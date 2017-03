İLETİŞİMİN GÜCÜ

Tolga Ziyagil / Editör

İletmek, ileti, iletim, iletişim... Sözcük bile yerinde saymayıp kendini geliştirirken insanların neden tam tersi yönde, yani mümkün olduğunca az gelişmeyle çok iş başarmayı hedeflediklerine bir anlam verememekteyim. Bunu yaşamın her alanında görebiliyoruz. Gerek üst yönetimlerde, gerek devlet idarelerinde, gerek ailede, gerek arkadaş ortamında bg. Az bilgiye, deneyime sahip olup bu kadar yüksek konuma gelmek ve geldiğinde de yeterli bir gelişme gösterememek çok üzücü. Bir de üzerine bu kişilerle iletişime geçmede ya da tam tersi onların insanlarla iletişime geçmelerinde sıkıntı olduğunda hepten zor bir süreç yaşıyoruz. Aslında bunun altında yatan en büyük etkenlerden birinin iletişim olduğunu düşünüyorum, çünkü karşınızdaki insan hakkında ne düşündüğünüzü söylememek, söyleyememek veya söylemenize engel olunması durumları insanı çileden çıkarabilir. Sonuç itibariyle de kişiler kendini doğru sanarken, diğer insanlar kendi içlerinde söyleyemediklerinin fırtınasıyla boğuşuyorlar.

Peki neden bu kadar iletişim kurmaya zorlanıyoruz? Ne olacağından korkuyoruz ki düşündüklerimizi aktaramıyoruz karşıya? Benim aklıma ilk gelen çıkar ilişkisi, işini kaybetme, eşinden ayrılma, düzenin bozulması bg. birçok durumlar karşılaşmaktan çekinildiği veya korkulduğu için geliyor. Eğer bir çıkarınız varsa, karşıdakini övüp pohpohlamaya başlarız, onunla aynı düşüncede olduğumuzu göstermeye çalışırız. Yanından uzaklaşınca da başka biriyle bir araya gelip, o kişiyi çekiştiririz. İletişimin çarpıklaştığı nokta da burası. Bunun nedeni de doğru iletişim kurmayı bilmemekten geçiyor olabilir. Arkadaşımızın bir yanlışını gördüğümüzde, yöneticimizin bir haksızlığına maruz kaldığımızda, toplumda herhangi bir kötü davranışa maruz kalındığında bg. durumlarda nasıl bir iletişim kuracağımızı, nasıl bir dil kullanmamız gerektiğini ne yazık ki çok az biliyoruz. Sonuç olarak da içi başka dışı başka insanlar olup çıkıyoruz. Sahte yaşamlar, ilişkiler, samimiyetler alıp gidiyor başını. Herkeste bir yüz düşüklüğü, tatminsizlik, kendini ifade edememe sıkıntısı ve bunun kişiyi yalnızlaştırması.

Ne yapmalıyız peki? Hemen her düşündüğümüzü söylemeye mi başlamalı ya da ağzınıza geldiği gibi mi konuşmalısınız? Elbette ki hayır. Her olayın kendine has bir kıvamı vardır ve o kıvama en iyi uyan şekilde iletişime geçmelisiniz. En sık karşılaşılan ve doğru iletişimin en çok gerekli olduğu durumlardan bazıları ve de çözüm önerileri şunlar:

Bir çocukla iletişime geçecekseniz çok hassas olmalısınız. Zira ufak bir olumsuzluk onun gözünde büyük bir soruna dönüşebilir ve geri kalan yaşamında etkili olabilir. İletişim kurarken onunla göz seviyesine gelmeli, ki böylece sizi kendine yakın hissedebilsin ve de onu suçlayıcı değil, doğruya teşvik edici şekilde konuşmalısınız. Hele ki o çocuğun kahramanıysanız, daha dikkatli tümceler kurmaya bakın. Eşinizle iletişimde yine karşılıklı eşit konumda ve adaletli bir şekilde, karşı tarafa üstünlük kurma çabası olmadan, cevap vermek için değil, anlamak ve çözüm bulmak için bir konuşma şekli edinmelisiniz. Eş sözcüğünün anlamı ortada. Sizin gibi bir kişi daha demektir hayatınızda. O yüzden diğer yarınıza iyi davranın ve iletişimi kesmeyin. İyi kötü her şeyi paylaşmanın bir yolu vardır. Yöneticinizle ya da çalışanınızla konuşacaksanız saygı ve insani değerler çerçevesinde, açık, ne istediğinizi anlatan net ve kısa tümcelerle sakin bir tonda konuşmaya gayret göstermelisiniz. Sonuçta herkes yaşamak için bir işe, o işin yürümesi için de çalışana ihtiyacı vardır. Kendi elinizle kendi önünüze taş koymak istemezsiniz. Eğer bir arkadaşınızla konuşacaksanız, önce neden arkadaş olduğunuzu düşünmeniz faydalı olacaktır. Daha sonra da kırmadan, karşıdakini bilemeden, ortamı germeyecek, samimi, yapıcı ve ilişkinizi daha da kuvvetlendiren bir konuşma tarzıyla konuşmanız faydalı olacaktır. Zaten arkadaş ya da dost olduğunuza göre karşılıklı bir kırılma çok düşük oranda gerçekleşecektir. Bu da sizin dilinize bağlı. Eğer toplum içinde tanımadığınız biriyle iletişim kurmak zorunda kalırsanız öncelikle saldırgan dil olan "sen dilini" bir kenara bırakmalısınız. "Siz dili"ni kullanmalı, sakin ve çözüm odaklı bir şekilde derdinizi veya bir yanlışlığı anlatmalısınız. Herkesin hayatında kendine ait yükümlülükler, dertler, yetişmesi gereken yerler, önemli işleri bg. mevcuttur. Hiç kimse karşıdakinin ayakkabılarını giyip, onun yürüdüğü yolları yürümeden, neden bu şekilde davrandığını tam olarak bilemez. İletişim kaynağı olan dilimizi etkili kullanmak da bizim elimizde, onu bir silah haline getirip karşı tarafı yaralamak da. Yalnız unutmayalım ki eğer silah olarak kullanırsak, bunun zararı kendimize de olacaktır.

Doğru iletişim, önünüzdeki çoğu engeli aşmanızda en iyi yollardan birisidir. Kendinizin en iyisi olmaya çalışın, diğerlerine de örnek ve yardımcı olun.