İnteraktif Pazarlama Zirves (İPZ), Ankara'lılarla buluşuyor

Halim Utlu / Gazeteci

Marketing Türkiye ve Marketing & Management Institute tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en kapsamlı pazarlama etkinliği olan İnteraktif Pazarlama Zirvesi (İPZ), 14 Eylül 2017 tarihinde Ankara’lılarla buluşuyor. 11. Anadolu turunun beşinci ayağının bu yılki konusu “Yeni Nesil Ürünler ve İşler…” Bu yıl da her ilin ihtiyaçlarına yönelik içerikler sunarak farklılaşan etkinliğe katılanlar, İPZ Anadolu Katılım Sertifikası’nı almaya hak kazanıyor...

Türkiye’nin en kapsamlı pazarlama etkinliği İ PZ, Marketing Türkiye ve Marketing & Management Institute tarafından düzenleniyor.

Ankara’dan sonra sırada Adana, Antalya, Manisa var

11 yıldır aralıksız devam eden ve Türkiye’nin birçok ilini ziyaret eden İPZ Anadolu’nun bu yılki ana teması, değişen ihtiyaçlar dikkate alınarak “Yeni Nesil Ürünler ve İşler”olarak belirlendi.

Bugüne kadar binlerce pazarlama profesyonelini ve yüzlerce konuşmacıyı aynı çatı altında buluşturan “İPZ Anadolu 2017” kapsamında, bu yıl Konya, Bursa, Eskişehir ve Kayseri’ye gidildi. İPZ Anadolu yıl sonuna kadar Ankara’nın ardından Adana, Antalya, Manisa ve yoğun talep nedeniyle yeniden Eskişehir ile Bursa illerinde girişimcilerle bir araya gelecek.

Birlikte iş yapma kültürü de konuşulacak

Yeni nesil işler, süreçler ve ürünler tasarlayarak şirketlere katma değer yaratan kuruluşların buluşma platformu olan İPZ Anadolu, bu yılki temasıyla teknolojinin dayattığı değişim konusunda, farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Yeni dünyanın gereklerine uygun iş yapış biçimlerinin tartışmaya açılacağı İPZ Anadolu’nun Ankara destekçileri arasında, Yapı Kredi Bankası, Opet, Arçelik, Marketing Toys, Digital Partners ve TAV İşletme Hizmetleri yer alıyor. Konferans dizisinde ise birlikte iş yapma kültürü konuşulacak ve katılımcılara İPZ Anadolu Katılım Sertifikası takdim edilecek.

Anadolu hep bizim önceliğimiz oldu

Açılış konuşmasını yapacak olan Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni ve Marketing Management Institute (MMI) Türkiye Başkanı Günseli Özen, İPZ Anadolu’da, il özelindeki ihtiyaçların konferans öncesinde birebir o ilin kanaat önderleriyle yüz yüze yapılan çalışmalarda belirlendiğini ve içeriğe dönüştürüldüğünü belirterek “Koşullar ne olursa olsun, Anadolu hep bizim önceliğimiz oldu ve olmaya da devam edecek. Anadolu’daki ekonomi dünyasının güçlenmesi adına çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğiz ” dedi.

Duayen reklamcı Derici “Her Şey Çok Basit...." diyecek

MMI Türkiye Başkanı Özen’in açılış konuşmasından sonra, İPZ 'nde ilk konuşmacı Türk reklamcılığının usta ismi, M.A.R.K.A. Reklam Ajansı Kurucusu Hulusi Derici olacak. Duayen reklamcı “Her Şey Çok Basit – Markalaşma ve Pazarlama Üzerine Kafanızı Karıştıran, Kaosa Dönüştüren Bilgileri Unutturacak, Her Şeyi Basitleştirecek Bir Sunum” başlıklı konuşmasıyla,herkesi etkileyecek..

Yapı Kredi Kobi Merkezi Satış Kanalı ve İş Geliştirme Direktörü Burak Bıçaklar ise “Yeni Nesil İşlerde Kolay Finansman Araçları” başlıklı sunumuyla katılımcılara seslenecek.

İş Birliğindeyiz / Markalaşmanın Gücü

Opet Filo Satış ve Teknoloji Direktörü Hakan Koca’nın “İş Birliğindeyiz” sunumu sonrası, Arçelik Pazarlama A.Ş. Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi “Markalaşmanın Gücü”nü oryaya koyacak.

Zirve’de Marketing Toys Ajans Başkanı Koray Özdemir ise “Tüketiciye Ulaşmada Yeni Trendler, Değişen Tüketicinin Nabzını Hissetmek” konulu etkili sunumuyla, Ankaralı girişimcilerin önünü açmaya çalışacak.

Son oturumda ise Digital Partners CEO’su Tunç Günbey,sahne alıyor.Konuşmacı,“İnternet Reklamcılığında Yeni ve Etkili İş Biçimleri Nelerdir, Nasıl Kullanmalı?” sorularının cevabını, Başkent'ilerle beraber bulacak.

Hilton Otelinde gerçekleştirilecek program, saat 09.00'da başlayacak. İPZ'nde, ilerleyen saatlerde renkli çekilişlerle katılımcıların da ödüllendirileceği ifade edildi.