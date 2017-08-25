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İlçenin dört bir yanını yatırımlarla donatan Yenimahalle Belediyesi, kentin kuzeyi için de düğmeye bastı

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İlçenin dört bir yanını yatırımlarla donatan Yenimahalle Belediyesi, kentin kuzeyi için de düğmeye bastı
Yakacık ve Kuzey Yıldızı Mahallelerinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen öncelikli yatırımlar bir bir başlıyor.

Yakacık’a Köy Konağı

“Her Köye Bir Köy Konağı” hedefiyle yola çıkan Yenimahalle Belediyesi, Yuva ve İvedik köylerinde yaptığı köy konaklarına ilave olarak şimdi de Yakacık Köyü’nde köy konağı yapımına start veriyor. Tesiste vatandaşlar sosyal etkinliklerini düzenleyip toplantılarını gerçekleştirirken taziyelerini de kabul edebilecek.

984 metrekare inşaat alanına sahip olan ve 2 katlı olarak projelendirilen köy konağında; çok amaçlı salon, mutfak, kiler, idari ofis, 4 adet derslik, kütüphane, bay bayan mescit ve açık teras bulunacak.

Kuzey Yıldızı’na Pazar Yeri, Zabıta Noktası, Sağlık ocağı

Mahalle sakinlerinin birinci önceliği olan Pazar yeri, sağlık ocağı ve Zabıta Karakolu’nun inşaatları da bayramın hemen ardından başlayacak. 950 metre kare üzerine kurulacak olan pazar yeri içerisinde 70 metre kare kapalı alana sahip zabıta noktası da yapılacak.

200 metrekare kapalı alan üzerine projelendirilen sağlık ocağında da 1 adet danışma odası, 3 adet poliklinik ve muayene odası, 1 acil müdahale odası, 1 adet gebe izlem odası, 1 adet aile planlama odası, mutfak, wc, bekleme holü olacak.   Ayrıca; Yakacık bölgesinde iki adet bordür tretuvar ekibi, bir adet yol açım ekibi, bir adet asfalt serim ve yama ekibi alt yapı çalışmalarını tamamlamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

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