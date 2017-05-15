İÇ SAVAŞ NEDENİYLE AİLELERİYLE BİRLİKTE TÜRKİYE’YE SIĞINAN ÇOCUKLARA TÜRKÇE KURSU BAŞLADI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUK MERKEZİ, ÜLKELERİNDEKİ İÇ SAVAŞ NEDENİYLE AİLELERİYLE BİRLİKTE TÜRKİYE’YE SIĞINAN ÇOCUKLARA TÜRKÇE ÖĞRETİYOR..

Ankara Büyükşehir Belediyesi , ülkelerindeki iç savaş nedeniyle, aileleriyle birlikte Türkiye’ye sığınan çocuklara Türkçe öğretiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuk Merkezi ’nde uygulamaya konulan projeyle, Türkiye’ye sığınan ailelerin çocuklarına Türkçe dersleri veriliyor, çeşitli aktivitelerden yararlanmaları sağlanıyor.

Okula gönderilmeyip sokakta çalıştırılan çocukların eğitime yönlendirmesi amacıyla kurulan Sokakta Çalışan Çocuk Merkezi , başarılı çalışmalarına son yıllarda değişik etkinlikler de ekledi. Sokakta çalışan çocuklarının sayısının azalması üzerine, merkezde savaştan dolayı göç edip Türkiye’ye sığınan, başta Türkmenler olmak üzere sığınmacı çocuklara sosyal, kültürel etkinlikler ve kurs desteği veriyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz servislerle bulundukları mahallelerden alınan çocuklar, her gün Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nın içinde bulunan merkeze getiriliyor. Sığınmacı çocuklara, aktivitelerden yararlanmasını kolaylaştırmak için öncelikli olarak Türkçe öğretiliyor. Sanat, spor ve müzik eğitimi de alan, ayrıca değişik aktivitelere katılan çocuklar, burada verilen yemek hizmetinden de ücretsiz yararlanıyor.