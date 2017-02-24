İhale İşlemlerinde Görev Alanları Bekleyen Riskler

Taner Eraslan / İç Denetçi

1. Giriş

Kamu harcamaları, ekonomi içinde oldukça önemli bir ağırlığa sahiptir. Bu sürece ilişkin kurallar ise gelir getirici işlemler için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda, harcamaya yönelik işlemler için de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu kapsamında belirlenmiştir.

Oldukça sık değişiklik yapılan bir mevzuat olmasına karşın, kamu idarelerinde bu alanda yeterli ve yetişmiş personel de bulunmamaktadır. Kamu ihale uzmanı gibi bir kadro oluşturulmasının ve bu işlemlerin daha etkin denetlenmesinin birçok sorunu ortadan kaldıracağını düşünmekteyim.

Diğer taraftan, genel olarak bu işlemlerdeki eksiklik, hata veya usulsüzlüklerin ciddi idari/mali/cezai sorumluluk doğurduğu bilinmektedir. Ancak, bu sorumlukların neler olduğu, ayrıntılıları ve içtihatları hakkında yeterli bilgi bulunmadığını gözlemlemekteyim.

Bu bilgi eksikliği, risklerin de oldukça kötü yönetilmesine neden olmaktadır. Önemsiz bir konuyu ciddi bir sorun haline getiren personel, oldukça önemli sorunlara yol açacak bir konuda yeterli hassasiyeti göstermemekte ve gerekli kontrol önlemlerini almamaktadır.

Bu yazıda temel olarak ihalelerde dikkat edilmesi gereken hususlara değinilerek, olası riskler üzerinde durulacak ve bu risklere karşı alınabilecek idare/harcama birimi bazlı kontrol önlemleri ile personel açısından neler yapılabileceğine yönelik önerilerimiz üzerinde duracağız.

2. Cezai Sorumluluk Riski

Kamu personeli için en önemli risk alanı soruşturma/kovuşturmaya tabi tutularak, ihale işlemleri dolayısıyla hürriyetini bağlayıcı tutukluluk veya hükümlülük altına girilmesidir. Kamu personelinin en çok korktuğu ve risk düzeyi en yüksek husus da budur.

Bilindiği üzere, Kanunda açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Diğer taraftan, ceza sorumluluğu şahsi olup, kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.

Bununla birlikte, kanunları bilmemek bir mazeret olarak ileri sürülemeyecektir.

Yukarıda yer verdiğimiz hususlar ceza kanunun temel ilkeleridir ve bu ilkelerin kamu personeli tarafından bilinmesi zorunludur, çünkü bu ilkeler Türk Ceza Kanununda yer almaktadır. Bu çerçevede, ihale suçlarında da cezanın şahsiliği yani cezaya konu fiili bizzat kişinin yapması şarttır. Aşağıda yer vereceğimiz üzere, suç fiillerinin bilinmemesi ise yargılama sırasında önemsenecek bir husus değildir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin dokuzuncu bölümünde yer alan iki önemli suç ihaleler açısında temel ceza düzenlemeleridir:

Madde – 235: İhaleye Fesat Karıştırma

Madde – 236: Edimin İfasına Fesat Karıştırma

Her iki suçta da suçun oluşması için görevlinin menfaat sağlayıp sağlamadığının bir önemi yoktur. Diğer taraftan, ihaleye fesat karıştırma suçunda cebir ve tehdit olması ağırlaştırıcı bir unsur, kamu zararının olmaması ise (cebir tehdit olması durumu hariç) hafifletici bir unsur olarak kanunda yer almaktadır.

İhaleye fesat karıştırma suçu için bazı fiillerde hileli davranış şartı aranmaktadır. Suç fiilleri aşağıda sayılmıştır:

“a) Hileli davranışlarla;

1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,

2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,

3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,

4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.

b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.

c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.

d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.”

Edimin ifasına fesat karıştırma suçunun fiillerinin tamamı için hileli davranış şartı aranmaktadır. Aşağıdaki fiillerin hileli olarak yapılması halinde, edimin ifasına fesat karıştırılmış sayılır:

“a) İhale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka bir malın teslim veya kabul edilmesi.

b) İhale kararında veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik malın teslim veya kabul edilmesi.

c) Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemesine rağmen, süresinde ifa edilmiş gibi kabul edilmesi.

d) Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin şartname veya sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun olmamasına rağmen kabul edilmesi.

e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul edilmesi.”

İhale suçu denilince çoğunlukla akla ihaleye fesat karıştırma suçudur. Ancak, edimin ifasına fesat karıştırma suçu da fiilleri açısından bilinmesi gereken ve uygulamada dikkat edilmesi gereken bir suçtur. Şöyle ki, kontrol teşkilatı ile muayene ve kabul komisyon üyelerinin yeterli inceleme yapmaması nedeniyle bu suçun oluşabileceğini düşünmekteyim.

Kamuda genelde komisyon, kurul gibi raporlara masa başı imza atılmaktadır. Bu şekilde ihaleye ilişkin bir komisyonda görevlendirilen personel, süreçte yer alan bir başka görevlinin işi çok iyi bildiğini düşünerek başkasına göre imza attığı gözlemlenen bir gerçekliktir.

Ne yazık ki teknik şartname incelenerek, teslim edilen mal veya hizmetin veya yapım işinin istenilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı etkin denetlenmemektedir.

Bu gibi görevleri yerine getirenlerin elinde teknik şartname bile bulunmadığını gözlemlemekteyim. Basına yansıyan veya Yargıtay içtihatlarına göre emsal olarak değerlendirilebilecek örnek olay veya kararlar aşağıda verilmiştir:

HABER;"...parke taşı ihalesinde, iş tamamlanmamasına rağmen tüm ödemeleri yaptığı ve eksik kalan işi de Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ... kanalıyla tamamlatmaya çalıştığı iddiası ile açılan davada, bilirkişi heyeti yaklaşık 3 milyon liralık kamu zararının oluştuğuna yönelik rapor hazırladı.

Nöbetçi mahkemenin yurt dışı yasağı koyduğu ... için savcılık, ‘Edimin ifasına fesat karıştırmak ve rüşvet almak’ suçlamasıyla 19 yıla kadar hapsini istedi. "

KARAR : Her ne kadar yapılan yargılama sonucunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı KOSGEB kurumunun hizmet alımı niteliğindeki araç kiralama ihalesini kazanarak kurumla sözleşme imzalayan firmanın yetkili müdürü olan sanığın sözleşme ve ihale şartlarına aykırı biçimde kilometre saatleri ile oynanıp 50.000 km’den fazla yol yapmış araçları bu miktarın altında yol yapmış şeklinde göstererek Kuruma teslim ettiği gerekçesiyle edimin ifasına fesat karıştırmak suçundan mahkumiyetine karar verilmişse de; TCK 236. maddesinde edimin ifasına fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin anılan Kanunun 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığı, hizmet niteliğindeki edimin ifasına fesat karıştırılmasını düzenleyen TCK 236/2. fıkranın e bendindeki “Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul edilmesi “şeklindeki düzenleme içeriğine göre bu suçun failinin ancak hizmetin kabulüyle sorumlu görevliler olabileceği , ilgili kurumda görevli olmayan sanığın eyleminin ise suça konu olayda görevlilerin kandırılarak içeriği itibarıyla sahte araç teslim tutanaklarının düzenlenmesini sağlamak olduğu ve TCK’nın 204/1 ve 43. maddelerine uyan zincirleme biçimde sahtecilik suçunu oluşturacağı gözetilmeksizin yanılgılı hukuki değerlendirmeyle edimin ifasına fesat karıştırma suçundan mahkumiyet hükmü kurulması, bozmayı gerektirmiştir. (5. CEZA DAİRESİ Tck 236 E. 2013/1905 K. 2014/6101 T. 4.6.2014)

KARAR : Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım ve Altyapı Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Araç, Gereç ve Personel Taşıma Hizmetlerinde kullanılmak üzere, Araç Kiralama Hizmeti Alımı ihalesini kazanan şirketin yetkilisi olan sanık Erdoğan ve ihale dosyasındaki vekaletname uyarınca şirket adına ihalelere girmeye, sözleşme imzalamaya ve diğer işlemleri yerine getirmeye yetkili kılınan sanık Cüneyt’in, ihale konusu işe ait teknik şartnamede belirlenen niteliklere sahip olmayan araçlara ait ruhsat fotokopilerini gerçeğe aykırı olarak değiştirip katılan kuruma verdikleri iddiasıyla açılan kamu davasında; ihale sürecinin 27.12.2007 tarihinde sözleşmenin imzalanmasıyla sona erdiği, ihale sonucunda imzalanan sözleşmede araçların model ve plakalarına yer verilmediği gibi, ihale sürecinde de bu yönde gerçeğe aykırı bir belge sunulmadığı, sanıklara isnat edilen, sözleşmeyle üstlenilen işin yerine getirilmesi sırasında ihale konusu işe ait teknik şartname ve sözleşmede nitelikleri belirtilen araçlardan başka araçların kullanılması ve bu amaçla araçların ruhsat fotokopilerinde araç modelleri ve plakalarının değiştirilmesi şeklindeki eylemin, TCK 236/2. maddesinde düzenlenen edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturduğu ve maddede tahdidi olarak sayılan hallerden ( e ) bendindeki “Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul edilmesi” kapsamında kaldığı, söz konusu suçun özel faillik niteliği taşıyan kimselerce yani edimin ifası sürecinde görev alan ilgili kamu görevlilerince işlenilebileceği de bir tereddüt bulunmadığının kabulünün gerektiği, bu itibarla 5237 sayılı TCK’nın 40/2. maddesine göre özgü suç niteliğinde olan ve TCK 236/2-e maddesi uyarınca edimin ifası sürecinde görev alan kamu görevlileri tarafından işlenebilenedimin ifasına fesat karıştırma suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri dikkate alınarak, ihaleyle üstlenilen işin görülmesinde kullanılan araçların sözleşme ve teknik şartnameye uygun olup olmadığının tespiti ve denetiminde görevli belediye görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunularak, dava açılması halinde bu dosya ile birleştirilmesinden sonra sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde beraat kararları verilmesi, bozmayı gerektirmiştir. (5. CEZA DAİRESİ Tck 236 E. 2013/5481 K. 2014/10031 T. 22.10.2014)

KARAR : İddianamede yer alan “Kahta Devlet Hastanesine 150.000 adet çekim karşılığı dijital röntgen sistemi hizmet alımı ihalesinde…… ihale yetkilisi olarak görev yapan sanıkların; ihale lehine sonuçlanan şirket, sözleşmeye aykırı biçimde edimin ifasına geç başladığı halde işe başlama tarihine ilişkin tutanak düzenlemeyip idari şartname uyarınca ceza uygulamadıkları…” şeklindeki isnadın sübutu halinde edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturabileceği ve bu suça ilişkin delilleri takdir, tartışma ve davaya bakma görevinin 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 11. maddesi uyarınca Asliye Ceza Mahkemesinin görevi kapsamında bulunması nedeniyle görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, karar tarihinde faaliyette bulunan Sulh Ceza Mahkemesinde yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hükümler kurulması, bozmayı gerektirmiştir. (5. CEZA DAİRESİ Tck 236 E. 2013/10598 K. 2015/14478 T. 17.9.2015)

KARAR : Büyükşehir Belediye Genel Müdürlüğünde çalışan ve 248 güvenlik görevlisinin 2009-2010 yıllarındaki yazlık giyim alımı işinde görevlendirilen sanıkların; alımı yapılan malzemelerin şartnameye uygunluğunun anlaşılması için laboratuar muayenesi gerektiği halde salt fiziksel muayene ile yetinerek şartnamede belirtilen özellikte mal alınmamasına neden olduklarının iddia edilmesi karşısında, eylemlerin sübutu halinde TCK’nın 236. maddesinde düzenlenen edimin ifasına fesat karıştırma suçunun oluşabileceği ve bu suça bakma görevinin asliye ceza mahkemesine ait olduğu gözetilmeksizin, görevsizlik kararı verilmesi yerine yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir. (Tck 236 E. 2013/1803 K. 2014/7251 T. 1.7.2014)

KARAR : Mersin gar ve çevresi bakımıyla peron karo yapımı ve Tarsus, Yenice, Zeytinli çevre düzenleme işlerinin maliyet ve kabul komisyonunda görev alan kamu görevlisi sanıklar A, N, H ve M ile söz konusu işin ihalesini alan sanıklar R ve İ’in işin nevi ve miktar bakımından keşif ve metrajlardaki istenen kriterlere uymamasına rağmen iş tam yapılmış gibi teslim alınması suretiyle edimin ifasına fesat karıştırıldığı iddiasıyla haklarında kamu davası açıldığı ve iddianamede Mersin 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/639 Esas sayılı dosyasıyla hukuki ve fiili irtibat nedeniyle birleştirilmesinin talep edildiği, mahkemece bu husus değerlendirilmeden yargılama yapılıp beraat hükümleri kurulduğu, Uyap sisteminden yapılan sorgulamada, iddianamede birleştirilmesi talep edilen Mersin 9. Asliye Ceza Mahkemesinin dosyasında 29/11/2007 tarihli iddianameyle sanıklar hakkında aynı eylemlerden bahsedilerek edimin ifasına fesat karıştırma suçundan kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucu beraatlerine karar verildiği, katılan vekilinin temyizi üzerine Dairemizin ilamıyla hükümlerin eksik soruşturma nedeniyle bozulduğu anlaşılmakla; bahsedilen sanıklar hakkında mükerrer dava olup olmadığı, zincirleme suç hükümlerinin uygulanma durumunun bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, diğer sanıklar yönünden ise aradaki bağlantı gözetilerek her iki dava dosyasının varsa benzer dosyaların birleştirilerek sanıkların hukuki durumunun belirlenmesi yerine yazılı şekilde beraat kararları verilmesi, bozmayı gerektirmiştir. (Tck 236 edimin ifasına fesat karıştırma suçu E. 2013/9421 K. 2015/12588 T. 16.6.2015)

KARAR; “…Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'nde 01/04/2008 tarihinde yapılan yol yapım ihalesinden önce ... firması ile... firmasının yetkilileri olan sanıkların aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinden ihaleyi ... firmasının kazanmasını temin için tekliflerin ayarlanması konusunda anlaşmaya vardıkları, yapılan anlaşma uyarınca ihaleyi ... firmasının aldığı, sanıkların ihalelerin hangi firma üzerinde kalacağına dair telefon görüşme içerikleriyle uyumlu olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına konu olan 29/04/2008 tarihli ihaleyi Yılmaz Madencilik firmasının, 02/05/2008 tarihli ihaleyi ise... firmasının kazandığı, iletişim tespit tutanakları içeriğinden sanıkların ihale öncesi aralarında anlaşarak ihaleye katılacak ve kazanacak kişi ya da firmayı belirlediklerinin anlaşıldığı, ihale belgelerine göre ihalede isteklilerin teklif ettiği bedellerin idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyet tutarından daha düşük olduğu, ihaleyi yapan ... 15. Bölge Müdürlüğünün dosya kapsamındaki yazısında kurumlarının zarara uğramadığının bildirildiği, bu durumda sanıkların eylemlerinin sonucu olarak ilgili kamu kurumu açısından açık bir zararın meydana geldiğinden söz edilemeyeceği ve kuşkulu kaldığı gözetilmeden sanıkların 6459 sayılı Kanunla değişik TCK'nın 235/3-b maddesi yerine aynı Yasanın 235/1. maddesine göre uygulama yapılması neticesinde fazla ceza tayini,

Sanıklar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17/a maddesi yollamasıyla anılan Yasanın 59/1. maddesi uyarınca yasaklama kararına hükmedilmemesi,

Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve E. 2014/140; K. 2015/85 sayılı Kararının 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması nedeniyle TCK'nın 53/1. maddesiyle ilgili olarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ..., sanıklar müdafiileri ve katılan kurum vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 5. Ceza Dairesi 2015/10825 E. , 2016/9922 K.

KARAR; “... Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün 01/11/2007 tarihli yazısına istinaden ...Ürün alımı için “Olur” alınarak ihale onay belgesinin düzenlendiği, yaklaşık maliyetin tespit edildiği, idari şartnamenin hazırlandığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkıldığı, ihale komisyonunun belirlendiği, 17/12/2007 tarihinde yapılan ihaleye 2 firmanın teklif verdiği, bunlardan ... ilaç ve ilaçlama firmasının teklifi ekinde ihaleye katılım için gerekli belgelerin noksan olduğu gerekçesi ile ihale dışı bırakıldığı, diğer firma olan ... Çevre Sağlığı Danışmanlık Paz. ve Taah. ve Tic. firmasına işin 307.500.00- YTL ihale bedeli üzerinden ihalesine karar verildiği, 07/01/2008 tarihinde sözleşme imzalandığı, 01/11/2007 tarihli başkanlık “olur” una ekli idari şartnamenin başlığında ve metninde ihale komisyonunun görevlendirilmesine ilişkin 20/11/2007 tarih ve 2408 sayılı yazı ile yaklaşık maliyet tespit tutanağında 1000 kg ICON 10 CS ve 1000 kg vectolex WDG ilaç alımının yapılacağının belirtildiği ancak alım konusunun “Larvasit ürün” olması sebebiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12/2. maddesi, Mal Alımları İhaleleri Yönetmeliğinin 17/2. maddesine göre marka belirtilmesinin yasak olduğu, yine İdari şartnamenin 7.2.2. maddesinin (b) fıkrasında, isteklinin bilançosundaki öz kaynak oranının (Öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması gerektiğinin belirtildiği, ... firmasının bilançosuna göre öz kaynaklar toplamı 42.027,37 aktif varlıklar toplamının ise 435.412.36 olduğu, bu rakamlara göre özkaynaklar oranı = 42.027.37/435.412.36 = 0,096 olarak bulunduğunda ... firmasının idari şartnamenin 7.2.2. maddesinin (b) fıkrasına göre ihaleye katılamayacak durumda olmasına rağmen ihale komisyonu tarafından 0,096 rakamının 0,10 şeklinde yuvarlandığı, bu suretle ihale komisyonu başkan ve üyeleri olan ..., ile ihaleyi onaylayan ...’un ICON 10 CS ve Vektolex WDG ibarelerinin ilaç markası olması sebebiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12/2. maddesinde, şartnamede marka belirtilmesinin yasak olmasına rağmen, markanın şartnamede yer almasını, ayrıca ihaleyi kazanan ... Çevre Sağlığı firmasının öz kaynaklarının toplamının en az 0.10 olması gerekirken, bu oranı sağlayamayan ... Çevre Sağlığı firmasının ihaleye katılma şartlarını taşımaması sebebiyle ihale dışı bırakılması gerekirken ihalenin bu firmaya verilmesini sağladıkları anlaşılan olayda; sanıkların eylemlerinin TCK'nın 235/2.a (2) maddesinde tanımlanan ihaleye fesat karıştırma suçunu tüm unsurlarıyla oluşturduğu gözetilmeden mahkumiyetleri yerine yazılı şekilde yanılgılı değerlendirme sonucu beraatlerine hükmedilmesi,

Kanuna aykırı, O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA” 5. Ceza Dairesi 2014/1087 E. , 2016/8505 K.

KARAR; “.. XXX istasyon sahasında bulunan istasyon binasının duvar temizliği, iç ve dış cephe bakımı ve onarımı, bozuk rampa düzeyinin betonlanması yapım işlerinin kabul komisyonu üyesi olan kamu görevlisi sanıklar ile ihaleyi alan yüklenici firma sorumlusu sanıkların, ihale konusu işlerde yaklaşık maliyet ölçümlerini yüksek belirleyip işin nevi ve miktar bakımından keşif ve metrajlarda istenen kriterlere uymamasına rağmen tam yapılmış gibi teslim almak suretiyle edimin ifasına fesat karıştırdıkları iddiası ile yapılan yargılamada beraatlerine karar verilmiş ise de; 05/10/2009 tarihli bilirkişi raporunda yüklenici olan sanıkların yaklaşık maliyetlerden fazla gösterilmiş metrajlar kadar işleri yapmamış olmalarına rağmen yapmış gibi fazla metrajlar ve şartnameye göre farklı pozlar göstermek suretiyle fazla hakedişler almak, ölçüm ve kabul komisyonlarında görev alan sanıkların ise teslim aldıkları işlerin ölçümlerini, metrajlarının kontrol ve incelemelerini yapmayarak yüklenici firmalara fazla ödemeler yapılmasına sebebiyet vermek şeklinde gerçekleşen eylemlerinde atılı suçun yasal ve maddi unsurlarının oluştuğunun belirtilmesi ve sanıkların ihale konusu işin teslimine yönelik işlemlerin ölçüm yapılmadan gerçekleştirildiğine dair ikrarları karşısında; kamu görevlisi olan sanıkların zincirleme edimin ifasına fesat karıştırma suçundan, TCK'nın 236/2-d maddesi uyarınca, yüklenici sanıkların ise TCK'nın 40/2. maddesi gereğince bu suça iştirak etmekten dolayı ayrı ayrı mahkumiyetlerine karar verilmesi gerektiği nin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, katılanlar vekillerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,” 5. Ceza Dairesi 2014/4483 E. , 2016/8146 K.

KARAR;”... İl Özel İdaresi ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme ile okul inşaatı yapım işinde, söz konusu inşaatla ilgili projenin inceleme ve onayı aşamasında ... Müdürlüğü müdür yardımcısı sanık ..., proje şube müdürü sanık ... ve inşaat mühendisi sanık ... ile projenin inşaat sahasına uygulanması hususunda görev alan kontrol şefi sanık ..., kontrol amiri sanık ... ve kontrol mühendisi sanık ...'nin sözleşmeye aykırı olarak istinat duvarı yükseklik standartlarının üstünde yapılan duvar ile üzerine inşa edilen bahçe duvarını ve korkuluğun proje onayını yaptıkları, fen ve sanat kurallarına uyulmayan ve biriken suların drenajına uygun vasıfta dolgu malzemesi kullanılmayan istinat duvarının yağmur sularına dayanamayıp yıkılması sebebiyle sanıklar hakkında projeyi onayladıkları, hatalı projeyi sahaya uyguladıkları, geçici ve kesin kabul işlemlerinde hatalı davrandıkları gerekçesiyle ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri iddiasıyla kamu davası açılmış ise de, sanıkların üzerlerine atılı eylemlerinin sübutu halinde edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturabileceği, delillerin takdir ve tartışmasının, davaya bakmanın 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 11. maddesi uyarınca Asliye Ceza Mahkemesinin görevi kapsamında bulunduğu ve hüküm tarihinde faaliyette bulunan ... 3. Sulh Ceza Mahkemesince görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devam edilmesi ve UYAP sistemi üzerinden yapılan incelemeden yükleniciler hakkında aynı eylemden dolayı ... 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/53 Esas sayılı dosyası üzerinden edimin ifasına fesat karıştırma suçundan yargılamanın yapıldığı ve dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtaya gönderildiğinin anlaşılması karşısında, anılan bu dosya ile arasında suçun sübutunun ve vasfının değerlendirilmesi bakımından CMK'nın 8/1. maddesinde yer aldığı şekilde hukuki ve fiili bağlantı bulunması nedeniyle akıbetinin araştırılması, hüküm kurulan dosyanın sonucunun beklenilmesi, bozularak derdest hale gelmesi durumunda birleştirilmesi, onanarak kesinleşmesi veya birleştirme olanağının kalmaması halinde ise asılları veya onaylı örnekleri bu dosya arasına konularak birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile yazılı şekilde beraat hükümleri kurulması,5. Ceza Dairesi 2014/7247 E. , 2016/9302 K.

KARAR; “Sanık ...'in ... Sanayinin şirket ortağı olduğu, sanık ...'nın şirket çalışanı ve aynı zamanda harici ortağı olduğu, sanıklar ... ve ...'ın ... ile yaptıkları 25.10.2011 tarihli ve 2011/56 numaralı sözleşme gereği ... İstasyonunda beton traverslerin kırılması işini yaptıkları, ancak ihale şartnamesine aykırı olarak istasyonda çalışan ... görevlisi olan sanık ... ile anlaşarak kırılan beton traverslerin içerisinde bulunan ve sözleşmeye göre ... ye teslim etmeleri gereken demir çubukları teslim etmeyerek diğer sanık ...'in kullanımındaki... plakalı kamyon ile bir çok kez naklettikleri, en son suç tarihi olan 25.05.2012 tarihinde bu demirleri yine aynı kamyon ile Uşak İline götürdükleri, yapılan ihbar üzerine kamyon kasasında ihale şartlarına uygun olmayan 3.380 kg demir çubuk bulunduğunun anlaşılması karşısında sanıkların TCK'nın 37 maddesi bağlamında iştirak halinde gerçekleşen eylemlerinin TCK'nın 236/1, 2-a, b maddelerinde yaptırım altına alınmış edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturduğunun gözetilmemiş olması,”13. Ceza Dairesi 2015/10969 E. , 2016/15464 K.

Yargı kararlarından da anlaşılacağı üzere, ihaleye fesat karıştırma veya edimin ifasına fesat karıştırma suçu için Türk Ceza Kanunda belirtilen fiillerin gerçeklemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan gerek 4734 sayılı Kanun gerekse de 4735 sayılı Kanunda görevlilerin ceza sorumluluğuna ilişkin düzenlemeye gidilmiştir:

4734 sayılı Kanun 60.madde Görevlilerin Ceza Sorumluluğu 4734 sayılı Kanun 28.madde Görevlilerin Ceza Sorumluluğu İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır. Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturulması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.

Yukarıda yer verilen kanun hükümleri incelendiğinde kamu görevlilerinin, Kamu İhale Kanunun başta temel ilkeleri olmak üzere, yasak fiil ve davranışların neler olduğunu, görevinin çerçevesini çok iyi bilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

3. Mali Sorumluluk Riski

Mali sorumluluk açısından olaya bakıldığında, kamu zararının tanımlanması gerektiği ortadadır. Kamu zararı ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 71.maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

“Madde 71- (Değişik birinci fıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.”

Diğer taraftan Anılan Kanun’un yukarıda yer verilen maddesinde, kamu zararından bahsedebilmek için bazı unsurların gerçekleşmesi gerektiği belirtilmektedir. Buna göre;

“Kamu zararının belirlenmesinde;

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,

e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

f) (Mülga:22/12/2005-5436/10 md.)

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

Esas alınır.”

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden şunu anlamak gerekiyor;

Kamu zararına, kamu görevlileri tarafından sebep olunabilir,

Kamu zararından bahsedebilmek için kamu kaynağında artışa engel ya da eksilmeye neden olunması gerekmektedir,

Kamu görevlisinin kusuru olması şarttır,

Kanunda sayılan bir sonucun ortaya çıkması gerekmektedir.

İhale işlemlerinde kamu zararından bahsedebilmek için yukarıda sayılan unsurlardan birinin gerçekleşmesi şarttır. Örneğin;

“... Tur San. ve Tic. Ltd. Şti. yükleniminde bulunan ... hizmet alımı işine ait idari şartnamenin 25.5. maddesine kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2,5 olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte hakedişe ekli SGK tahakkuk fişinde söz konusu prim oranı %1,5 olarak tahakkuk ettirilmiştir. %2,5 yerine % 1,5 üzerinden eksik ödemesine rağmen hakediş ödemeleri yükleniciye tam yapılmıştır.

Kamu zararı tutarı tahsil edilmiş ve dairece de ilişilecek bir husus kalmadığı yönünde karar verilmiştir. İhale dokümanında açıkça belirtilen bir hükme aykırı bir işlemin yerine getirildiği anlaşıldığından Başsavcılığın kamu zararının oluşmadığı yönündeki iddiasının yerinde değildir. Öte yandan böyle bir uygulamanın mevzuata uygun olduğunu ifade etmek ayrıca ihaledeki rekabet şartlarını zedeleyici bir sonucu da beraberinde getirecektir.”[1]

Açıklanan nedenlerle, Başsavcılık temyiz talebinin reddi ile 8 sayılı ilam 4’üncü maddesiyle verilen hükmün TASDİKİNE, Oyçokluğu ile;

Sayıştay Başkanlığının verdiği bir Temyiz Kurulu Kararı ile harcama yetkilisinin mali sorumluluğu için kamu zararı ile görevlinin kusuru arasında illiyet bağının kurulmasının zorunlu olduğu sonucuna varmıştır.

Dolayısıyla, harcama yetkilisinin sorumluluğunun kusura dayalı olduğunu, mali sorumluluğun tespitinde illiyet bağının ortaya konulmasının gerektiğini belirtmiştir.

Kararda yer alan önemli tespitler aşağıda yer verilmiştir:

“…Bu çerçevede, kamu zararından ve mali sorumluluktan bahsedilebilmesi için her somut olayda, kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemin bulunması; mevzuata aykırı karar, işlem veya eylem sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması ve kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması durumu ile mevzuata aykırı karar, işlem veya eylem arasında bir illiyet bağının olması şartlarının birlikte aranması gerekmektedir. Zira, 1050 sayılı Kanuna hakim olan kusursuz yani objektif sorumluluk ilkesinin yerine 5018 sayılı Kanunla kusur sorumluluğu ilkesi getirilmiştir.

Temel ilke olarak kusur sorumluluğunu esas alan 5018 sayılı Kanun uyarınca kamu görevlilerinin mali karar, işlem veya eylemleri sonucu oluşan kamu zararından sorumlu olduklarına hükmedilebilmesi için manevi unsur olarak kasıt, kusur veya en azından bir ihmalin varlığı gerekmektedir.”

“…Açıklanan nedenlerle; bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata aykırı harcama talimatı olmayan, hatalı işleme yönelik bir evrak düzenlemeyen, ödeme emri belgesi üzerinde kontrol işlemi yapma görevi bulunmayan, böyle bir görevi bulunsa bile, hatalı imalatı ödeme emri belgesi ve eki belgelerden tespit etme imkanı bulunmayan harcama yetkilisinin sorumlu tutulması mümkün değildir.

Söz konusu iş ile ilgili olarak, sadece imalatı yerinde incelemelerine rağmen işin sözleşme ve şartnamesine uygun ve eksiksiz olarak tamamlandığı yönünde belge düzenleyen kontrol görevlileri ve geçici/kesin kabul heyeti üyelerinin sorumluluğundan söz edilebilir.”Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı: Tutanak Tarihi : 17.02.2015

4. İdari Sorumluluk Riski

İdari sorumluluk ise disiplin soruşturması ve disiplin cezası verilmesi olarak kendini gösterebilmektedir.

Örneğin, ihale komisyonu üyeliğinin kabul edilmesi, uygun bir şekilde veya zamanında yerine getirilmemesi, derecesine göre uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezası ile tecziye edilmesine neden olabilecektir.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’nci maddesinde “Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Görüleceği üzere kanun koyucu kamu idarelerine satın alma modellerinden ilk olarak açık ihaleyi kullanın demektedir. Bunun temel nedeni ise açık ihale usulünde rekabet ilkesinin çok daha yoğun olmasıdır. Şüphesiz ki birkaç firmadan teklif alınarak gerçekleştirilen doğrudan temin yöntemiyle alımda bu ilkenin olması beklenemez.

Ayrıca Kanun koyucu aynı Kanunun 60’ncı maddesinde “Temel ilkelere” hareket eden kamu görevlilerinin karşılaşacakları yaptırımları da hukuki zemine kavuşturmuştur.

Ancak bazen satın alma birimleri ihtiyaçların ivediliği, sorunların hemen çözülmesi, nasıl olsa bir şey olmaz gibi veya başka sebeplerle bu madde hükmüne aykırı olarak ihale usulleri ile gerçekleştirilmesi gereken satın alımlarını doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirmekte olup Sayıştay denetim raporlarında bu hususa yönelik tespitler de bulunmaktadır.

Hukuka aykırı gerçekleşen bu satın alımlar çoğu zaman sorun oluşturmamakla beraber, bir sebeple soruşturma söz konusu olduğunda kanuna aykırı hareket eden kamu görevlileri hakkında önemli disiplin cezaları verilebilmektedir. Geçtiğimiz günlerde Danıştay tarafından verilmiş bulunan bir kararın uygulayıcılar tarafından bilinmesinde fayda görmekteyiz.

Bir hastanede gerçekleşen bir olayda ihale yöntemleri ile gerçekleştirilmesi gereken bir satın alma işlemi doğrudan temin ile gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen soruşturma sonucunda ihale yetkilisine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin hükümlerinin yer aldığı 125’nci maddesindeki C/a bendindeki kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak fiiline girdiği gerekçesiyle 1/15 oranında aylıktan kesme cezası verilmiştir.

İhale yetkilisi bu işlemi verilen cezanın ağır bir ceza olduğu satın almanın doğrudan temin ile gerçekleştirilmesinde kastının olmadığı gerekçesiyle idari yargı yerine taşımıştır. Danıştay kararının önemli bölümü aşağıda verilmiştir:

Uyuşmazlık konusu olayda;

“… Devlet Hastanesi'ni temsilen başhekim olan davacı ve hastane müdürü ile ... Bilgisayar Sis. Ltd. Şti. arasında 17.09.2007 tarihinde imzalanan "Hasta Tanıma Sistemi, Hasta Tanıtım Kart Hizmetleri Sözleşmesi"nde 2,00 TL fiyat üzerinden 35.000 kart satılmasının amaçlandığı, firmanın tüm gelirini satılacak hasta tanıtım kartından sağlayacağı, kartların satımı sona erdiğinde sistemin hastaneye devredileceği ve bundan sonra sağlanan gelirin hastaneye döner sermaye olarak kaydedileceğinin hüküm altına alındığı ve bahsi geçen devir işleminin de 08.07.2009 tarihinde gerçekleştirildiği, ancak anılan hastanede hizmet alım sözleşmesi uyarınca kurulan hasta tanıma sisteminin Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca ve ihale yoluyla gerçekleştirilmesinin gerektiği, uyuşmazlık konusu olayda ise davacının anılan mevzuat hükümlerine uymayarak bahse konu hizmet alım işini doğrudan ilgili firmaya tevdi ettiği, hal böyle iken mevzuat hükümlerine uyulmadan yapılan söz konusu hizmet alımı işinde davacının kusurla hareket ettiğinin kabul edilemeyeceği gibi davacının hizmet alımında uygulanacak olan mevzuat hükümlerini bilmediğinden de söz edilemeyeceği, davacı hakkında ileri sürülen eylemin ancak kasıt ile gerçekleştirilebilecek bir eylem olduğu, eylemin kusur ile işlenmesine hukuki imkan bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığından davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-a maddesi uyarınca 1/15 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması na ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.[2]”

diyerek söz konusu fiilin kasıtlı işlendiği, bunun en önemli delilinin de ihale yetkilisince mevzuatın bilinemeyeceği sebebinin geçersiz olduğu gerekçesiyle idare tarafından aylıktan kesme cezasının verilmesinin hukuka uygun olduğuna oy birliği ile kabul etmiştir.

Karar gayet açık ve net;

İhale usulü ile gerçekleştirilmesi gereken bir alımın doğrudan temin ile gerçekleştirilmesi durumunda satın alma sürecinde görev yapan özellikle satın almaya karar verenler aylıktan kesme cezası ile karşı karşıya kalabilirler.[3]

5. Sonuç ve Öneriler

Kamu görevlilerinin, üstlenmekten en çok korktuğu alanların başında gelir, ihale işlemleri. Eğer riskler bilinmezse önlemler de yetersiz veya eksik kalabilir.

Bu çerçevede ihale işlemlerine yönelik aşağıdaki önerilerimiz bulunmaktadır:

İdarenin tümünde uygulanmak üzere güncel, ayrıntılı ve süreç bazlı ihale kontrol listesi hazırlanmalıdır, bu form belli aşamalarda imzaya sunularak, uygulanması sağlanmalıdır,

Ön mali kontrol etkin çalıştırılmalı, ön mali kontrole tabi işlemler risk esaslı belirlenmelidir,

Hizmet içi eğitim faaliyetleri vaka/olay incelemesine dayanmalı, uygulamadaki sorunlara yönelik eğitim çalışmaları sürekli ve düzenli verilmelidir,

Özellikle ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi yapılarda görev alan personelinin, ön hazırlık yapması, rol aldığı görevle ilgili her hangi bir çalışma öncesinde araştırma yaparak hazırlık yapılması sağlanmalıdır,

İdare görevlilerinin, Kamu İhale Kurumu uyuşmazlık kararları gibi içtihat, emsal karar veya örnek olay araştırma becerisi kazandırılmalıdır,

İhale mevzuatı değişikleri takip edilmeli ve değişiklerin anında bildirilmesine yönelik yönetim bilgi sistemi geliştirilmelidir, buna yönelik çevrimiçi yazılım satın alması sağlanmalıdır,

İhale süreçlerinde görev alanların tam ve zamanında kontrol görevlerini yapabilmelerinin şartları sağlanmalıdır, örneğin, ihale işlem dosyasının ihale komisyon üyelerine zamanında, eksiksiz verilmesi (yaklaşık maliyet gizli diye verilmesinden kaçınılmamalıdır), kontrol teşkilatı gibi kabul, teslim görevlilerine teknik şartnamenin verilerek, işlemlerinin buna göre yapılacağının bildirilmesi sağlanmalıdır,

Kurum içi standartlaşmayı sağlayacak iç genelge gibi uyarıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapılmalı, kurum içinde özellikle doğrudan temin uygulamasında kullanılacak standart formlar, süreçleri konusunda tüm harcama birimleri aynı yönde hareket etmesi sağlanmalıdır.