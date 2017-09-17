İNANÇLARA SAYGI

Müfit Demirkol

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi "Allahü ekber " tekbirleri getiren bir gurup yobaz tarafından mezarına gömdürülmedi. HDP eş başkanı olan Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine yapılan bu saldırı, muhalefet,iktidar tarafından şiddetle kınandı.

Başbakan, suçluların yakalanarak mutlak cezalandırılacagını beyan etti. Ama diğer yandan basında yayınlanan bir fotoğraf, kamu oyunda başka fikirlerin oluşmasına yol açtı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldıran Murat Alp adlı kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile de fotoğrafları ortaya çıktı.

Saldırının ardından Tuğluk'un annesinin cenazesi mezardan çıkarıldı. Hatun Tuğluk'un cenazesi defnedilmek üzere gece saatlerinde otobüsle Tunceli’ye gönderildi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ise cenaze törenine özel izinle katıldı.

Bütün bu olayların altında yatan, öncelikle Aysel Tuğluk'un HDP eş başkanı olması ile,anne merhum Hatun Hanımefendinin "ALEVİ" olması yatmaktadır. Alevi olmanın büyük bir suç olduğu (!) ülkemizde yıllar öncesinden kalan nefretin son iktidarın zamanında daha çok belirlenmesi ise toplumumuzun için de bulunduğu "çıkmaz" ların olduğunun ispatı dır.

Kulların ibadet şekilleri ile Allaha ibadet etmeleri sadece ve sadece Allah ile kulun arasında dır. Allaha ulaşmanın yolunu ancak ve ancak Allah'a duyulan sevgi belirler.

Her insan, dini inançları ve ibadet sekillerinden kendisi sorumludur. Ve diğer insanlar tarafından saygı ile karşılanmak ister. Bunun aksi sadece o toplumun bilğisizliginden kaynaklanır.

Ne yazıktır ki toplumumuz cehalet konusunda dünya literatürlerine göre çok gerilerde yer almaktadır.

Kişilere saygı, inançlarına da saygıyı gerektirir.