez’in kısaca tanımı böyle.

Hıdırellez’de bu inanışlara göre, bolluk, bereket, kısmet, için yapılan dualar, günümüzde hala geçerliliğini sürdürmekte, ülkemizin her bölgesinde farklı şekillerde kutlanmaktadır.

Çocukluğumuzda, mahallede yakılan ateşlerden atlayarak dilek tutulması, gül ağacına dileklerin asılması, sabahın erken saatinde yazılan dileklerin akarsu ve denizlere bırakılması bugün de benzer şekillerde devam etmektedir.

Kış mevsiminin sona ermesi ve baharın gelmesiyle, Mayıs ayında canlanan doğa, bereketli topraklar, inanışlar, farklı kültürlerin paylaşılması ile birlikte, bir Hıdırellez gününe daha kavuştuk.

Ülkemizin huzura ve Hızır’a en çok ihtiyacı olan günlerdeyiz.

Bugün aynı zamanda bir şafak vakti, ülkenin bağrından zamansız koparılan evlatlarının darağacına götürüldükleri gündür...

Bugün dilekler kişisel olmasın, kitlesel olsun, birlik için, beraberlik için, ülkemiz için olsun.

Dostlukların, komşulukların, yardımlaşmanın, paylaşmanın yaşandığı o güzel günlere kavuşmak için olsun.

Çocuklarımızın aydınlık geleceği, Ülkemizin tam bağımsızlığı için olsun.

Toğrağımızın bereketi, köylümüzün emeği, işçimizin alın teri için olsun.

Üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi, yaşanılan her türlü olumsuzluğu kabullenen milletimin uyanması için olsun..

Yeniden üretelim, milli duygularımıza, ilkelerimize, devrimlerimize sahip çıkmamız için olsun.

Kendi ekmeğimiz, aşımız için değil, ülkemizin varlığı, toprağımızın bütünlüğü için olsun.

Hak, hukuk ve adalet’in yerini bulması için olsun.

Kirlenmiş siyasetin içinde, temiz kalanların Milli uyanışı için olsun.

Bu Hıdırellez’de; HUZUR VE HIZIR bizimle olsun...