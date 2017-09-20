İkinci el otomotiv satışına yeni düzenleme değerlendirmesi

İlkay Kalkan

Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci, ikinci el otomotiv satışı na yeni düzenleme getiren mevzuatı bitirdiklerini ve yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiklerini söyledi. Bu mevzuat özellikle ikinci el otomotiv piyasasının düzenlenmesi noktasında, bu mesleği yapan esnafın belli bir nitelikte olmasını, her önüne gelenin bu işi yapmamasını sağlaması açısından son derece önemlidir. Vergi verip istihdam yaratan ve Ahilik geleneğinden gelen esnaf arkadaşlarımızın yani Ankaralı Galericilerin dört gözle beklediği bir çalışmadır.

Her önüne gelenin galericilik veya araç alım satımı yapmayacak olması, mesleği sadece esnaf belgesi olanların yapacak olması, sektörün büyük bir oranda kayıt dışına kaydığı son dönemleri baz alacak olursak en çok bizleri sevindirecek bir uygulamadır.

Bizler için güvenilirlik en büyük sermayedir

Ayrıca ikinci el otomobil e arızası, kazası gibi ayrıntıların yer aldığı bir künye sisteminin getirilmesi galerici esnafını da rahatlatacak, düzgün ekspertizler neticesinde oluşan araç kimlik belgeleri esnafımız üzerindeki olumsuz algılarında yok olmasını sağlayacaktır. Satılan araçların niteliklerinin tam olarak beyan edilmesi ve sözleşmelerin çerçevelerinin netleşmesi hem galericilerin hem de vatandaşın güven unsurunu pekiştirecektir. Bizler için güvenilirlik en büyük sermayedir.

Yeni düzenleme üreticilerin haklarını korumasının yanı sıra ticaretin belli bir kurallar içerisinde yapılmasını sağlaması ve buradaki suistimalleri ve dolandırıcılığı önlemesi açısından da son derece önemlidir. Bu düzenleme ayrıca vatandaşın aklındaki soru işaretlerini yok edeceği gibi galerici esnafının imajının düzeltilmesini de sağlayacaktır. Bizler için en önemli adım ise sektörün kayıt dışılıktan kurtulup vergi veren istihdam yaratan dürüst esnaflar tarafından temsil edilecek olmasıdır.

Esnafımızın aklındaki tek soru işareti ise oluşturulacak araç kimlik belgeleri ve garanti uygulamasına dönük olarak oluşturulacak ekspertiz kuruluşlarının nesnelliğidir. Zira esnafımız doğru beyan ve nesnel ekspertiz raporu sonucu oluşan araç kimlik belgesinin daima arkasında olacaktır. Lakin beyan dışı arızalarında esnafımıza mal edilmeye çalışılmasının önüne geçilmesi de gerekmektedir.

Sermayesi dürüstlük olan galerici esnafının son derece faydasına olan bu düzenlemeyi destekliyor, sektörümüze getirdiği katkı ve yeniliklerden ötürü Sayın Bakanımıza ve emeği geçen tüm kamu ve STK temsilcilerine teşekkür ediyoruz.