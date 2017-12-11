İlk Kez Giydiği Türk Milli Takımı mayosuyla Altın Madalya Kazandı

İrem Subaşı / Editör

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu , Başbakanlık koordinasyonu ile Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek 3-5 Kasım’da Slovenya’da düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda Türk Milli Takım forması ile altın madalya kazanan Ahıskalı Elvira Kamaloğlu ’nu makamında kabul etti.Şampiyon güreşçiyi tebrik eden Bakan Soylu, başarılarının devamını diledi.

Hedef olimpiyatlarda da Türk Bayrağı’nı Dalgalandırmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Başbakanlık koordinayonu ile Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden 16 yaşındaki Elvira, yaklaşık bir yıl önce Türk vatandaşı oldu. Türkiye’de yaşamaktan çok mutlu olduğunu belirten Balkan şampiyonu Elvira, hedefinin olimpiyatlarda da Türk Bayrağını dalgalandırmak ve şampiyonluk kazanmak olduğunu söyledi.İlk kez giydiği Türk Milli Takımı forması ile kazandığı altın madalyayı Türk Milleti’ne armağan ettiğini belirten milli güreşçi, “Türk vatandaşı olup ilk defa milli takım forması giyip Balkan Şampiyonası'na katıldım. Şampiyonada birinci olduğum için çok mutluyum. İlk defa yurt dışı maçına katıldığım için çok heyecanlıydım. Çok güzel geçti şampiyona. İki rakiple karşılaştım. Hiç puan vermeden şampiyon olup altın madalya aldım. Kazandığım bu altın madalyayı Türk milletine armağan ediyorum" diye konuştu.

Göç İdaresi’ne Teşekkür ederim

Ziyarette kızına eşlik eden baba Salim Kamaloğlu da, Türkiye’nin kendi öz vatanları olduğunu ve burada olmaktan çok mutlu olduğunu kaydederek, Türkiye’ye uyum sürecinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Üzümlü Kaymakamlığı’na kendilerine güsterdikleri destek ve yardımlardan dolayı teşekkür etti.