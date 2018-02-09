İktidarın dışında herkes gayri milli; TBB, TTB

Ergün Aydoğan

İktidarın resmi kurumların başından TC, Türk/Türkiye ibarelerini kaldırmak istediğini unuttuk mu? Türk, kelimesinin kapsayıcılık taşımadığını, bir ırkı tanımlıyor, diğer ırkları dışlıyor; Türk denmesin, Türkiye densin dediğini unuttuk mu?

Şehide kelle dendiğini…

Sınır ötesi harekatlara; içerdeki teröristler bitti mi ki sınır ötesi harekat yapılsın dediklerini…

Sadece BİR kişi; biliyor, karar veriyor. O ne derse o, aksi mümkün değil.

Şimdi; Türkiye Barolar Birliği ve Türk Tabipler Birliğinin milli olmadığına karar verdi. Gayri milli dedi. Bizim yanımızda, bizimle birlikte değiller dedi. Unvanlarındaki ‘Türkiye ve Türk’ ibareleri kaldırılmalıdır dedi.

Çalışmalar başlatıldı, çoğunluk ellerinde, kaldırılacaktır…

Farklı ses, farklı fikir, çoğulcu düşünce, tartışma asla mümkün değil.

TBB, TTB’nin unvanlarındaki Türkiye ve Türk ibareleri kaldırılacak ihtiyaçtan mı? değil. İktidarın görüşünde olmadıkları içindir.

Unvanında Türk ve Türkiye ibaresi olan oda, meslek örgütü yok mu? Var. Ama onlar iktidarın yanında. Onlar, iktidar ne derse yanında yer alan kuruluşlar. İktidarın politikalarına koşulsuz destek veren zaman zaman ilanlarla iktidarı destekleyen kuruluşlar.

Hedefte TBB ve TTB var. Sebep; iktidarın yanında olmaması…

Anayasanın 135. Maddesine göre bu kuruluşlar kanunla kurulmuştur. İsimleri, yapıları ve görevleri kanunla belirlenmiştir.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 109. Maddesi ile düzenlenmiştir: ‘’Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılmasıyla oluşan bir kuruluştur. Birlik, tüzel kişiliğe sahip kamu kurum niteliğinde bir meslek kuruluşudur.’’

Türk Tabipler Birliği (TTB), 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu ile düzenlenmiştir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile düzenlenmiştir.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu ile düzenlenmiştir.

Türk Eczacılar Birliği (TEB) 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile düzenlenmiştir.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarları Meslek Kuruluş kanunu ile düzenlenmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 8771 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanunu ile düzenlenmiştir.

Anayasanın 135. Maddesine göre oluşturulan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının tamamı, kanunla kurulmuştur.

Kanunu değiştirebilirler mi, değiştirebilirler; çoğunlukları var. Bakanlar Kurulu kararı alabilirler mi, alabilirler. Çünkü kendileri ile paralel hareket etmeyen başta; TBB ve TTB olmak üzere rahatsızlar. Ama yeter mi? Yetmez. Anayasa değişikliği gerekmektedir. MHP ile birlikte anayasayı değiştirmek isteyebilirler…

Burada amaç örgütlü toplumu hedef almaktır, örgütlü toplumu yok etmektir. Örgütsüz veya kendisiyle birlikte hareket edecek örgütler hedeflenmektedir.

Erdoğan düzenleme yapacağız ‘’Türk, Türkiye ismini ‘layık’ olanlar kullanacak’’ layıklığın ölçüsü nedir? Kim, neye göre karar verecek? Tek ölçü iktidara yakınlık mı olacak?

Bakanlar Kuruluna başkanlık eden Erdoğan oğlu Bilal Erdoğan’ın başında olduğu vakfın (TÜRGEV) başına Türkiye ismini verdirebilir veya kaldırtabilir. Ama Anayasa ile kurulmuş olan Kamu Kurumu Niteliğindeki meslek Kuruluşlarına; sırf beni desteklemiyorlar diye kaldırmak istemesi kabul edilebilir değil, anayasaya aykırıdır.