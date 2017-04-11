İNOVATİF HEMŞİRELER DERNEĞİ PATENTLİ ÜRÜNLERİ İLE EXPOMED FUARI’NDAYDI

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

İnovasyon gönüllüsü ve profesyonel yaklaşımlarıyla hastalara en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan hemşireler tarafından kurulan “İnovatif Hemşireler Derneği” Avrasya Bölgesi’nin ve Türkiye’nin medikal alandaki en önemli buluşma platformu olan EXPOMED Fuarı’nda geliştirdikleri patentli ürünlerini 30 Mart -2 Nisan 2017 tarihleri arasında görücüye çıkardı.

EXPOMED Fuarı’nda gerek Sağlık Yöneticileri, Sağlık Çalışanları gerekse patentli ürünlerin hayata geçirilmesinde destek olabilecek medikal firmaların yoğun ilgi gösterdiği stantlardan biri olan “İnovatif Hemşireler Derneği” standında, hemşirelerin hasta bakımına yenilik getirmesi, bakım maliyetini azaltması, hemşirelik hizmetinin kalitesini arttırmak amacıyla geliştirdikleri inovasyon temalı yeni, farklı ve sıra dışı projeler tanıtıldı.

Dernek Başkanı ve aynı zamanda Zeynep Kamil Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr. Yeliz Doğan Merih, stantta sergiledikleri ve patentini aldıkları ürünler hakkında şunları söyledi: “Mesleğimiz için faydalı, fark yaratan, mesleki değişim ve gelişim sürecini destekleyen bilimsel çalışmaları hayata geçirmek üzere yola çıktık. Sağlık sektöründe hastalarımızın ve bizlerin ihtiyacı olan ürünleri tespit edip, geliştirilmesini sağlamak amacıyla da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz yeni ürünlerle ayrıca Ülkemiz ekonomisine de katma değer sağlamayı hedefliyoruz.”

“Bu kapsamda bugüne kadar geliştirdiğimiz 150 tıbbi buluşun 30’u sertifikalandı ve patenti alındı. Diğerlerinin de patent süreci devam ediyor. Bunlar arasında; cerrahi aletler ve iğneler, doğum sonu kanama önleyici cihaz, yenidoğan yoğun bakım ürünleri (formül süt hazırlama cihazı, nefes öğreten yatak, ağlama sensörü, hasta konforunu destekleyici sürgülü yatak, pozisyon veren ve masaj yapan yatak, akıllı ürodinami cihazı, hasta mobilizasyonuna destek olarak giyilebilen serum askısı ve foley sonda askısı, süt sağma cihazları, ilaç navigatörleri, ilaç güvenliği için kontrol kalemleri, çok yönlü hasta bakım arabaları bulunuyor.”

Hasta ve sağlık ekibi gereksinimlerini dikkate alarak geliştirdikleri ürünlerin bazıları ile ilgili seri üretim sürecinin başlamak üzere olduğunu belirten Merih, “belki önümüzdeki birkaç sene içerisinde bu ürünleri kullanmaya başlayacağız. Bu bizim için büyük bir gurur.” dedi.

İnovatif Hemşireler Derneği Hakkında:

Hemşirelik uygulamalarında sağlığın desteklenmesi, hastalıkların önlenmesi, risk faktörlerinin tanımlanması, önlenmesi ve sağlığı geliştirici davranışların artırılması, bakım ve tedavinin daha nitelikli verilebilmesi için yeni bilgilerin/metotların/hizmetlerin bulunmasında inovasyonu desteklemek amacıyla kurulan dernek, inovatif süreçleri, yeteneği olan tüm hemşirelere entegre etmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.