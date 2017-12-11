İki Haneli Büyüme Gurur Verici

Yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 11.1’lik büyüme, Başkent iş dünyasında da heyecan yarattı. GGYD Başkanı Allıoğlu tarihi rekor için, “Gurur ve umut verici” dedi, sürdürülebilir büyüme zorunluluğuna işaret etti.
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M.Nezih Allıoğlu, TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi. Son verilere göre Türkiye ekonomisinin 2017'nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 11.1 büyüdüğünü anımsatan Allıoğlu, bunun tarihi bir rekor olduğunu ifade etti. Çift haneli büyüme rakamlarıyla Türkiye’nin, ekonomide dünya devleri olan Çin ve Hindistan’ın dahi önüne geçtiğini kaydeden Allıoğlu, “Ortaya çıkan bu tablo göstermiştir ki Türk ekonomisi sağlam ve güçlü bir temel üzerindedir. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen ve çift haneye ulaşan büyüme rakamları bunun en net göstergesidir” dedi.
ÜRETEN KESİM BAŞARININ MİMARLARI
GGYD Başkanı Allıoğlu; Türkiye ekonomisinin gerek içerde, gerek bölgede ve gerekse dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen yüzde 10’un üzerinde büyümesinin iş dünyasına moral ve umut verdiğini de bildirdi. Üreten kesime yönelik teşvik, destek ve hibelerin büyümede büyük rol oynadığının altını çizen Allıoğlu, “İş dünyasının finansmana erişimi kolaylaştıkça, önündeki engeller kalktıkça, kendisine verilen destekler arttıkça ekonomimiz de güçlenmektedir. Sanayicimiz, üreticimiz, ihracatçımız, kısacası tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve dişini tırnağına takarak çalışan iş dünyamız bu başarının mimarlarındandır. Üçüncü çeyrekte kırılan bu rekorun, önümüzdeki süreçte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarını ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisini arttıracağına inancımız tamdır. Güven ve istikrarın tam tesis edildiği bir ortamda sürdürülebilir büyümeyi yakalamak imkansız değildir. Başarıda pay sahibi olan tüm kesimleri yürekten kutluyoruz” şeklinde konuştu. GGYD Başkanı Allıoğlu, büyümedeki rekor büyümenin yanında artan enflasyona da dikkat çekti. Allıoğlu, enflasyonun yukarı çıkmaması gerektiğini bildirdi.
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