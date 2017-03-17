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İlçe müftüleri Estergon Kalesi Ören Köşk’te bir araya geldiler

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İlçe müftüleri Estergon Kalesi Ören Köşk’te bir araya geldiler
Hizmetlerin daha etkin ve verimli olması için her ay düzenli olarak gerçekleştirilen İlçe Müftüleri Toplantısı’na bu defa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ev sahipliği yaptı.

Estergon Kalesi Ören Köşk’te düzenlenen toplantıya Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu başkanlık etti. 24 ilçe müftüsünün hazır bulunduğu toplantıya, Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da katıldı. Müftüleri Keçiören’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mustafa Ak, “Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye önemli bir dönemeç içerisine girdi. Türkiye düşmanları ayağa kalkmış durumdalar. Düşmanlarımıza meydan vermemek için, birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz için elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. Hepinizin dualarına ihtiyacımız var. Bizden dualarınızı eksik etmeyin” diye konuştu. Toplantıya ev sahipliği yaptığı için Başkan Ak’a teşekkür eden İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ise, “Başkanım sizin ev sahipliğinizde çok faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde hayırlı işler yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda il ve ilçe müftülüklerince yürütülen hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesinin sağlanması, hizmetlerde metod ve görüş birliğinin sağlanması, vaaz, irşad ve rehberlik faaliyetlerinin düzenlenmesi konuları görüşülürken, mevzuatla ilgili genel konular da istişare edildi. Program hep birlikte yenilen öğle yemeğinin ardından sona erdi.

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