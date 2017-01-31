IFAT Eurasia’ ya çok az zaman kaldı!

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

16-18 Şubat 2017’de İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını açmaya hazırlanan IFAT Eurasia Çevre Teknolojileri İhtisas fuarına çok az zaman kaldı.

2015’teki başarısı ile tüm sektör paydaşlarını bir araya getirme iddiasını kanıtlayan IFAT Eurasia’da, bireysel katılımlara ek olarak Almanya, Avusturya, Çin, Fransa, İsviçre gibi ülke katılımlarının da yer bulması, fuarın uluslararası kimliğini doğrular nitelikte. Ülke pavyonlarına ek olarak German Water Partnership de ayrı bir stand alanı ile katılım gerçekleştirerek ziyaretçileriyle buluşacak.

Çevre Mühendisleri Odası İK günleri



IFAT Eurasia, Çevre Mühendisleri Odası organizasyonu dahilinde çevre mühendisilerini, özel sektör kuruluşları ile buluşturuyor. Sektörün potansiyel iş gücünün doğru şekilde yönlendirilmesine katkı sunacak program16-17-18 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleşecek.

Detaylar için ÇMO Genel Merkezi ile iletişime geçebilir, kayıt yaptırmak için IFAT Eurasia web sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

4.000 ağaçlık Hatıra Ormanı projesi TEMA Vakfı işbirliği ile hayata geçiyor

TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı işbirliği ile üretilen ortak proje ile IFAT Eurasia Hatıra Ormanı oluşturulacak.

Bu sayede IFAT Eurasia, gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakma düşüncesiyle, çevre bilincinin oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Fuara Özel Ücretsiz Ring Seferleri

Tüm ziyaretçi ve katılımcılarımız için fuara özel ring sefer hizmeti sunulacaktır.