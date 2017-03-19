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İman ve inancın zaferi bitmez

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Fatih Çetinkaya

Geçmişinde imkansız denilen zaferlere imza atan Türk milleti bundan sonra da gerektiğine başaracağını göstermiştir. 15 Temmuz’da kanlı ellere karşı tek yürek olan Türk milleti, bağımsızlığı ve ülkesi için canını seve seve feda edeceğini göstermiştir.

Çanakkale Zaferi’nin ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla MHP il yöneticileri ve ilçe başkanlarının da bulunduğu kalabalık bir heyetle Ankara’daki şehitlikleri ziyaret ettik. MHP heyeti Anıtkabir’deki törenin ardından Cebeci Askeri Şehitliği ile Gülveren Polis Şehitliği ve Karşıyaka Mezarlığı Şehitliklerine ziyaretlerde bulundu.

iman-ve-inancin-zaferi-bitmez.JPG“Bu büyük zaferinin 102. yıldönümünde Çanakkale’de destan yazan ecdadın ve aziz şehitlerimizin öleceklerini bile bile mücadele ettiklerini asla unutamayız.

Çanakkale’de iman ve inanç, topa, tüfeğe ve gelişmiş savaş gemilerine karşı durarak bir zafere bayrak açmıştır.

Dün üzerimize her türlü imkanlarıyla gelenlerin, günümüzdeki artıklarının da Türk milletine kanlı tuzaklar peşinde olduğu bilinciyle hareket edeceğiz. Onların oyunlarına karşı her zaman uyanık olacağız.

Çanakkale’de ayağa kalkan millet iradesi, kanlı emeller peşinde koşanlara en büyük dersi vermişlerdir. Aziz Türk milletinin her ferdi o çetin günlerde omuz omuza, sırt sırta vererek bu aziz vatanı bize yurt edinmişlerdir.

Bu büyük zaferi sağlayan ve Çanakkale’yi geçilmez kılan şeyin Türk milletinin birlikte yaşama ülküsünden başka bir şey değildir.  

Bu duygularla, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümünde, aziz şehitlerimizi minnetle anarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türk’ün bağımsızlık ve varlık mücadelesinde çabası olan aziz ecdadımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları Cennet olsun."

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