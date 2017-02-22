İKTİDARIN DEĞİL DEVLETİN MEMURUYUZ

Hasan Kütük

AKP iktidarı uzun süredir "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda" değişiklik adı altında "Kamu Emekçilerinin" başta iş güvencesini olmak üzere tüm kazanımlarını elinden almanın fırsatını kollamaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun, “Memurluk tapulu mal olmayacak” açıklaması, AKP’nin kamu çalışanları için “sürekli OHAL” ilan etmeye hazırlandığını ortaya koymaktadır. Kamu çalışanları olarak buna izin vermeyeceğiz.

Memurluk güvencesi memurun şahsına değil, yürüttüğü kamu hizmeti adına devletin güvencesidir.

AKP iktidarı, kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırma niyetindedir. Bu niyetini de çeşitli ortamlarda açıkça dile getirmektedir. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımı ile ‘Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı’nda, "Kamu personeli alımlarının nasıl yapılacağı, ceza ve ödül sistemi, kamu personeli dağılımında denge" konularının görüşüleceği açıklanmıştı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurları ilgilendiren çalıştayda kamu emekçilerini temsilen sadece yandaş sendikalar ve konfederasyonları davet edilmiştir. Bu görüşmede memurun iş güvencesini ortadan kaldırılmanın konuşulduğu anlaşılmaktadır.

Kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmak, memurların performanslarına göre ücret değerlendirmesi yapmak haksız ve hukuksuz bir uygulamadır.

Kamu emekçilerinin iş güvencesi; Anayasamızın 128. ve 129. maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tanımlanmıştır. Ayrıca kamu emekçilerinin; Anayasal ve yasal iş güvencesi sosyal devlet olmanın gereği olduğu gibi tüm yurttaşların kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanabilmelerinin de teminatıdır. Burada yapılmak istenen iş güvencesini ortadan kaldırarak Devlet memurlarının hükümetin, hatta iktidarın memuru haline getirmektir.

AKP İktidarı göreve geldiği günden bugüne memurların iş güvencesini ortadan kaldırmaya dönük birçok düzenleme yapmıştır. AKP 14 yıllık iktidarı döneminde; kamusal alanda birçok değişiklik ve düzenleme yapmıştır.

Kamu emekçileri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin memurudur. Görevini de, siyasilerin tercihlerine ve uygulamalarına göre değil, Anayasa ve yasalar çerçevesinde yerine getirmektedir.

Kamu emekçilerinin çalışma koşullarını AKP iktidarının siyasi politikaları değil, kamu emekçileri ile emek örgütlerinin mücadele azmi ve kararlılığı belirleyecektir. Bu açıdan bütün emek örgütlerine tarihi bir sorumluluk ve görev düşmektedir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Kamu emekçilerinin iş güvencesini ve kazanılmış haklarını sonuna kadar koruyacağız. Bu nedenle de kamu emekçilerinin devletin memuru yerine siyasi iktidarın memuru olmasına neden olacak düzenlemelerin karşısında, demokratik, barışçıl ve hukuk kuralları çerçevesinde mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.