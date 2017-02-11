İlk ve son nefes

Tolga Ziyagil / Editör

Hiç aklınıza geldi mi? Eğer ilk nefes ile son nefesi alacağınız anları bilseydiniz ve size bunlar için seçme fırsatı verilseydi, ilk ve son nefesinizi nerede alırdınız? İlk nefesinizi deniz kenarında, gün batımında, zengin bir ailede, mükemmel bir evde, ve de son nefesinizi sevgilinizin, ailenizin, en yakın arkadaşınızın, eşinizin, çocuğunuzun yanında veya tek başınıza iken. Belki de bir cevabınız yok çünkü her şey yolundadır sizin için. Umarım hep öyle de devam eder.

Peki size ilk ve son nefesinizi "o istediğiniz anda" almanızı isteten ne olabilir? Duygular mı? His mi? Yaşadıklarınız mı yaşamak istedikleriniz mi? Yoksa sadece bir istek mi? En mutlu, en huzurlu, en güçlü olduğunuzu düşündüğünüz, yaşadığınız an mı?

Şimdi diyeceksiniz ki, "çok ütopik bir hayal bu. Olmuş olması çok istenen bir durum." Evet haklısınız. Ama halen %50 şanısınız var biliyor musunuz? Ve bu oran hiç de azımsanacak bir oran değil. Hayatta hangi olasılık bu orana sahip ki! Evet, kabul ediyorum, ilk nefes için bu şans gitmiş olabilir ama ya son nefes için? Geçmedi. Halen her şeyin daha iyisi için fırsatınız var. Önünüze çıkan fırsatları göz ardı etmeyerek, değerlendirerek, yönünüzü çevirerek çok başka son nefeslere yol alabilirsiniz. Neler yaşadığınızı, yaptığınızı, düşündüğünüzü şöyle bir durup değerlendirin ve de ne yaşamak, yapmak istediğinizi de. Önünüzdeki en büyük engel ne peki? Kendiniz. İnsanın en büyük düşmanının kendisi olacağı hiç aklına gelmez. Etrafındaki duvarların tuğlalarını kendisinin ördüğü, harcını karıp, üzerine sıvadığını ve kimsenin aşmasına izin vermeyecek tuzaklarla, mesafelerle doldurduğunu düşünmez. Düşünemez çoğu zaman dahi. Çünkü "etraf ne der? bu yaşta olur mu? Aman benden geçti. Dayımız yok. Paramız yok." lafları, sizi hayallerinizden, umutlarınızdan alıkoyar, enerjinizi boşa harcamanıza ve herkesin istemediği ama herkesin öyle olması için birbirine baskı uyguladığı bir hayatı yaşarken bulur insan kendini. Sonuç? Geri kalan o %50 de böylelikle gitmiş oldu. Buna dur demek için neden geç olsun? Etrafınızdaki insanların sizin gerçek kişiliğinizi kaldıramayacağını düşündüren nedir? Önyargılar, kınama, toplumsal baskı, aile baskısı, eş dost kaybetme korkusu? Peki ama neden olumsuz sorular bunlar? Neden kendinizin daha iyisi olabileceğine inanmamak? Etrafınızdakilerin sizi takdir edeceğini, size gıpta ile bakacağını, sizi örnek göstereceğini, alkışlayacağını düşünmez de kendinize eziyet edersiniz? Neden?

Ne için geç kalmış olabilirsiniz bir düşünelim. Yeni bir beceri öğrenmek? Yurtiçi veya yurtdışı gezileri? Yeni arkadaşlar, sosyal bir yaşam? Attığınız adımları artık düşünerek atmak ve yalansız dolansız bir hayat yaşamak? Spora başlamak? Yemek yapmayı öğrenmek? Roman yazmak? Daha iyi bir yere taşınmak? İyi bir işe girmek? Çocuğunla daha iyi ilişkiler kurmak? Gururu, kibiri bırakmak? İnsanlara samimiyetle yaklaşmak, yardım etmek, konuşmak? Kısacası hangi durum için geç kalmış olabilirsiniz? Sizi, son nefesinizi düşlediğiniz herhangi bir durumdan alıkoyacak engeli sizden başka kim koyabilir önünüze? Hiçkimse. Çok uç noktada örnekler elbetteki var. Ama öyle bir durumda olmayanlar için aşman gereken tek engel;

Sensin.

Senin düşüncelerin.

Senin takıntıların.

Senin etrafına ördüğün duvarlar.

Senin zamanında kaçmasına izin verdiğin fırsatlar vesaire vesaire.

Kainat, insanoğlunun emrine sunulmuştur. Ondan nasıl iyi ya da kötü işler çıkaracağınız ise tamamen size bağlı. Bahane üretmek yerine, şahane çözümler üretin. Sizin için neyin iyi olduğunu en iyi siz bilebilirsiniz çünkü kimse kimseyi %100 tanıyamaz, bilemez, anlayamaz, çözümleyemez. Son nefesinizi bir sonraki saniye alacağınızı kimse bilemez. Siz dahil.