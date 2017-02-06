İletişim uzmanı Fatih Akbaka Siyaset akademisinde konuştu

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

Senin ne anlattığın önemli değil önemli olan karşı tarafın ne anladığıdır diyen akbaba, çocuklarla iletişim kurmanın önemi üzerinde durdu.

Bazen çocuğunuzla konuşurken tüm bina sakinleri, hatta mahalle sesinizi duyduğu halde çocuğunuz duymuyor demek ki iletişimimizde bir sıkıntı var dedi.

Öncelikle anne babanıza hürmette kusur etmeyin, dualarını almaya çalışın hatta hayatta iseler ders bitiminde hemen hallerini sorun ya da bizzat ziyaretlerine gidin, ben sen şu anda buradaysak onların sayesinde olduğunu unutmayın dedi.

Bir iletişimin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için 3 şart aranır:

1. Yüz yüze olması

2. Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması

3. Söz konusu iletişim sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır.

şu nedenlerin de iletişim kurmada etkili olduğu söylenebilir:

1. Tanıma: İnsanlar daha önceden tanıdığı kişilerle daha kolay iletişimde bulunurlar.

2. Çekici bulma: İnsanın içerisinde çekici bulduğu kişiye karşı daha çok iletişim kurma isteği olduğu söylenilebilir.

3. Zorunluluk: bazen bazı işlerimizi görmek için bazı insanlarla iletişim kurmak zorunluluğu doğar.

4. Benzer özelliklere sahip olma: ilgi alanları birbirine yakın olan insanların daha kolay iletişim kurdukları söylenebilir

Toplumsallaşma açısından iletişim.

İletişim, bireyin toplumsallaşmasını

sağlayan bir süreçtir. Dolayısıyla iletişim toplumsal

bir süreçtir/olgudur. Yani iletişim bir yandan

toplumsal ilişkiler tarafından belirlenirken diğer

yandan da toplumsal ilişkileri etkiler. İletişimin

toplumsal bir süreç olması onun toplumbilimlerinin

başlıca inceleme konularından bir haline gelmesinin

temel nedenidir. İletişim bilimleri bir toplumsal bilim

alanı olarak gelişmektedir.

İnsanlarla iletişim kurarken dikkat etmemiz gereken ilkeler:

1. Karşınızdakini dinlemesini bilin.

2. Sabırlı olun.

3. Esnek olun.

4. Sizi dinleyenlerin anlayacağı sözcükler seçin.

5. İnsanların gönlünü almaktan korkmayın.

6. Sinirlerinize hakim olun.

7. Şaka yapacağınız zaman iyi düşünün

8. Sorulara karşılık verin.

9. Konunuzu iyi bilin

10. Düşünmeden konuşmayın.

11. Sürekli dert yanan biri olmayın.

12. Karşınızdakilerin tepkilerine dikkat edin.

13. Kaybetme ihtimalini de göz önünde bulundurun.

14. Gereksiz eleştirilerden kaçının.

15. Görüşlerinizi başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmayın.

16. Gürültü yapmayın ancak sesinizi duyurun.

17. Yüz ifadenizi kontrol edin.

18. Ayaklarınızı masaların üstüne koymayın.

19. Biri sizinle konuşurken işinizle meşgul olmayın.

20. Birisi konuşurken, önünüzdeki kâğıtlara çiziktirmeyin.

21. Birisi konuşurken, başkalarıyla fısıldamayın

22. Sözü başkalarının ağzından kapmayın23. Duman makinesi olmayın.

24. Yerinde, duramayan bir olmaktan kaçının.

25. Aynı sözcükleri dilinize dolamaktan vazgeçin.

26. İnsanlara ne yapacaklarını öğretmek merakından vazgeçin.

27. Çift anlamlı sözcüklerden kaçının.

28. Ne zaman susmak gerektiğini bilin.

29. Sözünüzü güçlü bir tonla bitirin.

30. Başkalarını kötülemeyin.

31. Öğütlediğiniz şeyleri kendiniz de uygulayın.

32. Yüksekten atmayın.

33. Herkesin işine burnunuzu sokmayın.

34. Size akıl danışılmadıkça öğüt vermeyin.

35. Olduğunuz gibi görünün.

36. Gereksiz yere zıtlık yaratmayın

37. Adil davranın.

38. Böbürlenmeyin.

39. Başkalarının canını sıkacak esprilerden kaçının.

40. İnsanları terslemeyin.

Telefonla konuşurken

1. Telefonda önce kendinizi tanıtın.

2. Ahizenin içine doğru konuşun.

3. Karşınızdakinin sözünü kesmeyin.

4. Arada bir şeyler söyleyerek dinlediğinizi belli edin.

5. Telefonda konuşurken bir şey yemeyin.

Mektup yazarken,

1. Gereksiz şeyler yazmaktan kaçının.

2. Yazdığınızı hiç değilse bir kez okuyun.

3. Ağdalı sözcükler kullanmayın.

4. Kötü haberleri yumuşak dille iletin.

5. Yazınızı, olumlu, gönül alıcı bir cümleyle tamamlaya çalışın

İkinci dersin hocası Yozgat eski vekili ve AK Parti genel merkez Ar-Ge Birim başkan yardımcısı Dr.Osman Coşkun başarı ve motivasyon konusunda bilgilendirme yaptı.

İnsanlık hayatı boyunca karamsar insanların bir başarı elde edemedikleri gibi kendisiyle barışık olmayıp hayatın bir kenarında buruşuk bir yüzle yaşadıkları, umut var olan insanların, kendine inanan insanları, neticeden kendilerinin sorumlu olmadıkları takdir Allahın’dır diyen kimselerin hayatta başarılı oldukları güler yüz ve pozitif olduklarını insanların duasını aldıklarını örneklerle anlattı.

Karamsar insan tünelin karanlığına odaklanıp boğulurken pozitif insan tüneli geçtikten sonraki aydınlığı düşünüp huzur içinde yaşıyor, çalışmalarına ona göre ayarlıyor, mesele bu kadar fark oluşturuyor.

Hedefi belli olmayan bir gemi hiçbir rüzgarın katkısı olmaz diyen Coşkun muhakkak hedefimizin belli olması gerekliliği üzerinde durdu.

Hayatta karşımıza çıkan sorunlardan ne rahatsız olmalı ne kaçmalıyız, insan sorun çözdükçe olgunlaşır.

Edison’un 5 milyar dolarlık laboratuarı yanmış eşini çağırmış kendisine demiş ki gel şu manzarayı bir gör başka zaman böyle bir fırsat eline geçmez nasıl bu kocaman laboratuar yanıyor demiş.

Hayattan asıl gaye Allah rızası olduğuna vurgu yapan Coşkun eğer Allah rızası için çalışmazsak ne kadar servetimiz olursa olsu, ne yapmışsak yapalım öldüğümüz zaman hepsi sıfırlanıyor, ama Allah rızası için çalışmışsak işte o zaman bizimle ahrete intikal ediyor.

Kişi niyetinden sorumludur, hatta ne diyor Hz.Muhammed aleyhisselatuvesselam, müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır.

Şöyle bir düşünelim aklımıza bir şey geliyor yapıp yapmama konusunda karar veririz ama yapan Allah u Tealadır. Diyelim ki kalkmaya niyet ettik, milyonlarca olay vücudumuzda gerçekleşiyor, hiç birisinden haberimiz de yok.