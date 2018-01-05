İl valimize arz ederim!

Eyüphan Kaya

Malum hem ülke geneli hem şehrimizde eğitim öğretim sıkıntılıdır. Ancak şehrimizde olagelen bazı aksaklıklar bu sorunu daha da ağırlaştırıyor.

Şehrimizde geldiğinden beri eğitim öğretime her fırsatta ilgi gösterdiğinizi duyuyoruz.

Ben hafta sonu okullarda verilen Destek ve Yetiştirme Kursu kısa adı DYK olan kurslardan bahsedeceğim.

Bu kurslar devlet tarafından katkı verilen çok önemli bir imkan, ancak bu imkandan maksimum düzeyde öğrencilerimizi faydalandırmak bizim kabiliyetimize kalmış.

Benim gözlemlerime göre burada ciddi bir çalışma yok, tam tersine bir vurdum duymazlık var.

Bu kurslar için öğretmen seçimi yanlış, disiplin eksikliği var, kurs için gerekli materyal sıkıntısı yaşanıyor.

Kanaatim o ki öğretmen seçimi için şöyle bir çalışma yapmalıydı.

Belli bir tarihe kadar öğrenci müracaatları alındıktan sonra gerekli öğretmen kadrosu için il bazında branş sınavı yapılarak kurs öğretmenleri bunlardan seçilmeliydi. O zaman kurs öğretmeni olmanın bir ayrıcalığı olurdu.

Hem devlet hafta sonu kurslarında normal ücretin iki katı gibi bir ücret veriyorsa neden dersinde dahi yetersiz olan bir öğretmen bu ücretten faydalansın? Çalışma ve çaba ile mesleğini önemseyen okulların, zümrelerin bel kemiği durumunda olan öğretmenlerin bu şekilde başarı düzeylerine göre taltif edilirse iyi olmaz mı?

Şimdi ki görevlendirme okul idaresine müracaat eden öğretmenlerden müdürün, milli eğitimin onayı ile yapılıyor, ilgili öğretmen mesleği açıdan yeterli mi değil mi, dersi nasıl işliyor, pek arayan soran yok.

Öğrenci devam ediyor mu etmiyor mu? Pek kimsenin umurunda değil kağıt üzerinde 20 kişilik olan bir sınıfta 8-10 öğrenci varmış kimin umurunda.

Öğrencilerin çoğu ciddi bir kurs edasıyla DYK kurslarına da gitmiyor zaten, çarşı pazarda görüneyim mantığıyla kursu değerlendiren de var maalesef.

Ayrıca okullarda test artırımı için bir imkan, bir ödenek yok, Bakanlığın sitesi olan eba’da kaliteli test örneği var ama arttırılması sorundur. Ne yazık ki bu kursa kaydolan kimi öğrenci, duyarlı öğretmenleri istediği 20 lira gibi sembolik bir katıya dahi itiraz ediyor.

Aslında sorun şurada kayıt esnasında veli okula çağırılsaydı, bu kursun önemi kendinse anlatılsaydı, velinin buradaki görevi kendisiyle paylaşılsaydı, bu küçük sorunlar beklide pek yaşanmazdı.

O zaman bir an evvel Milli Eğitimde sadece hafta sonu kurslarıyla ilgilenen gönüllü bir Şube Müdürü belirlenmeli ve bu konuda önemli bir çalışma yapılmalıdır. Bu şehre yazıktır, günahtır diyorum.

Geçende Yenişehir belediyemiz bana bir görev verdi, Yenişehir’deki 24 lisemizde hafta sonu kursu veren okullar üzerinde bir araştırma yaptık.

Test ihtiyacının temini için her okula 25 top teksir kağıdı alım kararı başkan vekilimiz Serdar Kartal beyin onayından geçti.

Ama sorun sadece bundan ibaret değildir. Bu konuya eğilmenizi ve bu kursların şehrimizin başarısında bir etken haline gelmesini talep ediyorum. Bu konuda elimizden ne geliyorsa emekli bir eğitimci olarak yapmaya hazırım.

Dikkate almanız dileğiyle.