İmarda ibretlik olaylar yaşanıyor

Fatih Çetinkaya / MHP Ankara İl Başkanı

İmar rantı konusunda Ankara’da ibretlik olaylar yaşanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çankaya ilçesine bağlı Karakusunlar Mahallesi’ndeki bir alanda imar değişikliğiyle ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden görüş istemesi ve bu isteğin de İmar Komisyonunda reddedilmesiyle ilgili gelişmeleri hayret ve şaşkınlıkla takip ediyoruz.

YENİ BİR RANT MI?

“Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Mehmet Özhaseki’nin geçtiğimiz hafta yaptığı ve basında ‘en büyük hırsızlık imarda’ şeklinde yer bulan haberin sıcaklığı sürerken ortaya çıkan bu konu ibretliktir.

Sayın Bakan, Büyükşehir Belediyelerinin imar uygulamalarından doğan büyük rant artışlarından ve dikey yapılaşmalardan şikayet ederken bakanlık yetkileriyle böyle büyük bir rant kapısının aralanmasına hep birlikte tanık oluyoruz.

İşte şimdi bugüne kadar yapılan tüm açıklamaların samimiyetini görme zamanıdır.

Karakusunlar Mahallesinde riskli yapı ilan edilerek yıkılan binaların yer aldığı 13.515 metrekarelik arazi için daha önce 2.70 emsal değeriyle sunulan ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından iade edilen imar planı değişikliği teklifinin bugün oran daha da artırılarak 3.25 emsal değerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden gündeme getirilmesini hayretle karşılıyoruz.”

Ayrıca kentsel dönüşümlerin emsal artışlarında bir araç olarak kullanıldığı gibi riskli yapı ilanlarının da kişilere yeni rant imkanları olarak sunulmasına karşıyız.