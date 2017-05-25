İlaç artıkları ve dirençli mikroplar, toprağı ve suyu kirletiyor

Halim Utlu / Gazeteci

İnsan sağlığına yönelik en ciddi küresel tehditlerden birisi olarak görülen " Antimikrobiyal direnç sorunu ", geçtiğimiz hafta 18-19 Mayıs 2017 tarihinde Rusya Federal Tüketici Hakları ve İnsan Sağlığını Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen uluslararası konferansta ele alındı.

Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Asya ile FAO ve Rusya Federasyonu’ndan uzmanlar, iki gün süren Gıda Güvenliği ve Risk Analizi Konferansı’nda buluştu. Soçi'deki konferansta, kamu sağlığına risk oluşturan çeşitli gıda güvenliği tehlikelerinin analiz ve değerlendirilmesi, önemli gündem maddesi olarak masaya yatırıldı.

Virüs ve parazitler, ilaçlara karşı daha dirençli hale geldi

Uluslararası toplantı, sektörel resmi kurumlar, özelleşmiş uluslararası örgütler, özel sektör, tüketim birlikleri ve bilim topluluğunu temsil eden 350'den fazla delegeyi bir araya getirdi.

Virüsler, mantarlar,bakteriler ve parazitlerin; antibiyotik ve mikroplarla mücadelede kullanılan diğer ilaçlara karşı giderek daha dirençli hale gelmesi, enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılan ilaçların, artık etkisinin iyice azalması ve hatta hiç işe yaramaz hale gelmesi,tıp dünyasını harekete geçirerek, yeni araştırma ve çalışmalara yöneltiyor.

Program konuları

Küresel gıda güvenliği riskleri - 2020 ve sonrası;

Gıda güvenliği risk değerlendirmesinde ilkeler ve modern yaklaşımlar;

Yeni gıdalar ve teknolojiler için risk değerlendirme stratejileri;

Gıdalardaki mikrobiyolojik kontaminantların risk değerlendirmesi ve risk yönetimi;

Risk değerlendirmesi, kimyasal gıda kirleticileri için en iyi uygulama örnekleri;

Uygulamada uluslararası risk değerlendirme stratejileri;

Antimikrobiyal direnç (AMR): risk değerlendirmesi ve olası risk azaltma stratejileri;

Saflaştırılmış gıdalar: "Bilinmeyen" gıda güvenliği risk değerlendirmesi;

Risk iletişimi - stratejiler ve en iyi uygulama;

Gıda güvenliğinin sosyo-ekonomikliği: "Herkes için yeterli besleyici güvende gıdalar" ve gıda güvenliğini sağlamak için düzenleyici çerçeveler ve uluslararası işbirliği.

Gıda zincirinde, çevrede,insanlar ile hayvanlar arasında yayılabiliyor

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Kıdemli Gıda Güvenliği Yetkilisi Markus Lipp “ Antimikrobiyal ilaçlar insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde büyüyen mikropları öldürmek veya durdurmak için kullanılıyor. Antimikrobiyal direnç doğal şekilde zamanla kendiliğinden oluşabilir ama antimikrobiyal ilaçların insanlarda ve tarımda aşırı kullanılması, direncin gelişmesini hızlandırabilir.” diyor.

Dirençli mikroplar gıda zincirinde, çevrede, insandan insana veya insanlar ile hayvanlar arasında yayılabiliyor. Antimikrobiyallere dirençli mikroplar insanlar, hayvanlar, gıda, su ve çevrede bulunabiliyor. Bu da ilaçların etkisini zayıflattığından, insan ve hayvan sağlığını etkiliyor; daha ciddi hastalıklara yol açıyor ve FAO ’nun verilerine göre, yıllık yaklaşık 700 bin insanın ölümüne sebep oluyor.

İlaç artıkları ve dirençli mikroplar, toprağı ve suyu kirletiyor

BM Gıda ve Tarım Örgütü ( FAO ), antimikrobiyal direncin, insan ve hayvan sağlığına yönelik tehlikelerinin yanı sıra, gıda güvensizliğini beraberinde getiren üretim kayıplarına yol açtığı uyarısında bulunuyor. Antimikrobiyal ilaçların aşırı veya kötü kullanımı güvensiz ve kirlenmiş gıdalara yol açıyor; ilaç artıkları ve dirençli mikroplar toprağı ve suyu kirletiyor.

FAO'dan bugün yapılan açıklama şöyle;" Antimikrobiyal dirence neyin sebep olduğu konusunda, çok az fikir ayrılığı var. Bilim insanları ve kamu otoriteleri, antibiyotiklerin ve diğer antimikrobiyal ilaçların tarımda ve modern eczacılıkta aşırı ve kötü kullanımının, sorunun ana kaynağı olduğunu kabul ediyor.

Çiftçilikte antimikrobiyal ilaçların kullanımı azaltılmalı

Konferansta bir uzmanlar grubu, bu riski düşürmek için risk analizi ve stratejilerini masaya yatırdı. Bu konudaki sunumlar şu başlıklardan oluştu:

Sıhhi ve epidemiyolojik uygulama için bakteriyofaj kullanımında innovasyonlar, çiftçilikte antimikrobiyal ilaçların kullanımının azaltılması, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da gıda ham maddelerinde ve gıda ürünlerinde bakterilerin antibiyotik kontrolü, antimikrobiyallerin gıda zincirinde kulllanımını düşürmek için, biyogüvenlik uygulamaları ve diğer tedbirler."

FAO’nun küresel eylem planına tüm ülkeler katılmalı

Tüm ülkelerin ulusal ve bölgesel seviyede antimikrobiyal dirence karşı, FAO’nun küresel eylem planının uygulanmasına katılmaları gerektiğine dikkat çekilen Konferansta, uzmanlar her seviyede çok sektörlü yaklaşım ihtiyacında birleşti:

Sorumlu veterinerlik uygulamaları ve çiftliklerde hayvanların, bitkilerin ve su ürünleri imkanlarının tedavisi; gıda üreticileri, hayvan eğiticileri ve satıcılarda iyi uygulamalar ve ulusal gözetim sistemleri.

Ulusal eylem planlarını FAO destekliyor

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Kıdemli Gıda Güvenliği Yetkilisi Markus Lipp 'e göre “Küresel bir tehdit; insanlar ve hayvanlarda antimikrobiyal kullanımını düşürmek için tüm insanları ve sektörleri bir araya getiren, koordineli ve küresel bir cevap gerektiriyor. Bu ilaçlar ölçülü, seçici ve sorumlu şekilde kullanılmalı.”

FAO ; antimikrobiyal direncin gelişimini önlemek için, gıda ve tarımda en iyi uygulamaları teşvik ederek, daha iyi gözlem ve denetim geliştirerek ve güvenli kullanıma saygı duyulduğunu teminat altına alarak, tüm sektörleri içeren ulusal eylem planlarını desteklediğini ifade ediyor.

Rusya, 3.3 milyon Amerikan Doları yardım sağlıyor

Rusya Federasyonu'ndan Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova “Bu konferans antimikrobiyal direnç riskini düşürmek için ulusal stratejilerin geliştirilmesi ve başarılması için, Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki ülkere yardım etmeyi amaçlayan Rusya-FAO ortaklığında, üç yıllık bir programının başlangıcını oluşturuyor.” dedi. Bu kapsamda beş ülke desteklenecek.