İÇİŞLERİ BAKANI KARARLI

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Yıllardır ülkenin en önemli sorunlarından biri olarak milletimize acı çektiren PKK terör örgütünü yok etmek için hükümetin aldığı kararlar son derece ciddi ve yerindedir. Bir kere İçişleri bakanı bu mücadelede gecesini gündüzüne katarak güneydoğu’da ayak basmadığı yerleşim yeri kalmadı. Her gün yeni bir İl ve İlçede gecesini gündüzüne katarak halkın arasına girerek operasyonlardan ve terör örgütünün ihanetlerinden söz etmektedir.

İçişleri bakanı Hakkari’de ki bir konuşmasında “Vatan toprağını bu eşkiyalardan temizleyeceğiz. Türkiye’nin her köşesinde ki vatandaşlarımızın artık tahammülü kalmadı. Biz de vatandaşın canlarını yakanların canını yakacağız.” İfadesinden de anlaşılacağı üzere bundan sonra teröristlerin saldırısından sonra harekete geçme beklentisine son verilmiştir. Hainler inlerinde, yada saklandıkları yerlerde tepelerine binerek dünya zindan edilecek. Dikkat edilirse PKK güruhuna destek olan HDP milletvekilleri de savcılıklar tarafından gözaltına alınarak hesap sorulmakta. Ayrıca bu partiye mensup il ve ilçe teşkilatlarında görevli olanların bir çoğu tutuklandı. Belediye başkanları ve meclis üyeleri de teröre verdikleri destekten dolayı görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atamasında bulunuldu.

Türkiye’yi yönetenlerin sabrını ve iyi niyetini bugüne kadar istismar eden HDP milletvekilleri ve Belediye Başkanları güneydoğu bölgesini sadece kendilerinin yönettiğine dair bir vehme kapılmışlardı. Nitekim bazı Belediye Başkanları Belediye binalarının dış cephesine çeşitli dillerde ibareler yazarak bölücü imaj oluşturma ukalalığında bulunmuşlardı. Artık sabırlar tükendi, iyi niyetler ortadan kalktı; güneydoğuda her kim yanlışlık yapmışsa yakasına yapışılıp, adalet huzuruna çıkarılarak hesap vermeleri sağlanmakta.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu güneydoğu’da adeta il ve ilçelerinde İçişleri Bakanlığının şubesini açmış gibi, Her gün yeni bir yerleşim yerinde kanaat önderleriyle ve sivil toplum kuruluş temsilcileriyle toplantılar düzenleyerek, hem bölgenin sorunlarıyla ilgileniyor, hem de yıllardır bölge insanına kan kusturan hain terör örgütüne karşı alınacak tedbirleri yerinde tespit ediyor. İç işleri Bakanı bir konuşmasında “Ziyaretlerimiz ekonomik ve kalkınma eksenlidir. PKK gelecek Mart ayının başından itibaren bu ülke ile oyun olmayacağını bir kere daha görecektir.” Derken sizin anlayacağınız bırakın güneydoğuyu, Kandil’e bile girilerek terör örgütü PKK’ya zindan edileceğinin mesajını veriyordu. Bu hain alçak terör örgütünün köküne çok şükür ki dağlarda kibrit suyu döküldü; şimdi sıra yerleşim yerlerine geldi. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında bunun da işaretini verdi. Teröristlerin ortaya çıkıp terör estirmesini beklemeden daha kaynağında yok etmek için girişimlerde bulunmasını ifade etmişti.

İçişleri bakanı kararlı ve düşündüklerini hiç vakit kaybetmeden yerine getiren bir siyasetçidir. Her şeyden önce mert ve dürüst bir kişiliğe sahiptir. İçişleri Bakanlığı tam da onun yapısına uygun bir görevdir. Allah bu yetenekli insanı PKK ve FETÖ terör örgütleri karşısında daima başarılı kılmasın istiyoruz…