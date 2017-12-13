İNSANLIĞIN EN GÜÇLÜ DUYGUSU

Tolga Ziyagil / Editör

Korku. İnsanlık geçmişin en eski duygularından birisi. Birçok eylemi yaptıran ya da sonlandıran duyguların başında gelir. Öyle ki yeri gelir sesimizi çıkartmaktan korkarız. İşler başımıza patlamasın diye. Yeri gelir gece sokağa çıkmaya korkarız, kötülükler kol gezdiği için. Bazen sevdiğiniz birisini 5 dakika yalnız bırakmak istemezsiniz, başına bir iş gelirse diye. Kimi sürev yeni bir işe girmeye ya da zam istemeye korkarız, rahatımızdan olmayalım diye. Olur ya, bazen de bilmekten korkarız bazı konuları, olguları veya olayları. Bilinmeyenden korktuğumuz için de tepkimiz nefret ve öfke olarak dışarı çıkar ve karşıya yansır. Yani demem o ki, korku çoğu şeyi başlatır, bitirir ya da engeller. Ama bunun üstesinden gelmek de yine kişinin kendi elinde. Elbette ortalıklarda korkusuzca dolaşın, devinim yapın, sağa sola bulaşın bg. bir şey demiyorum. Ancak çoğu korku da yersiz ve sizi yaşamdan alıkoyuyor. Bazen de insanın canı korkmak çeker, gider bir korku filmi izler. Bilinçli şekilde yapıldığından ve de zarar görmeyeceğini bildiğinden dolayı bundan kaçmaz kimse. Niye? Çünkü denetimi altındadır. Filmden korkulmayacağını, defalarca izlese bile ona zarar veremeyeceğini bilir. Bilgiye dayalıdır bu sonuç. Hiçbir film size zarar veremez. Duygudurumunuzu etkiler o ayrı.

Buradan yola çıkarsak insanoğlu bilinmeyenden hep ya da genelde korktuğu için, bilmemeyi kendine görev edinir çoğu durumda. Bilgisizliği derinleştikçe kendine yeni yasaklar koyar, etrafına duvarlar örer ve sonunda kendi kendini boğar. En azından bilinçli bir yaşamı olmaz. Korkular çoğunlukla üzerine gidildikçe yenilir ve ortadan kalkar. En basitinden örnek verecek olursak, yükseklik korkusu olan biri üst geçitten geçemez, balkondan aşağıya bakamaz, çünkü düşmekten korkar. Eğer ki fizik kurallarını bilirse bu kişi, ağırlık merkezini ayarlayabilir ve rahat bir şekilde yükseklik korkusunu yenebilir. Böyle bir tanıdığım var benim. Başka bir durumda üzerine düşüncesi olmadığı bir konuda okuyarak edindiği bilgi sayesinde beynindeki kısıtlamaları kaldırıp, ferah bir şekilde görüşlerini belirtebilir, aydınlanabilir. Örnekler çok fazla. Araba kullanma, karanlık, kapalı alanda kalma, terkedilme, ölme, hasta olma, başarısız olma, sevilmeme, sayılmama bg. birçok korku çeşidi bulunmakta. Kişi korkularının üzerine gitmediğinde ve de korkusuyla yüzleşmek zorunda kaldığında, bunu dışa öfke veya nefret olarak yansıtabilir. Dolayısıyla da olduğundan bambaşka biri olarak tanıtabilir karşısındakine kendisini.

Bir başka büyük korku da "millet ne der?" korkusudur ki, günümüz toplumunda belki de en etkililerinden birisidir. Sürekli başkalarının kendisi hakkında ne diyeceğini düşünüp sıkıntıya giren, yaşamını kendi istediği gibi değil de, diğerlerinin isteğine göre şekillendiren ve böylece özgün ve özgür bir birey olamayanlarla dolu etraf. Tüm bunlar genelde çocukluktan başlar ve ileriki yaşlarda iyice kişiliğe yerleşmiş olur. Eğer ki ayırdına varırsa kişi, bunu düzeltmek için çabalar. Ama varamazsa, yandı gülüm keten helva. Evet, her toplumun kendine özgü bazı kuralları sürev içerisinde oluşmuş ve kanıksanmıştır. Bunlar olmazsa düzenin bozulabileceği kurallardır. Benim demem o ki, her söylenene göre bir düzen tuturmak. Anne babayı memnun etsen, arkadaşın olmaz, yöneticiyi etsen, iş arkadaşların olmaz, komşuyu etsen, kendin olmaz bg. uzar gider. Sonuç? Dışı tek parça, içi dalgalı denizler, binlerce parçalı yap bozlar gibi bir kişi. Ne deniz duruluyor ne de yap bozun tamamını görüyor. İşin tuhaf yanı bu tarz kişiler uyarıları da dikkate almazlar. Yani birisi onun iyiliği için bir şey söylese, gider olumsuz denilenleri kayda değer alır ve onları olumluya çevirmeye çalışır. Bu da sanırım sevilmeme, saygı görmeme gibi korkulardan kaynaklanıyor.

Son dönemlerde benim de usumu (aklımı) kurcalayan korku konusunu biraz sizlere de açmak, içimi dökmek istedim. Ne olur, kendinizi korkulardan oluşan bir bedene hapsetmeyin. Üzerine gidin korkunun ve kilitleri kırın.