Necati Yılmaz

İmam hatip okulları na kayıt yaptıracak öğrencilere yönelik burs kampanyaları nı Başbakan Binali Yıldırım’a sordum. İstanbul’da iki imam hatip lisesinin tanıtım broşürlerinde öğrencilere kendilerini tercih etmeleri durumunda aylık burs verileceğine yönelik ifadelerin yer aldığını hatırlattım, “İmam hatip okullarına kayıt yapacak öğrencilere ödeneceği söylenen bu burs için ayrıca kaynak ayrılmış mıdır? Ayrıldı ise bu kaynak nereden karşılanacaktır?İmam hatiplerdeki neredeyse ‘kayıt ol, parayı bul’ keyfiyetine kadar uzanan, tanıtım broşürlerine yansıyan bu uygulamayla ilgili herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?”

“EĞİTİMDE AYRIMCILIK VE ADALETSİZLİK YARATIYOR”

Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiğim soru önergesinde, İstanbul’da bulunan Şehit Adil Büyükcengiz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi ’nin tanıtım broşürlerinde, TEOG’dan 450 ve üzeri puan alan öğrencilerin okullarını tercih etmesi halinde, öğrencilere burs verileceğine ilişkin haberlerin basına yansıdığını hatırlattım. Daha önce de İzmir’in Konak İlçesi’nde bulunan Şehit Astsubay Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu ’na kayıt yaptıran her öğrenciye aylık 250 TL burs verileceğine yönelik haberlerin kamuoyunda tartışmalara neden olduğunu belirttim, “Eğitimde ayrımcılık ve adaletsizlik yaratan bu uygulamaların aynı zamanda imam hatip okullarına ayrıcalık kazandıracağı kesindir. Kırsal bölgelerde tepkilere rağmen bazı köy okullarının imam hatip okullarına çevrilerek, vatandaşların çocuklarını imam hatip okullarına göndermeye mecbur edildiği de bilinen bir gerçektir. Son gelişmelere göre, bilimsel ve laik eğitimden hızla uzaklaşıldığı görülmektedir”

“İMAM HATİPLER İÇİN GİZLİ BİR ÖDENEK Mİ VAR?”

İmam hatip okulları na kayıt yapacak öğrencilere ödeneceği söylenen bu burs için ayrıca bir kaynak ayrılıp ayrılmadığının açıklanmasını istiyorum, “Ayrıldı ise bu kaynak nereden karşılanacaktır?İmam hatip okulları için gizli bir ödenek mi bulunmaktadır? Daha önce de imam hatip okullarına kayıt yaptıran öğrencilere özel herhangi bir ödeme yapılmış mıdır?Burs teşviği yapan imam hatip okullarına kayıtlı kaç öğrenci bulunmaktadır? İmam hatiplerin aylık ne kadar burs ödemesi planlanmıştır?”

“BU ORGANİZASYONLARINDAN ARDINDA BİR CEMAAT DESTEĞİ Mİ VAR?”

Şehit Astsubay Bülent Aydın Ortaokulu açıldı. Okula yazılan her çocuğa aylık 250 TL burs verilecektir. 5’inci, 6’ncı ve 7’nci sınıflara çocuklarını yazdırmak isteyen aileler, mahalle muhtarlığına müracaat edebilir” ifadelerine yer verdiğini hatırlattı. İmam hatip okul kayıtlarının muhtarlıklar tarafından mı yürütüldüğünü soran Yılmaz, “Muhtarların görevleri arasında imam hatip okullarına öğrenci toplamak var mıdır? Muhtarlıklara imam hatip okulları adına promosyonlu kampanyalar yürütmeleri için bir talimat verilmiş midir? Bu konuda kendilerine ayrılan bir kaynak var mıdır? Varsa ne kadardır? Bu organizasyonların arkasında bir cemaat desteği veya çalışması var mıdır?

“BU OKULLAR NEDEN ÖZENDİRİLİYOR?”

Milli Eğitim Bakanlığı ’nın eğitimde fırsat eşitliğini imam hatiplilere burs vererek mi sağlamayı düşündüğünü sordum:

“-İmam hatip okullarında okuyan öğrencilere ayrıcalıklı bir uygulama mı yapılmaktadır? Yapılmakta ise imam hatiplere uygulanan bu ayrıcalığın nedeni nedir? İmam hatiplerin burs ve benzeri imkanlarla özendirilmesindeki asıl amaç nedir?

-Bu tarz girişimlerle başarılı ve yoksul çocukların yüksek burs teşvikleriyle imam hatiplere yönlendirilmesi mi amaçlanmaktadır?

-Kamu veya özel kurumlar başarılı öğrencilere eğitimdeki fırsat eşitsizliğini giderme niyetiyle burs vermektedir. İmam hatiplerdeki neredeyse “kayıt ol, parayı bul ” keyfiyetine kadar uzanan, tanıtım broşürlerine yansıyan bu uygulamayla ilgili herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatılması düşünülmekte midir?

KAÇ İMAM HATİP OKULU AÇILACAK?

-Aynı burs teşvikleri neden başarı seviyesi yüksek fen liseleri ve anadolu liseleri yerine, başarısızlığı sınavlarda da kanıtlanan imam hatip okullarının öğrencileri için yapılmaktadır? Bu ayrıcalığın ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için her kayıt döneminde ülkemizdeki herhangi bir okula kayıt yaptıran tüm öğrencilere aylık burs verilmesi düşünülmekte midir?

-Eğitim sendikalarının dikkat çektiği gibi, yeni eğitim-öğretim döneminde açılacak yeni okul binalarının çoğunluğu imam hatiplere mi ayrılmaktadır? Kaç imam hatip okulu açılması planlanmaktadır? Bu imam hatip okulları burs ve benzeri teşviklerle mi doldurulacaktır?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

İstanbul’da bulunan Şehit Adil Büyükcengiz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin tanıtım broşürlerinde, TEOG’dan 450 ve üzeri puan alan öğrencilerin okullarını tercih etmesi halinde, öğrencilere burs verileceğine dair haberler basına yansımıştır.

Daha önce de İzmir’in Konak İlçesi’nde bulunan Şehit Astsubay Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu’na kayıt yaptıran her öğrenciye aylık 250 TL burs verileceğine yönelik haberler basında yer almış ve bu konu kamuoyunda tartışmalara neden olmuştur. Eğitimde ayrımcılık ve adaletsizlik yaratan bu uygulamaların aynı zamanda imam hatip okullarına ayrıcalık kazandıracağı kesindir.

Kırsal bölgelerde tepkilere rağmen bazı köy okullarının imam hatip okullarına çevrilerek, vatandaşların çocuklarını imam hatip okullarına göndermeye mecbur edildiği de bilinen bir gerçektir. Son gelişmelere göre, bilimsel ve laik eğitimden hızla uzaklaşıldığı görülmektedir. Bu çerçevede;

1. İmam hatip okullarına kayıt yapacak öğrencilere ödeneceği söylenen bu burs için ayrıca kaynak ayrılmış mıdır? Ayrıldı ise bu kaynak nereden karşılanacaktır?

2. İmam hatip okulları için gizli bir ödenek mi bulunmaktadır? Daha önce de imam hatip okullarına kayıt yaptıran öğrencilere özel herhangi bir ödeme yapılmış mıdır?

3. İzmir Konak’ta bulunan Şehit Astsubay Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu’na kayıt yaptıran her öğrenciye aylık 250 TL burs verileceği artık kamuoyu tarafından bilinmektedir. Burs teşviği yapan imam hatip okullarına kayıtlı kaç öğrenci bulunmaktadır? İmam hatiplerin aylık ne kadar burs ödemesi planlanmıştır?

4. Basında yer alan ilgili habere göre; İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Şehit Astsubay Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu’na yönelik çalışmayı Hilal Mahallesi Muhtarlığı üstlenmiştir. Muhtarlık, mahallenin her yerine astığı afişlerde “Şehit Astsubay Bülent Aydın Ortaokulu açıldı. Okula yazılan her çocuğa aylık 250 TL burs verilecektir. 5’inci, 6’ncı ve 7’nci sınıflara çocuklarını yazdırmak isteyen aileler, mahalle muhtarlığına müracaat edebilir” ifadelerine yer vermiştir. Artık imam hatip okul kayıtları muhtarlıklar tarafından mı yürütülmektedir?

5. Muhtarların görevleri arasında imam hatip okullarına öğrenci toplamak var mıdır? Muhtarlıklara imam hatip okulları adına promosyonlu kampanyalar yürütmeleri için bir talimat verilmiş midir? Bu konuda kendilerine ayrılan bir kaynak var mıdır? Varsa ne kadardır? Bu organizasyonların arkasında bir cemaat desteği veya çalışması var mıdır?

6. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde fırsat eşitliğini imam hatiplilere burs vererek mi sağlamayı düşünmektedir? İmam hatip okullarında okuyan öğrencilere ayrıcalıklı bir uygulama mı yapılmaktadır? Yapılmakta ise imam hatiplere uygulanan bu ayrıcalığın nedeni nedir? İmam hatiplerin burs ve benzeri imkanlarla özendirilmesindeki asıl amaç nedir?

7. Bu tarz girişimlerle başarılı ve yoksul çocukların yüksek burs teşvikleriyle imam hatiplere yönlendirilmesi mi amaçlanmaktadır?

8. Kamu veya özel kurumlar başarılı öğrencilere eğitimdeki fırsat eşitsizliğini giderme niyetiyle burs vermektedir. İmam hatiplerdeki neredeyse “kayıt ol, parayı bul ” keyfiyetine kadar uzanan, tanıtım broşürlerine yansıyan bu uygulamayla ilgili herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatılması düşünülmekte midir?

9. Aynı burs teşvikleri neden başarı seviyesi yüksek fen liseleri ve anadolu liseleri yerine, başarısızlığı sınavlarda da kanıtlanan imam hatip okullarının öğrencileri için yapılmaktadır? Bu ayrıcalığın ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için her kayıt döneminde ülkemizdeki herhangi bir okula kayıt yaptıran tüm öğrencilere aylık burs verilmesi düşünülmekte midir?