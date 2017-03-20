İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Görevsizliği!

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Bir bakan düşünün, ülkenin içişlerinden sorumlu, ama o bir sorumlu gibi değil tam bir sorumsuzluk, görevsizlik duygusu içinde kumpas-komplo operasyonuna uğramış, siyaseten mağdur edilerek partisi CHP genel başkanlığından istifa etmek durumunda kalan CHP-Deniz Baykal komplosunu çözmek yerine, Deniz Baykal’a; yüreğin yetiyorsa bakanlığa gel sana kumpas kuranları göstereyim diyor.

Nereden baksanız; tutarsızlık, sorumsuzluk…

Devlet ve devletin bir bakanının görevi yönettiği ülkenin tüm yurttaşlarının hukukunu korumak, hukukuna saygı duymak, herhangi bir yurttaşının hukukuna ‘halel’ gelirse; ona ‘halel’ getirenlerden hesap sormak, hukukuna ‘halel’ gelen yurttaşının yanında olması gerekirken…

Peki, bizim İçişleri Bakanı ne yapıyor?

Saygın bir siyasetçi devlet adamı, uzun yıllar anamuhalefet partisinin genel başkanlığını yapan bir kişiye, yapması gereken görevini unutarak; kendini savunamayan adamdan millete ne hayır gelir, sen önce sana kumpas kuranlarla ilgili bir iki laf et nidalarıyla; propaganda aracı olarak seçim meydanlarında nutuk atıyor.

Deniz Baykal komplonun olduğu günden bugüne bu konuda devleti yönetenler yapması gereken ne varsa yapsın, yapmalıdır. Benim üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırım demiştir. Bu komployu yapanları devleti yönetenler biliyor, isterse; çok kısa sürede ortaya çıkarabilir demiştir. Şimdi gelinen noktada Deniz Baykal’ın ne kadar isabetli bir tespitte bulunduğu anlaşılmaktadır. Yine bakanın bu sözleri üzerine; benim görüşmem gerekiyorsa görüşmekten imtina etmem ama bir araya gelmeye gerek kalmadan bakan derhal yargıya başvurmalıdır. Bakan elindeki ne tür bilgi, belge varsa derhal yargısal süreci başlatmalıdır diyor.

Bir bakan düşünün, komploya maruz kalmış kişinin kimler tarafından komplo kurulduğunun belgesine sahip, elinde bilgiler, belgeler var, bu bilgi ve belgeleri derhal savcılığa vermesi, yargısal süreci başlatması ve suçluları ortaya çıkarması gerekirken. O ne yapıyor? Sahip olduğu bilgiyle hukukunu koruması gereken kişiyi tehdit ediyor.

Yüreğin yetiyorsa bakanlığa gel. Bakanlığı gidince ne olacak? Bakan kumpas kurulan kişiye, kumpas kuran kişileri söyleyecek. Peki, hukuk, adalet, insan hakları nerede kaldı? İçişleri bakanının sorumluluğu nedir? Böyle bir yönetim anlayışı tam bir; AKP yönetim anlayışıdır.

Ayrıca bakanın bu sözleri üzerine bir cumhuriyet savcısı içişleri bakanının sözlerini ihbar kabul ederek, bakan Soylu’ya; elinizdeki bilgi ve belgeleri derhal savcılığa teslim edin demeyecek mi? Cumhuriyet savcısının derhal işlem başlatması gerekmiyor mu? Yoksa savcılarda bir yerlerden talimat almadan bir işlem başlatamıyor mu? Kaldı ki bu konuda yürüyen bir dava süreci var. Davanın savcısı bakanlıkta saklanan belgeleri neden istemez!

Yani İçişleri Bakanının görevi mağdur edilen kişiye bakanlığa geldiğinizde size anlatacağım demek değildir. Ya nedir? Hukuken gereğini yapmaktır. Propaganda malzemesi yapmak değildir.

Acaba içişleri bakanının elinde kumpas mağduru MHP milletvekilleri ile ilgili de bilgi ve belgeler var mıdır? Varsa onları ne zaman kullanmayı düşünüyor acaba?

Referandum sürecinde Deniz Baykal’ın sahalara inmesi, anayasa değişikliğini etkili bir dille anlatması kararsız seçmen üzerinde çok etkili olmuştur. Hayır, tarafına çok ciddi katkı sağlamaktadır. Siyaset adamı olarak, siyasi bir beklenti içinde değil; milletin bir ferdi, vatan evladı olarak üzerime düşen sorumluluğumu yerine getiriyorum söylemleri, merkez seçmen üzerinde etkili olduğunu gören iktidar; Deniz Baykal’a saldırabilmek için fırsat kollamaktadır, açık arayışındadır.

Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yapması gereken bakanlığa gidildiğinde göstereceği kumpasçılarla ilgili belgeleri derhal savcılığa, mahkemeye bildirmektir. Bildirmiyorsa bakan suç işliyor, suç işleyen kumpasçıları koruyor demektir.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr