İNCİRLİK ÜSSÜ TARTIŞILIYOR

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Bugünlerde tartışmaya açılan İncirlik hava üssü Türkiye aleyhine kullanılan bir üs haline gelmiş olduğundan dolayı gündemde tartışılıyor. Bunun nedeni de ABD’nin PYD, YPG ve PKK gibi terör örgütlerine bu üsten silah ve lojistik sevkiyatında bulunması ve DEAŞ’a yönelik operasyonda koalisyon güçlerinin Türkiye’ye gereken desteği vermemesidir.

İncirlik üssünün Adana’da kurulması Türkiye’nin Nato’ya üye olmasından bir yıl önce 1951’de olmuştur. Nato sözleşmesinde yer alan hükümler ihlal edilerek kullanılmakta, İncirlik’e kimin gelip, kimin gittiği de pek belli değil.

DEAŞ’la mücadele edilmesi için koalisyon güçlerinin kullanımına da açılmış olması Türkiye tarafından kabul edilmiştir.

İncirlik hava üssü çok zaman ABD’nin keyfi kullanımına açık tutulmuştur. Nato anlaşmaları dışında Körfez Savaşı, Afganistan’ın işgali sırasında bunun böyle olduğunu gördük.

Şu bir gerçek ki İncirlik üssü milletimize karşı yapılan her darbe döneminde ülkemiz aleyhine kullanılmıştır. 1980 darbesinde ABD başkanına “Bizim çocuklar başardı” diye bilgi verilmiş olması, 15 Temmuz darbe girişiminde İncirlikten kalkan tanker uçakların F-16 uçaklarına yakıt ikmali yapılarak saatlerce havada kalmasının sağlanmış olması.

Türkiye’de İncirlik dışında Nato sözleşmeleri çerçevesinde ABD askeri uçaklarının kullandığı başka hava alanları da bulunmakta. Buna örnek olarak Afyonkarahisar askeri havaalanı Nato ana jet bakım üssü olarak kullanılmasını, İzmir Çiğli havaalanı, Tekirdağ-Çorlu hava alanını gösterebiliriz.

Bugün Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı tarafından gündeme getirilen İncirlik konusu yeni değil; 1991 yılında körfez savaşının sona ermesinden sonra Pirinçlik ve İncirlik üssünde konuşlanan Çekiç gücün PKK’ya yardım malzemeleri attığı günleri de unutmuş değiliz. Bu olay üzerine Güneydoğuda görev yapan askerlerimizle ABD ve İngiliz kuvvetleri arasında gerilime neden olunmuştu. Bugünde ABD’nin PKK’nın Suriye kolu olan PYD ve YPG’ye İncirlikten kalkan uçaklar vasıtasıyla silah, mühimmat ve askeri malzeme taşıyor olması bardağı taşıran son damlalar olmuştur.

Türkiye’nin Nato içinde müttefiki olan ABD’nin PYD’yi desteklemekten vaz geçmesi için defalarca uyarılmıştır. Hal böyle olunca İncirlik üssünün kapatılması konusu yetkililer tarafından kamuoyunda gündeme getirilmiştir.

Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşen çok yönlü yakınlaşmalar hem ABD’yi, hem de Nato üyesi bazı ülkeleri rahatsız etmiştir. Öyle ki Türkiye’nin Nato üyeliğinden çıkarılması bile tartışmaya açılmıştır. Başta ABD olmak üzere bazı batı ülkelerinin Türkiye’yi hedef alan terör olaylarında desteğine rastlanmış olması sabrımızı taşmasına neden olmuştur. İçi başka dışı başka olan böyle ülkelerle Nato içinde birlikte olsak ne yazar, olmasak ne yazar. İncirlik üssü mademki ülkemiz aleyhine kullanılan bir üs haline getirilmiş, o zaman hiç vakit kaybetmeden ABD’nin buradan tasını darağını toplayarak gitmesini istemeliyiz…