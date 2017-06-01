IPARD 2’nin tarımsal hibe ilanını bekleyen ÇİFTÇİLERE MÜJDE!

Halim Utlu / Gazeteci

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) ikinci döneminin ilk proje çağrısına, 8 bin 789 başvuru yapılırken, bunların arasından bin 639 proje, desteklenmek üzere seçilerek,yatırımcılarla ilk imzalar atılmaya başlandı.İlk çağrıda 16 farklı tarımsal sektör, yaklaşık 1,4 milyar liralık yatırıma başlarken, bu rakamın toplam 853 milyon liralık kısmı, hibe desteği olacak.

Bunun yanında, bir süredir çiftçiler,üreticiler ve tarımsal yatırımcıların merakla beklediği müjdeli haber de geldi...

IPARD 2’nin tarımsal projelere vereceği hibe desteği 2. çağrı ilanına, Haziran ayı içerisinde çıkacağı ifade edildi..

8 bin 789 başvurudan, 1639 proje desteklenmek üzere seçildi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı , IPARD 2’nin birinci çağrısı kapsamında, yatırımcılarla sözleşmelerin imzalanmaya başladığını, 853 milyon Türk Lirası hibe desteği verileceğini belirtti.

Dr. Antalyalı, Bereket TV’de Umut Özdil’in sunduğu “Gündemin Bereketi” programının canlı yayın konuğu oldu ve çeşitli açıklamalar yaptı.Başkan Antalyalı, kuruma 200 uzman personel alımı yapılacağı müjdesini vererek, Milli Eğitim Bakanlığı ile sınav tarihini belirlemek için görüştüklerini ifade etti.

Veteriner hekim,ziraat mühendisi, elektrik mühendisi ve farklı branşlardan kurumun ihtiyaçlarına göre çeşitli istihdam yapılacağı bilgisini veren Antalyalı, duyurunun yakında kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Dr.Antalyalı’nın konuk olduğu “Gündemin Bereketi” programının tekrarı, 1 Haziran sabah saat 04.00’te Bereket TV’de tekrar yayınlanacak.

IPARD I hibe desteği ile 2,3 milyar avroluk yatırım gerçekleşti

Öte yandan TKDK , IPARD desteklerinde ikinci döneme başlandı. IPARD II Programının birinci çağrısı sonucunda ilk imzalar atıldı. 2014-2020 yıllarını içeren ikinci uygulama döneminde, tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınması için desteklenen sektörlere yenileri eklendi ve verilen desteklerin hibe oranları da artırıldı.

Başkan Dr. Antalyalı, Kurumun, IPARD I Programından verilen hibelerle 2,3 milyar avroluk bir yatırım gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu programın sonucunda 57 bin kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Antalyalı, yaklaşık 10 bin 650 yatırımcı ile sözleşme imzaladıklarını kaydetti.

5 yılda 1 milyar 45 milyon avroluk kaynak, yararlanıcılar ile buluşturulacak

IPARD-II Programı dahilinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyar 45 milyon avroluk kaynağı yararlanıcılar ile buluşturacaklarını ifade eden Antalyalı, bu dönemde yararlanıcı sayımızı 20 bine, yeni istihdam sayısını da en az 110 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Antalyalı, "Gönül ister ki, tüm projeleri destekleyelim ama kaynaklar sınırlı, istekler sınırsız. İlk çağrıda 16 farklı sektörü destekliyoruz ve vatandaşlarımıza 853 milyon lira hibeyi kullandırmaya başlıyoruz. Yaklaşık 1,4 milyar liralık yatırım gerçekleşecek." dedi.

Kırmızı et üretimi öncelikli sektör

IPART 2 döneminin ilk sözleşme imza töreninde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Antalyalı, Kurumun, IPARD I Programından verilen hibelerle, 2,3 milyar avroluk bir yatırımın gerçekleştirildiğini, lokomotif alanın "Tarımsal i̇şletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar" olduğunun altını çizdi. Bu alanda 536 projeyi desteklediklerini, 811 milyon liralık yatırım gerçekleştirileceğini ve 553 milyon liralık hibe verileceğine dikkat çeken TKDK Başkanı,özellikle Milli Tarım Projesi çerçevesinde de, kırmızı et üretimini öncelikli sektör olarak gördüklerini, bunun ilk adımı olarak 291 projeye 300 milyon lira destek vereceklerini dillendirdi;

173 süt, 65 kanatlı eti ve 7 yumurta tavukçuluğu projesi desteklenecek

"173 süt üretimi, 65 kanatlı eti ve 7 yumurta tavukçuluğu projesi desteklenecek ve söz konusu sektörlerde toplamda 256 milyon liralık bir kaynağı yararlanıcılarımızla buluşturacağız.Gıdada sanayi entegrasyonunu

sağlamaya yönelik özellikle 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' tedbiri gıda enflasyonu açısından da çok önemli.

Gıda fiyatlarının düzenlenmesi için çok önemli yer tutan soğuk hava depolama tesislerine yatırım tutarı yaklaşık 93 milyon lira olan, 35 tesis kurulacak, söz konusu projelere yaklaşık 47 milyon lira hibe sağlanacak.

22 süt, 8 et, 1 kanatlı eti, 2 su ürünleri işleme yatırımı uygun bulundu

Aynı tedbir altında 22 süt işleme, 8 et işleme, 1 kanatlı eti işleme, 2 su ürünleri işleme yatırımı da uygun bulundu ve bunların hepsinin sözleşmelerinin imzalanma süreci kısa zamanda bitecek."

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Yatırımları tedbirinin de, istihdam açısından çok önemli olduğunu hatırlatan, hacmi daha küçük projelerin desteklendiği söz konusu tedbirde de, toplam yatırım tutarının 201 milyon lira olduğunu açıklayan Başkan, bin 35 projenin sözleşme imzalamaya hak kazandığını ve söz konusu yatırımlara 100 milyon liranın üzerinde hibe sağlanacağına dikkat çekti.

22 makine parkı ve 44 yenilenebilir enerji yatırımcısıyla, sözleşme imzalanacak

Antalyalı'nın verdiği bilgiye göre; bu kapsamda TKDK'nun, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması sektöründen 575, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması sektöründen 256, zanaatkarlık ve katma değerli yöresel ürünler sektöründen 57, kırsal turizm sektöründen 75, kültür balıkçılığı sektöründen de 6 proje desteklenecek.

Bu arada, IPARD-II Programının yeni sektörlerinden olan makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımlarını da, bu tedbir kapsamında desteklemeye başladıklarını anlatan Dr. Antalyalı;

İlk çağrıya en çok Elazığ, Sivas, Ankara ve Afyon'dan başvuru geldi

"İlk çağrı sonucunda 22 makine parkı ve 44 yenilenebilir enerji yatırımı sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır. Bu tedbir kapsamında 75 projenin desteklendiği kırsal turizm sektörüne de, 56 milyon lira aktarılacak."dedi.

IPARD Programını sadece 42 ilde uyguladıklarını, ilk çağrıya en çok Elazığ, Sivas, Ankara ve Afyon'dan başvuru geldiğini, amaçlarının kaynakları tüm iller arasında adil bir şekilde dağıtmak olduğuna vurgu yapan Antalyalı, tüm vatandaşları programı takip etmeye ve kendi projelerini de TKDK'ya sunmaya davet etti.

1 milyon 320 bin liralık yem bitkileri üretimi yatırımı

Diğer yandan TKDK'dan hibe desteği almaya hak kazanan Sütana Hayvancılık Şirketinin sahibi Müjdat Ayar ise, 2015'de yem bitkileri üretimine başladıklarını, 50 dönüm üzerinde yonca bitkisi ürettiklerini,

IPARD II programına süt işleme tesisi için başvurduklarını ifade ederek "1 milyon 320 bin liralık bir yatırımımız var, toplam 775 bin lira hibemiz açıklandı ve bunun için bugün sözleşme imzalayacağız. 48 baş sağmal hayvan ve genç hayvanlarımızla birlikte toplam 105 baş hayvanımız var. Günlük süt kapasitesi 800 kilogram civarında olan bir işletme kuracağız. Yatırımımıza hemen başlayacağız." dedi.

49 baş sağmal süt sığırcılığı projesi

IPARD II Programından yatırım desteği alan ve projesinin sözleşmesine imza atan Abdülkadir Kocaoğlu da, Ankara Haymana Büyükağaç Köyünde, süt üreten tarımsal işletme yatırımı yapmak için başvuruda bulunduğunu anlattı; "Yatırım tutarım yaklaşık 2 milyon lira, 1 milyon 250 bin lira civarında hibe alacağım. 49 baş sağmal süt sığırcılığı için başvurdum. Benim için hayaldi inşallah gerçekleştireceğiz. Kendi çabalarımızla kapalı ahır sistemiyle yapıyorduk, şimdi daha düzgün AB standartlarına uygun bir tesis yapacağız."