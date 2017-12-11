HUZUREVİNE HUZUR VAR…

Alisa Çiçek Akyol

UTEF Uluslarası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Bir Saz Bir Söz Bir Nefes THM Korosu Huzurevi ziyaretlerine devam ediyor. Özel bir huzurevinde düzenlenen konserde Şef Nazım Beyaz yönetimindeki, UTEF Bir Saz Bir Söz Bir Nefes THM Korosu keyifli saatler yaşattı.

Şef Nazım Beyaz yaşlılara hitaben yaptığı konuşmasında Huzur Evini ziyarete geldiklerini belirterek, Yaşlılar bizim başımızın tacıdır, bugün sizlere olan saygımızı, sevgimizi göstermek için ziyaretinize geldik. Sizlerle birlikte türküler seslendireceğiz. İsteğiniz arzunuz varsa yerine getirmeye çalışacağız diyerek koroyla birlikte yaşlılarımıza unutulmaz saatler yaşattı. Tüm koro elemanları her bir yaşlının elini öperek hayır dualarını almanın mutluluğunu yaşadı.

UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Bşk Yrd, Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği Bşk ve Kalp Antalya Gazetesi imtiyaz sahibi Güldane Kaya ise huzurevinde "Yine duygu dolu bir gün yaşadık; UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar kimsesizler Federasyonu Bir Saz Bir Söz Bir Nefes THM Korosu olarak, huzurevi etkinliğimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyüklerimizin, yaşlılarımızın bir nebze de olsa müzikle terapi olmalarını sağladık. Ellerini öperek gönüllerini aldık. Onlar her gün, acaba bugün bizi kim ziyaret edecek diye bekliyorlar. Onların gözleri yollarda lütfen değerli dostlarım mümkünse bu kıymetli yaşlılarımızı, büyüklerimizi unutmayalım ki biz de unutulmayalım. Bizden bekledikleri sadece birazcık sevgi, ilgi, alaka lütfen onları unutmayın. Burada bulunan büyüklerimizde bir vakitler genç ve son derce sağlıklıydı, bu günün genci yarının yaşlısıyız. Burada bulunan büyüklerimiz bazen neşeli dakikalar bazen duygulu anlar yaşadı. Elbette bizlerde son derece duygu dolu saatler yaşadık. Bu etkinliğimizde canı gönülden katılarak hepsinin gönüllerini alıp onların hoş saatler geçirmesini sağlayan, başta koro şefimiz Sayın Nazım Beyaz hocama, Engin Alaca beye, her birini benim ailem olarak kabul ettiğim koro arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Federasyon Genel Başkanımız Sayın M.Mete Kaçar çok istediği halde yapmış oldukları toplantı esnasında bir başka yaşlımızın aniden fenalaşması sebebiyle hastane işlemleriyle ilgilenmesinden dolayı aramızda olamamıştır. Kendileri bizzat beni telefonla arayarak; herkese sağlıklı güzel günler diledi."

Ziyaretten dolayı çok memnun olan yaşlılarımız, düzenlenen etkinlikten de son derece memnun kaldılar. Kimisi türküler eşliğinde oynarken kimisi de türkülere eşlik etmenin mutluluğunu yaşadı.