İDT'nin yeni oyunu Gulyabani’nin galası 23 Şubat 2017 Perşembe gecesi Cevahir Sahneleri Salon 1'de gerçekleştirildi

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni oyunu Gulyabani’nin galası 23 Şubat 2017 Perşembe gecesi Cevahir Sahneleri Salon 1'de gerçekleştirildi. Yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserinden Metin Arslan'ın uyarladığı ve yönettiği Gulyabani, seyircinin büyük beğenisini kazandı ve eleştirmenlerden de tam not aldı.
Dekor Tasarımında Ethem İzzet Özbora, Giysi Tasarımında Esra Selah, Işık Tasarımında Yakup Çartık'ın imzası olan oyunun dans düzenini ise Irving Resurreccion yaptı. Oyun müziklerini Erkin Hadimoğlu ve Ender Gündüzoğlu yaparken, oyunun yönetmen yardımcısı Elif Nutku. Müzikal oyunda orkestra ve dansçılar performanslarıyla göz doldururken güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çeken oyunun galasına; Muhsin Ertuğrul’un eşi Handan Ertuğrul, Faik Ertener ve eşi, Aysel Yasa, Aysel Yörükoğlu, Tolga Yeter ve birçok önemli sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.
Ali Fuat Çimen, Elif Nutku, Mehlika Balkan, Funda Eskioğlu, Sitare Bilge, Adnan Yiğit, Filiz Coşkuner, Fırat Demir, Serdar Şeker ve Kerem Gökçer'in oyuncu olarak yer aldığı Gulyabani'nin şarkı sözleri de yönetmen Metin Arslan'a ait. Orkstra'da Güneş Bulak şef olarak yer alırken, orkestranın diğer müzisyenleri ise İlker Yeter, Arda Uyar, Tuğsan Çağtay Çam, Miray Gedikli, Gözde Oktar, Mehmet Orçun Cengiz, Volkan Ateş, Nazlıhan Başak İlhan ile Hakan Akoğlu. Cinlerin ve perilerin cirit attığı söylenen köşke hizmetçiliğe giden saf ve temiz yürekli Muhsine'nin hikayesinin anlatıldığı oyunun danslarında da Velat Can, Eray Bıçak, Göker Yıldız, Tuğçe Topçu, Erem Can, Süleyman Demirkol, B. Tamer Aksu, Meltem Işın, Özden Uslusoy, Dilara Suer, Mehtap Çınar performansları görülmekte.
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