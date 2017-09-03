  • BIST 110.010
  • Altın 146,168
  • Dolar 3,4219
  • Euro 4,0575
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C

İlhan Cavcav Parkı 23 Kasım'da Çayyolu Koru Mahallesi'nde açılacak

»
İlhan Cavcav Parkı 23 Kasım'da Çayyolu Koru Mahallesi'nde açılacak
Çabkaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “İlhan Cavcav’ın adını Gençlerbirliği ile birlikte yaptığımız yeni parkımızda yaşatacak olmaktan mutluluk duyuyoruz”

Çankaya Belediyesi, Türk sporuna uzun yıllar hizmet ederek gelişimine önemli katkı sağlamış büyük spor adamı İlhan Cavcav’ın adını yeni parklarından birine verdi. Temeli kısa süre önce atılan park, çalışmaların tamamlanmasının ardından 23 Kasım’da törenle açılacak.  

 

TAŞDELEN: “ANISINI ÇANKAYA’DA YAŞATIYORUZ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in “İlhan Cavcav’ın anısını Gençlerbirliği ile birlikte yaptığımız parkta yaşatıyoruz” açıklamasında bulunduğu park, Çayyolu Koru Mahallesi’nde yapılıyor. Taşdelen; “Gençlerbirliği Kulübü’ne ve Türk sporuna büyük hizmetler veren, sayısız gence spor imkanı tanıyan ve kişiliğiyle örnek olmuş büyük spor adamı İlhan Cavcav’ı unutmamız mümkün değildi. Çayyolu’nun en kıymetli alanlarından birini park haline getiriyor ve İlhan Cavcav adını burada yaşatmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

 

AÇILIŞ 23 KASIM’DA

Toplam alanı 9 bin metrekare olacak park, yaklaşık 8 bin metrekarelik yeşil alana sahip. Parkta, ilk kez Çankaya Belediyesi tarafından Ankara’ya kazandırılan biyolojik göletlerden de iki tane bulunacak. Park, 1000 ve 105 metrekare büyüklüğünde olacak biyolojik göletleri, çocuk oyun alanları, oturma grupları ve yeşil dokusuyla bölge halkına hizmet edecek.

Koru Mahallesi Ankaralılar Caddesi Cüneyt Gökçer Sahnesi karşısında yer alan ve efsane spor adamının adını yeni nesillere taşıyacak olan park, 23 Kasım’da törenle açılacak. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi, Türk Hava Yolları “Cenaze Taşıma Protokolü”nden 350 aile yararlandı27 Ağustos 2017 Pazar 11:57
  • Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kurban Bayramı öncesi fırın ve pasta mamulleri üretim yerlerindeki denetimlerini sıklaştırdı25 Ağustos 2017 Cuma 11:38
  • “Yeni Sistem Çöp Konteyneri” ve “Kompozit Askılı Çöp Poşeti” sistemi Çankaya’ya hızla yayılmaya başladı25 Ağustos 2017 Cuma 11:32
  • Çankaya Belediyesi, “Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesi”ni faaliyete geçirdi24 Ağustos 2017 Perşembe 11:23
  • Çankaya Belediyesi Ankara'da ki yabancılar için Türkçe kursu açtı24 Ağustos 2017 Perşembe 11:19
  • Çankaya Belediyesi “Sağlık Kart” uygulamasında indirim sağlanan sağlık kuruluşlarının sayısı 30'a yükseldi23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:44
  • Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ibadethaneleri Kurban Bayramı'na hazırladı21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:58
  • Çankaya Belediyesi Yeşilkent Mahallesi’ndeki (Mühye Köyü) kurban satış alanı için hazırlıklarını tamamladı21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:51
  • Çankaya Belediyesi, Yukarı Öveçler Mahallesi’nde yer alan 36 gecekonduyu bir günde yıktı18 Ağustos 2017 Cuma 11:25
  • Çankaya Belediyesinin ilaçlama ekipleri, 7/24 haşere ilaçlamasına devam ediyor18 Ağustos 2017 Cuma 11:19
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim