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İkinci Bahar Dayanışma Merkezlerinin 5’incisi Batıkent Meydan AVM’de düzenlenen törenle açıldı

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İkinci Bahar Dayanışma Merkezlerinin 5’incisi Batıkent Meydan AVM’de düzenlenen törenle açıldı
Yenimahalle Belediyesi’nin 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak hizmete sunduğu İkinci Bahar Dayanışma Merkezlerinin 5’incisi Batıkent Meydan AVM’de düzenlenen törenle kapılarını açtı.

İkinci baharını yaşayanların hayatına anlam katmaya devam eden Yenimahalle Belediyesi, emeklilerin uğrak yeri olan, yeni dostluk ve arkadaşlıkların kurulduğu Gazi Mahallesi, Karşıyaka, Şentepe ve Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri Sosyal Tesisindeki Yaşlı dayanışma merkezlerine bir yenisini daha ekledi.

 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşi Azize Yaşar ve torunu Zeynep’le açılışa ev sahipliği yaparken, törene; CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Batıkentliler katıldı.

 

Emeklilerimiz evlerine kapanmayacak

 

Açılışta bir konuşma yaparak Batıkentlilere seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu ülkeye hizmet etmiş, emek vermiş emeklilerimizin evlerine oturmalarını ya da kahve köşelerinde vakit öldürmelerini istemiyoruz. Bu tesislerimizde nezih ortamlarda yeni arkadaşlıklar kuracak, belediyemizin imkanlarından faydalanacaklar” dedi.

 

Yenimahalle’nin dört bir yanında olduğu gibi Batıkent’te de yatırımların devam edeceğini müjdeleyen Yaşar “ Yenimahalle’nin kaynaklarını Yenimahalle için kullanmaya devam edeceğiz. Bugün Yenimahalle sadece Ankara’da değil Türkiye’de yaptıklarıyla örnek oluyor. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Biz gücümüzü ve ahlakımızı bu ülkeyi kuran ve kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından aldık” diye konuştu.

 

Üye kayıtları başladı

 

Açıldığı ilk günden hoş sohbetlerin yapıldığı, yeni dostlukların kurulduğu İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezi’nde ücretsiz üye kayıtları da başladı.

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