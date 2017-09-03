İlhan Cavcav Parkı 23 Kasım'da Çayyolu Koru Mahallesi'nde açılacak

Çabkaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “İlhan Cavcav’ın adını Gençlerbirliği ile birlikte yaptığımız yeni parkımızda yaşatacak olmaktan mutluluk duyuyoruz”

Çankaya Belediyesi , Türk sporuna uzun yıllar hizmet ederek gelişimine önemli katkı sağlamış büyük spor adamı İlhan Cavcav ’ın adını yeni parklarından birine verdi. Temeli kısa süre önce atılan park , çalışmaların tamamlanmasının ardından 23 Kasım’da törenle açılacak.

TAŞDELEN: “ANISINI ÇANKAYA’DA YAŞATIYORUZ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in “ İlhan Cavcav ’ın anısını Gençlerbirliği ile birlikte yaptığımız parkta yaşatıyoruz” açıklamasında bulunduğu park, Çayyolu Koru Mahallesi ’nde yapılıyor. Taşdelen; “Gençlerbirliği Kulübü’ne ve Türk sporuna büyük hizmetler veren, sayısız gence spor imkanı tanıyan ve kişiliğiyle örnek olmuş büyük spor adamı İlhan Cavcav’ı unutmamız mümkün değildi. Çayyolu’nun en kıymetli alanlarından birini park haline getiriyor ve İlhan Cavcav adını burada yaşatmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

AÇILIŞ 23 KASIM’DA

Toplam alanı 9 bin metrekare olacak park, yaklaşık 8 bin metrekarelik yeşil alana sahip. Parkta, ilk kez Çankaya Belediyesi tarafından Ankara’ya kazandırılan biyolojik göletlerden de iki tane bulunacak. Park, 1000 ve 105 metrekare büyüklüğünde olacak biyolojik göletleri, çocuk oyun alanları, oturma grupları ve yeşil dokusuyla bölge halkına hizmet edecek.