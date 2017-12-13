Öğretileri ile dünyanın her yerinde ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Hz. Mevlana, vefatının 744'üncü yılında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde programında anıldı.

Mevlana’nın tüm insanlığa bıraktığı en büyük mirasın sevgi ve hoşgörü olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Dünya üzerinde bugünkü yaşanan olayları dikkate aldığımızda sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın Hz. Mevlana ’nın düşüncelerine ihtiyacı olduğunu görüyoruz” dedi. Açılış konuşmalarının ardında Mamak Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Müziği Korosu ’nun seslendirdiği eserler icra edilirken, semazenlerin sema gösterisi izleyenleri büyüledi. Programda Akgül’e, eşi Zeliha Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak Belediyesi Meclise Başkan Vekili Erdal Ak eşlik etti.

Bugün dünyada en büyük eksiklik sevgi

Bugün İslam dünyasını başta olmak üzere dünyada birçok yerde savaşlar acılar ve görüldüğünü de ifade eden Akgül, “Bunun temeline baktığımızda en büyük eksiklik olan hoşgörüsüzlük yatıyor. Ancak bizler Anadolu’da yetişen büyük alimlerden Hz. Mevlana gibi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi, Yunus gibi ismini ve sayamadığımız birçok değerlerimizi anladığımız müddetçe bizi doğru yoldan kimse çıkartamayacaktır” dedi.

Umudun ve sevginin sembolü olmuştur

Hz. Mevlana aşkla, sevgiyle, dostlukla birlikte mücadelenin, umudun ve zorlukların üstüne gitmenin de sembolü olduğunu altını çizen AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, “Bugün İslam dünyası büyük bir ıstırap içerisindeyken Şeb-i Arus’ta Hz. Mevlana’nın deva olan sesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz” dedi.