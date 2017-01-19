Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediyede olduğu gibi 2014’ten beri başkanlığını yürüttüğü İç Anadolu Belediyeler Birliği’nde (İABB) görevli personelin de haklarına sahip çıkmaya devam ediyor.

Birlik Başkanlığına getirildiği ilk yıl İABB’de çalışan memurları ilk defa sendikalı yapan Yaşar, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) ile 3’üncü kez masaya oturdu.

İABB çalışanlarının hakları da güvence altında

İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı olarak imzaladığı toplu sözleşme ile İABB’de çalışan memurların iş hakkını güvence altına alan ve çalışma şartlarını iyileştiren Yaşar, aynı zamanda memurların aylık gelirlerine de ciddi bir katkı sağladı. Toplu sözleşme imza törenine Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Cengiz Gülebay ve çok sayıda şube yöneticisi katıldı.

“Varlığınız büyük şans”

İmza töreni sonrası Yaşar, “Bugün çalışanlara hak kazanımı sağlayan bu sözleşmeyi beraber imzaladık. Toplu sözleşmenin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sendika hakkında bilgi veren ve emekten yana bakışı dolayısıyla çalışanlar adına Başkan Yaşar’a teşekkürlerini sunan Gülebay ise, “Sizinle birlikte Yenimahalle’nin çehresi değişti. Varlığınız tüm Yenimahalle halkı için ve bizim için büyük bir şans. Emeğe ve emekçiye sahip çıkan bir kurumla sözleşme imzalamaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.