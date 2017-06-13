İnşaat sektörü yoluna devam ediyor

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

Hazır Beton Sektörü hareketliliğini koruyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay düzenli olarak hazırladığı ve sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği “Hazır Beton Endeksi”nin 2017 Mayıs Ayı Raporu’nu açıkladı. Hazır Beton Endeksi, mayıs ayında 100,77 değerine gerileyerek nisan ayına göre yüzde 0,3 oranında düşüş gösterdi.

Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi’yle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu. Son 3 aydır Faaliyet Endeksi’nin 100 değerinin üzerinde tutunması, hazır beton sektöründe hareketliliğin devam ettiğine işaret etti. Güven Endeksi’nin 100 değerine oldukça yakın olmasına rağmen halen eşik değerini aşamamış olması, hazır betondaki hareketliliğin halen istenilen seviyeye ulaşmadığını ortaya koydu.

Faaliyet Endeksi sınırlı oranda azaldı

Mayıs ayında Faaliyet Endeksi’ndeki yüzde 0,1 oranındaki minimal azalış, nisan ayındaki faaliyetin mayıs ayında da aynı şekilde devam ettiğine işaret etti. Ankete katılan firmaların %53’ü mayıs ayında satışlarının artmış olduğunu belirtirken, yüzde 39’u satışlarında geçen aya kıyasla bir değişme olmadığını ifade etti. Satışlarının azaldığını söyleyenlerin oranı önceki ay yüzde 19 iken mayıs ayında yüzde 8 ile sınırlı kaldı. Bu değerler sektördeki üretimin artmış olduğunu ortaya koydu. Ankete katılım gerçekleştiren üreticilerin yüzde 50’sinin “kayıtlı siparişlerin arttığını söylemesi” haziran ayında yükselişin devam edeceğini gösterdi.

Güven Endeksi seviyesini korudu

Mayıs ayında Hazır Beton Güven Endeksi ’nde önemli bir gelişme yaşanmadı. Güven Endeksi’nin değeri, hazır beton sektöründe ekonomiye olan güvenin halen sınırlı olduğunu gösterdi. Ankete katılanların yüzde 72’si yeni yatırım yapmayı düşünmediğini belirtti. Yeni bir istihdamı düşünenlerin oranı nisan ayında yüzde 16 iken mayıs ayında yüzde 25 olarak gerçekleşti. İstihdamda azalma yaşanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 3 oldu.

Beklenti Endeksi geriledi

Önümüzdeki dönem gidişatını göstermesi açısından büyük önem taşıyan Beklenti Endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 oranında azaldı. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünenlerin oranı nisan ayında yüzde 62 iken mayıs ayında bu oran yüzde 51 olarak gerçekleşti. Anket katılımcılarının yüzde 11’i ise satışların azalacağını belirtti. Önümüzdeki dönemde artış beklentisi ağır basmakla birlikte artış bekleyenlerin oranının mayıs ayında, nisan ayına kıyasla azalması dikkat çekti.

Hazır Beton Endeksi mayıs ayında yüzde 0,3 oranında geriledi

Bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi de bu gelişmelerden etkilendi. Hazır Beton Endeksi 101,06 seviyesinden 100,77’ye gerileyerek mayıs ayında önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

İnşaat ve hazır beton sektörleri Türkiye ekonomisine güveniyor

Hazır Beton Endeksi Mayıs Ayı Raporu sonuçları ile ilgili görüşlerini açıklayan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 2016 aralık ayından bu yana artış gösteren Hazır Beton Faaliyet Endeksi’nin mayıs ayı sonunda çok küçük bir azalma gösterdiğini ancak inşaat ve hazır beton sektöründeki hareketliliğin devam ettiğini söyledi.

Yavuz Işık, 2017 yılı mayıs ayı raporu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “2016 aralık ayından bu yana artış gösteren Hazır Beton Faaliyet Endeksi mayıs ayı sonunda çok küçük bir azalma gösterdi. Faaliyet Endeksi ise nisan ayı ile neredeyse aynı düzeyde gerçekleşti. Sektörün beklentisi %0,7’lik azalma gösterirken Güven Endeksi nisan ayı ile aynı düzeyde kaldı. Güven Endeksi hariç diğer 3 endeks, mayıs ayında 100 değeri üzerinde gerçekleşti. Mayıs ayında en yüksek değer, Faaliyet Endeksi’nde ortaya çıktı. Son 3 aydır Faaliyet Endeksi’nin 100 değerinin üzerinde tutunması, hazır beton sektöründe hareketliliğin devam ettiğine işaret etti. Güven Endeksi’nin 100 değerine oldukça yakın olmasına rağmen halen eşik değerini aşamamış olması, hazır betondaki hareketliliğin halen istenilen seviyeye ulaşmadığını ortaya koydu. Bununla birlikte Beklenti Endeksi, inşaat sektöründe hareketliliğin devam edeceğini gösterdi. Hem mevsimsel olarak hem de referandum sonrasında inşaat faaliyetlerinin hızlanması, inşaat ve hazır beton sektöründeki firmaların Türkiye ekonomisine olan güvenlerinin tam olduğuna işaret etti.”

Hazır Beton Endeksi hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 10 soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır.

Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği hakkında