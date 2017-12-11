İki Haneli Büyüme Gurur Verici

Hatice Kasapoğlu / Editör

Yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 11.1’lik büyüme, Başkent iş dünyasında da heyecan yarattı. GGYD Başkanı Allıoğlu tarihi rekor için, “Gurur ve umut verici” dedi, sürdürülebilir büyüme zorunluluğuna işaret etti.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M.Nezih Allıoğlu, TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi. Son verilere göre Türkiye ekonomisinin 2017'nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 11.1 büyüdüğünü anımsatan Allıoğlu, bunun tarihi bir rekor olduğunu ifade etti. Çift haneli büyüme rakamlarıyla Türkiye’nin, ekonomide dünya devleri olan Çin ve Hindistan’ın dahi önüne geçtiğini kaydeden Allıoğlu, “Ortaya çıkan bu tablo göstermiştir ki Türk ekonomisi sağlam ve güçlü bir temel üzerindedir. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen ve çift haneye ulaşan büyüme rakamları bunun en net göstergesidir” dedi.

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