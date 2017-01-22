Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gergef Ustası Melek Ayaz’ın Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda vatandaşların beğenisine sunduğu Gergef Sergisi’ni gezdi.

Sergiyi baştan aşağı gezen Yaşar, tek tek iğne ve iplikle işlenen, el emeği göz nuru eserleri Ayaz ile inceledi.

İğne ve iplikle gelen sanat

Ayaz’ı başarısından dolayı tebrik eden Başkan Yaşar, “Burada eserlerinizi inceledim. Serginizde Mevlana’dan Aşık Veysel’e, Kanuni Sultan Süleyman’dan Fatih Sultan Mehmet’e kadar iğne ve iplikle yapılmış birçok portre var. Gerçekten çok zor bir zanaat. Hepsi birbirinden güzeller. Sizi burada, kendi evimizde ağırlamaktan gurur duydum” dedi.

Ev sahipliği için Yaşar’a teşekkürlerini sunan Ayaz da, “Sanata ve sanatçıya sahip çıkıyorsunuz. Sergime katıldığınız için onur duydum” diye konuştu.

Bir gergef portre 3 ay sürüyor

Sergisinin 28 Ocak Cumartesi Günü’ne kadar açık olacağını ve tüm vatandaşları sergisine beklediğini de dile getiren Ayaz, “Çocukluğumdan beri Gergef Sanatı’na ilgi duydum ve bu yolda kendi kendimi geliştirdim. 65 yaşındayım, Türkiye’de benden başka iğne ve iplikle portre yapabilen yok. İğne ile bir portreye ifade vermek çok zor bir zanaat. Bir portre 3 ayımı alıyor. Vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler alıyorum, birçok tablom yurtdışına satıldı. Ayrıca eserlerimde tavus kuşu tüyü ve pul da kullanıyorum” dedi.