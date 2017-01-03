Hz. İsa Ve Nöel

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Nöel baba, yılbaşı, Hz. İsa, Hristiyanlık, İncil, Müslümanlık ve tavrımız?

Her birisi başlı başına bir konu.

Sondan başlayalım, Müslüman olarak tavrımız?

Biz bu dinin sahibi miyiz? Yoksa hadimi (hizmetçisi) miyiz?

Ali İmran suresi 19 ayet:

"Allah nezdinde hak din İslam'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur."

Çok farklı tefsirler yapılsa da, Din sahibinin Allah olduğu, insanların da bu dinin emirlerini gücü oranında yerine getirmekle mükellef olduğudur.

Bize düşen, dini sahiplenmek değil, hizmet etmektir.

Ali İmran 20 ayet;

"Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki: "Bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim." Ehl-i kitaba ve ümmilere de: "Siz de Allah'a teslim oldunuz mu?" de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirirlerse sana düşen, yalnızca duyurmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir."

İslam dini, Allah tarafından tamamlanmış eksiksiz olarak insanlara gönderilmiştir. Eksik veya fazladan bir şey kattığımız zaman, saygısızlık neticede bida, delale ve cehenneme gitmedir.

Sabah namazı iki rekaattir, üç veya dört rekaat kılarsak namaz geçersiz olur. Yılbaşı da İslam dininde yeri yoktur.

Hz. İsa, Müslümanım diyen herkesin hak peygamberidir. Onu, küçük görmek, hürmetten kusur etmek, saygısızlık yapmak kebair günahlardan, inkar etmek ise küfürdür.

Bakara suresi 285 ayet:

"Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allaha, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”(diyanet meal)

İncil de aslı hak, iman ettiğimiz dört kitaptan biridir. Biz Müslümanlar, maalesef, İncil ve ululazm (büyük peygamber) olan Hz. İsa'ya gerekli saygıyı gösteremiyoruz.

Oysa Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem, tüm peygamberleri kendine kardeş kabul etmiştir.

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

"Ben dünyada da ahirete de Meryem'in oğluna insanların en yakınıyım. Benimle onunla arasında başka bir peygamber yoktur. Peygamberler anneleri ayrı, babaları bir kardeştirler, dinleri de birdir." (Buhari, Enbiya 44; Müslim, Fezail 145; Ebu Davud, Sünnet 14 Kutubi sitte4344)

Kur'anda 60 dan fazla ayette direk ve dolaylı olarak adı geçen Hz. İsa iddia edildiği gibi yılbaşı onun doğum gönü ise bunu kutlamak veya onun doğumuna sevinmek biz Müslümanlar, Hristiyanlardan daha fazla hak ediyoruz. Ancak şuda bir gerçek ki tüm dinlerin ortak görüşü o dur ki yılbaşı günü Hz. İsa'nın doğum gönü olmadığıdır.

Günümüz Hristiyanları 24-25 Aralık gün ve geceyi Noel/Christmas olarak "Beden alıp dünyaya geliş" olarak "Epiphany" diye isimlendirilen bir yortu olarak kutlanır.

Takvimlere göre 354 yılında, daha önce Ocağın 6'sın da kutlanan "Empiphany" diye adlandırılan "yortu" günü Hz. İsa'nın beden alıp dünyaya gelişi, 8 günlük iken sünnet olduğu, 40 günlükken mabede sunuluşu, 12 Yaşında din adamları ile konuştuğu 30 yaşında Vaftizci Yahya tarafından vaftizi tek bir günde 25 Aralık'ta kutlanmaya başlamışlardır.

Günümüzde yılbaşı ve Nöel, hiç bir din ile tam olarak ilişkilendirilemez, bunun yanı sıra Kırmızı başlıklı Nöel ve ren geyikleri efsanevi, bazılarına göre çocukları öldüren bazılarına göre ise hediye veren biridir.

Gelelim kutlamalar, eğlence, içki, gelecek yıl temennileri, dilek... ve benzerleri ise Emperyalist düşüncenin insanlara sunduğu çirkin bir şeydir.

Biz insanı ve İslamı değerlerimize önem veriyorsak bu gün ve geceyi kutlayamayız, kutlayanların sevincine ortak olmamalıyız.

Bu gün ve geceyi de Hz. İsa, İncil ve Hristiyanları küçük görme, eleştirme, hakaret etme olarak da kullanamayız.