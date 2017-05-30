İnşaat sektörü ihmal edilirse Ankara yara alır

Fatih Çetinkaya / MHP Ankara İl Başkanı

Demir çelik üretiminin lokomotif ülkesi olan Türkiye’de Başkent Ankara’da demir fiyatlarının karaborsaya düşmesi manidar; “Yetkililer şunu asla hatırlarından çıkarmasınlar, inşaat sektörü ihmal edilirse Ankara ekonomisi büyük yara alır”

Ülkeyi yönetenler adeta ekonomiyi unuttu. Piyasaların disiplinsizliği de en çok inşaat sektörüne darbe indirdi. Yetkililer şunu asla hatırlarından çıkarmasınlar. İnşaat sektörü ihmal edilirse Ankara ekonomisi büyük yara alır.

İnşaat demiri fiyatlarındaki yüksek artışın sektörü olumsuz yönde etkileniyor:

İNŞAATLAR DURMA TEHLİKESİNDE

İnşaat mevsimi olmasına rağmen demir fiyatlarındaki önlenemez yükseliş inşaatların durmasına yol açabilir.

Çok ilginçtir ki; fiyatlardaki anormal artışı yetkililer de izah edemiyor. Demir çelik üreticilerinin keyfi uygulaması var mıdır? Ya da hammadde kaynaklı bir artış mıdır; veya spekülatif bir artış mı yaşanıyor kimse bilmiyor. Oysa ülke ekonomisinin can damarı ve lokomotifi inşaat sektörüdür. Demirdeki kriz, çok sayıdaki inşaat sektörüne bağlı kolları da zor durumda bırakabilir.

İSTİKRARSIZLIĞIN BEDELİ Mİ?

2017’nin inşaat sektörü için çok olumlu görülmemesine rağmen yakın zamandaki bir darbe girişimi, döviz kurlarındaki ani iniş ve çıkışlar, son 2 yılda üç seçim yaşamamız belirsizliği artırdı. Özellikle 16 Nisan referandumundan sonra ekonomide iyileşme umut edilirken demir fiyatlarındaki yükseliş durdurulamaz ise bütün bu ümitleri yok edecek gibi görünüyor.

Son 4-5 ayda kilosu 1.600 TL olan demirin 2.200 TL’yi geçmesinin mutlaka bir açıklaması olmalıdır. İnşaat demirindeki artışı suni gören ekonomi yönetiminin başında bulunan sayın Bakanın bunun kalıcı hale geldiğini itiraf etmesi konunun ciddiyetini artırmaktadır.

ANKARA PİYASASI KIRILGAN…

Unutulmasın ki; Ankara’da inşaat sektörü yanlış yönetimler ve uygulamalar yüzünden zaten diken üzerinde. İmar rantı, çarpık şehirleşme ve yanlış kentsel dönüşümler sektörü derinden yaralamaktadır. Son 3 yılda yaşanan terör olaylarındaki artış ve olumsuzluklar en başta başkent olması sebebiyle Ankara’yı daha çok etkilemektedir. Bunun neticesinde de zaten durgun olan inşaat piyasası, şimdi Ankaralı müteahhitleri daha da zor duruma soktu.

Şu gerçeği yetkililerin unutmaması gerekiyor. Ankara’da inşaat durursa Siteler’de, Atisan’da, Ostim’de, İvedik Organize Sanayii’nde ve inşaat sektörüne bağlı binlerce esnafımız etkilenir. Bu durum da Ankara ve Türkiye ekonomisi için kabus olur.