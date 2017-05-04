İNSANLIĞIN GERÇEK DOSTLARI 4 MAYIS’TA BELİRLENİYOR

İrem Subaşı / İllüzyonist

Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin bu yıl 18’incisini düzenlediği “İnsanlığın Gerçek Dostları” Ödül Töreni, 4 Mayıs 2017 Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “İnsanlığın Gerçek Dostları Ödülleri” bu yıl da sahiplerine kavuşuyor. Bu yıl 18’incisi düzenlenen ödül töreni, yıl içerisinde derneğin sigarayla savaş konusundaki mücadelesinde destek veren kişi ve kurumlara bir teşekkür mahiyeti taşıyor.

İAÜ ÖĞRENCİLERİ EGE’YE “DOKUNACAK”

Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ’ın teşriflerinin de beklendiği gecede, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Programı öğrencileri tarafından hazırlanan bir defile de yer alacak. “Ege’ye Bir Dokunuş” adlı defile, moda dünyasının ünlü ismi Asil Çağıl’ın görkemli koreografisi ve aralarında Sema Şimşek, Günay Musayeva, Tuğçe Sarıkaya, Açelya Kartal, Marina Federenko, Gözde Coşkun, Parıl Erdem, Yağmur Ayaz, Yasemin Yeniay ve Metehan Sancaktar gibi ünlü isimlerin yer aldığı mankenlerin sunumuyla gerçekleştirilecek.

“DUMANSIZ HİKAYELER” ÖDÜLLERİ DE SUNULACAK

Ünlü haber spikeri Sevinç Satıroğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği, organizasyonunu ise ünlü organizatör Can Demiral’ın gerçekleştirdiği gece kapsamında, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde geliştirdiği ve Türkiye genelinde gerçekleştirilen, “Sigarasız Yaşam” temalı “Dumansız Hikayeler Liselerarası Kısa Film Yarışması”nın ödülleri de sahiplerine takdim edilecek. Gecede ayrıca, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 2.sınıf öğrencileri de, mezuniyet projesi olarak geliştirdikleri “Illusion Make-up” adlı çalışmalarını sergileyecekler. 52 öğrencinin 25 ayrı fotoğraf çalışmasının yer alacağı sergide öğrenciler, beynin normal düzenler dışında çalışarak duyuların şaşırıp kalması anlamına gelen bu çalışmalarıyla geceye renk katacak.

PROGRAM

Tarih: 4 Mayıs 2017 Perşembe

Yer : Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Saat : 18.00 – Kokteyl

19.00 – Açılış Töreni

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Hakkında

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği, kurulduğu 1999 yılından bu yana toplumumuzun sigaraya karşı bilinçlenmesi yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. Gelişmiş ülkelerde 40 yıl önce başlatılan bu savaşta 16 yıl gibi bir sürede önemli görevler başarmıştır. 9 Şubat Dünya Sigarayı Boykot Günü’nde, 31 Mayıs Dünya Sigarasızlık Günü’nde ve 20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca sigarayla savaşa katkıda bulunan isimlere her yıl “İnsanlığın Gerçek Dostları” ödülleri vermektedir.

TSSD, her geçen gün artan sigara salgınına karşı, başta çocuk ve gençler olmak üzere insanları bilinçlendirme çalışmaları yürütmeye, tütün kullanımı bütün dünyada yok oluncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıdır.