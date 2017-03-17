İnşaat sektörü şubat ayında hareketlendi

Açelya Aşkın / Arkeolog

Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi’yle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu. Aralık ayındaki dip değerinden sonra Faaliyet Endeksi’ndeki yükselmenin göze çarptığı şubat ayı raporunda, sektörün beklentisinin halen yüksek olduğuna dikkat çekildi. Rapor, Genel Hazır Beton Endeksi’nin 2016 15 Temmuz’dan bu yana ilk defa eşik değerinin üzerine çıkmasının hazır beton ve inşaat sektörlerindeki hareketlenmenin en net göstergesi olduğunu, ancak Hazır Beton Faaliyet ve Güven Endekslerinin eşik değerin altında olmasının sektördeki ivmenin yeterli olmadığını ortaya koydu.

Güven Endeksi sınırlı yükselişine devam etti

Şubat ayında sınırlı yükselişine devam eden Güven Endeksi yüzde 0,5 artış gösterdi. Ancak, Güven Endeksi’nin değeri, hazır beton sektöründe ekonomiye olan güvenin oldukça sınırlı olduğunu göstermeye devam etti. Ankete katılanların yüzde 76’sı yeni yatırım yapmayı düşünmediğini belirtirken, yeni bir istihdamı düşünenlerin oranı yüzde 20’de kaldı. Ayrıca, istihdamda azalma yaşanacağını düşünenlerin oranının ocak ayında yüzde 29 iken şubat’ta yüzde 9’a gerilemesi Güven Endeksi’ndeki kısmi iyileşmeyi ortaya koydu.

Faaliyet Endeksi’ndeki artış yukarı yönlü harekete işaret etti

Faaliyet Endeksi’ndeki yüzde 1,5 oranındaki artış, şubat ayında inşaat faaliyetlerinde ve hazır beton üretimindeki yukarı yönlü harekete işaret etti. Fakat, ankete katılan firmaların ancak yüzde 35’i şubat ayında satışlarının artmış olduğunu belirtirken, aynı oranda üretici satışlarında geçen aya kıyasla bir değişme olmadığını ifade etti. Satışlarının azaldığını söyleyenlerin oranının halen yüksek olması sektördeki üretimin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koyarken kayıtlı siparişlerin de benzer bir oranda dağılması bu durumu teyit etti.

Geleceğe yönelik beklenti çok küçük bir daralma gösterdi

Önümüzdeki dönem gidişatını göstermesi açısından büyük önem taşıyan Beklenti Endeksi ise şubat ayını yüzde 0,1 oranında gerileyerek, çok küçük bir daralma gösterdi. Anket katılımcılarının yüzde 56’sının satışların artacağını düşünmesi, yüzde 6’sının ise azalacağını belirtmesi önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin, geçen aya kıyasla önemli ölçüde iyimser olduğunu gösterdi.

Hazır Beton Endeksi şubat ayını artışla kapattı

Bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi de bu gelişmelerden olumlu yönde etkilenerek şubat ayını yüzde 0,6 oranında artışla kapattı. 2016 15 Temmuz’dan bu yana ilk defa eşik değerinin üzerine çıkan Hazır Beton Endeksi 99,78 seviyesinden 100,38’e çıktı.

Hazır Beton Endeksi Şubat Ayı Raporu sonuçları ile ilgili görüşlerini açıklayan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, aralık ayındaki dip değerinden sonra Faaliyet Endeksi’ndeki yükselmenin göze çarptığını ve sektörün beklentisinin halen yüksek olduğunu söyledi.

Yavuz Işık, 2017 yılı şubat ayı raporu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Genel Hazır Beton Endeksi’nin 2016 yılının 15 Temmuz’undan bu yana ilk defa eşik değerinin üzerine çıkması, hazır beton ve inşaat sektörlerindeki hareketlenmenin en net göstergesidir. Ancak, Hazır Beton Faaliyet ve Güven Endekslerinin eşik değerin altında olması, sektördeki ivmenin yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Tüm endeks değerlerinde, geçen yılın aralık ayından sonra son iki aydır devam eden bir yükseliş görülmektedir. Şubat ayında özellikle Faaliyet Endeksi’nin yükselerek Güven Endeksi’ni yakaladığı anlaşılmaktadır. Beklenti Endeksi’nin halen diğer endeks türlerinden yüksek olması, sektörün önümüzdeki 3 ayda inşaat sektörü yatırımlarında bir artış beklediğinin en net göstergesidir. Diğer taraftan Faaliyet Endeksi’nin yükselişe rağmen halen eşik değer altında olması, sektördeki hareketlenmenin yeterli düzeyde olmadığına işaret etmektedir. Ancak uygulamaya yeni konulan konut satışlarında KDV düzenlemesi, gayrimenkul sertifika uygulaması, alternatif finansman yöntemleri, kentsel dönüşümdeki yeni uygulamalar ve kamu yatırımlarının artması ile birlikte inşaat sektöründeki yükselme devam edecektir. Hazır beton endeksinin iyimser tablosuna karşılık geçtiğimiz aylarda da görülen sektörün nakit akışı sorunu devam etmektedir. Ocak ayında %48’in biraz üzerinde olan tahsilat sürecinde bozulma yaşandığını dile getirenlerin oranının şubat ayında yüzde 50 olması nakit akışı açısından sektörde bir iyileşmenin olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.”

Hazır Beton Endeksi hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 10 soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır.

Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği hakkında

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından beri güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için, standartlara uygun beton üretilmesi, standartlara uygun beton uygulamaları için, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yüksek dayanım sınıflarında beton kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuruluştur. 1991 yılından beri Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) de tam üyesi olan THBB’ye üye olacak şirketlerin tüm hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapılması, Kalite Güvence Sisteminin (KGS) sürekli habersiz denetimlerine tabi olunarak KGS Uygunluk Belgesi alınması, uygun laboratuvar bulunması, teknik, çevre, iş sağlığı - işçi güvenliği, yasal ve etik kriterlerin eksiksiz yerine getirilmesi zorunludur.