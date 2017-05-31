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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Tuzluçayır Karakolu’nda görev yapan polislerle iftar yaptı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Tuzluçayır Karakolu’nda görev yapan polislerle iftar yaptı
Milletin duasının güvenlik güçleriyle olduğunu dile getiren Soylu, devletin de bütün imkanlarının ve kararlılığının polisle ve askerle olduğunu kaydetti.

Tuzluçayır Polis Merkezi’ndeki iftar programında Bakan Soylu’ya Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile Mamak İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ateşeşlik etti. İftar öncesinde mahalle sakinleri ile ilgilenen Bakan Soylu, vatandaşlara Ramazan Ayı’nın hayırlı olması dilediğinde bulundu.

Dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz

İftar programından sonra konuşan Bakan Soylu, Türkiye’nin çok büyük sıkıntılardan geçtiğine vurgu yaparak, “Çünkü biz dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz. Herkesin gözü burada, ‘acaba bir huzursuzluk ortaya çıkarabilir miyiz’ diye. Bilmenizi isterim ki; biz büyük ve asil bir milletiz. Her bir bireyimizle, her bir parçamızla, her bir inancımızla, her bir düşüncemizle, her bir etnik kökenimizle ve biz bu coğrafyada bugün ayakta duruyorsak bu büyük milletin asaleti sayesindedir. Allah’a hamdolsun; değerlerimize, geleneklerimize, ananelerimize sahip çıktığımız için ayakta duruyoruz” dedi.

İftar açmak ayrı bir mutluluk

 

Güvenlik birimlerinin ülkemiz ve milletimiz için büyük bir mücadele örneği gösterdiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Böyle kutsal bir vazifeyi icra eden polis arkadaşlarımızla iftar açmak ayrı bir mutluluk. Her daim ülkenin birlik ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

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