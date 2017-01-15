  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C

İlçenin çehresini değiştiren projeleri sonrasında yatırımcının da gözdesi haline gelen Mamak’ta yeni yeni işyerleri açılıyor

»
İlçenin çehresini değiştiren projeleri sonrasında yatırımcının da gözdesi haline gelen Mamak’ta yeni yeni işyerleri açılıyor
Büyüyen Mamak’la birlikte esnafında yatırım için tercihi Mamak oluyor.

İlçeye gelen büyük sanayici, esnaf ve yatırımcılar hizmete sundukları işyerleriyle birlikte ilçedeki istihdama katkıda bulunuyor. Başkent’in köklü esnaflarından olan Mustafa Karadeniz’de yatırım için Mamak’ı tercih ederek 6. ve en büyük mağazasını Mamak’ta açtı. Plevne Caddesi üzerinde hizmete giren Netiz Gross’un açılışına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Eski Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve vatandaşlar katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İstikrarlı bir şekilde Mamak’ta yeni yeni işyerlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Görüyoruz ki artık Mamak yatırımcının da gözdesi haline gelmiş durumda” dedi. 

 

1500 m²’de hizmet verecek

Akgül açılış sonrasında Netiz Gross’u gezerek Mustafa Karadeniz’den bilgi aldı. Toplam 40 kişinin çalışacağı mağaza 1500 m² kapalı alanda hizmet verecek.   

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamaklı vatandaşlar, Mamak Belediyesi ve Türk Kızılayı ile birlikte Halep’e yardım kampanyası başlattı27 Aralık 2016 Salı 12:55
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ilçede işyeri açan esnafı özel günlerinde yalnız bırakmıyor25 Aralık 2016 Pazar 13:23
  • Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Halep’e yönelik yardım kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor24 Aralık 2016 Cumartesi 10:51
  • 2016’yı yoğun bir mesai ile tamamlayan Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçede adeta huzuru tesis etti20 Aralık 2016 Salı 12:30
  • Siteler Esnafı için yaptırılan showroomda sona gelindi17 Aralık 2016 Cumartesi 10:26
  • İlçenin siluetini değiştiren dev yatırımların tamamlanarak hizmete girdiği Mamak’ta, geceleri tam bir görsel şölen yaşanıyor10 Aralık 2016 Cumartesi 17:36
  • Sezonda bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan Mamak Belediyesi DSİ Basketbol Takımı antrenör değişikliğine gitti10 Aralık 2016 Cumartesi 17:33
  • İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün artıran Mamak Belediyesi 2016’yı yoğun bir mesai ile geçirdi08 Aralık 2016 Perşembe 19:26
  • Mamak Belediyesi geri dönüşüm ve bilinçlendirme çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor07 Aralık 2016 Çarşamba 13:04
  • Sosyal belediyecilik hizmetleriyle adından söz ettiren Mamak Belediyesi Mamaklıların acılarına ortak olmaya devam ediyor04 Aralık 2016 Pazar 21:49
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim