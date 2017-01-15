İlçenin çehresini değiştiren projeleri sonrasında yatırımcının da gözdesi haline gelen Mamak’ta yeni yeni işyerleri açılıyor

Büyüyen Mamak’la birlikte esnafında yatırım için tercihi Mamak oluyor.

İlçeye gelen büyük sanayici, esnaf ve yatırımcılar hizmete sundukları işyerleriyle birlikte ilçedeki istihdama katkıda bulunuyor. Başkent’in köklü esnaflarından olan Mustafa Karadeniz’de yatırım için Mamak’ı tercih ederek 6. ve en büyük mağazasını Mamak’ta açtı. Plevne Caddesi üzerinde hizmete giren Netiz Gross’un açılışına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Eski Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve vatandaşlar katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İstikrarlı bir şekilde Mamak’ta yeni yeni işyerlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Görüyoruz ki artık Mamak yatırımcının da gözdesi haline gelmiş durumda” dedi.

1500 m²’de hizmet verecek

Akgül açılış sonrasında Netiz Gross’u gezerek Mustafa Karadeniz’den bilgi aldı. Toplam 40 kişinin çalışacağı mağaza 1500 m² kapalı alanda hizmet verecek.