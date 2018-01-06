İRAN’DA İSYAN GİRİŞİMİ

Mevlüt Mürsel Uzun

İran’da CIA’nın başlattığı isyan girişimi tüm ülke geneline yayılarak huzur ve istikrarı bozmuştur. Başlangıçta gösterilere neden olan sebepler işsizlik, hayat pahalılığı ve yolsuzluk gibi konular olsa da sonradan bu gösteriler devlet ve hükümet aleyhine dönüşmüştür. Şehirlerde devlet dairelerine saldırılar, devlet büyüklerinin posterlerinin ve ülke bayrağının yakılmış olması affedilir gibi değildi. Zıvanadan çıkan bu gösteriler hükümet tarafından yasaklanmış olsa da dış kaynaklı sosyal medya sitelerinin yayınlarıyla halk tahrik edilerek ve yönlendirilerek sokağa çıkmaları sağlanmıştır. Ülkenin geneline yayılan bu kanunsuz gösterilerde ölenlerin sayısının 25 olduğu, tutuklananların ise 500’ü aştığı ifade ediliyor.

İran’da durup dururken ortaya çıkan bu halk isyanında CIA’nın emrinde faaliyet gösteren geçmişte bizim ülkemizde de olduğu gibi satılmış ajanların büyük payı olduğu görülüyor. Nitekim İran’ın dini lideri Hameney açıklamasında “Düşmanlarımız ülkede isyan çıkarttı. Savaş çıkartmaya çalışıyorlar. İsyan çıkartmak için ajanlara para silah vererek kullanıyorlar” derken İran’ı düşman olarak kabul eden ülkeleri işaret etmekteydi. Nitekim İran’da karışıklık çıkarmanın gayreti içinde olan ülkeler kendilerini hiç de gizleme gereği duymadan açıkça gösterileri desteklerini ifade etmişlerdir. Bu ülkeler ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’dır. İran’ın huzur ve istikrarını hedef alan bu ülkeler hükümet karşısında faaliyet yürüten örgütlere istedikleri lojistik desteği sağlayarak bu gösterilerin ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. İslam ülkelerinin tümünde hangi taşı kaldırsanız altından mutlaka ahlaksız ABD’nin CIA’sı çıkmakta.

Bugün İran’da olduğu gibi geçmişte CIA aynı isyan sahnesini Türkiye’ye ODTÜ’de ve Gezi olaylarında yaşatmıştı. O olaylarda Türkiye’nin düşmanı olan sol marjinal örgütler ve bunlara destek veren malum partiler şehirlerde sokakları savaş alanına çevirmişlerdi. Bizdeki gezi olayları İran’ınkinin aksına sadece 3-5 ağaç yüzünden başlatılmıştı. Bilhassa Gezi olaylarında İstanbul ve diğer şehirlerimiz savaş alanına çevrilmişti. İslam ülkelerini karıştırmaktan zevk alan CIA örgütü bu seferde İran’ı hedef seçmiştir. Bu ülkede bulunan ajanları vasıtasıyla Meşhed kentinde başlattığı olayları ülkenin geneline yayarak İran’ın huzur ve istikrarını bozmuştur.

İslam coğrafyasında eşkiyalığını sürdüren ABD başkanı Trump göstericileri cesaretlendirmek için “Zamanı geldiğinde ABD’den büyük destek göreceksiniz” vaadiyle göstericileri cesaretlendirmiştir. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Güvenlik Konseyine bir mektup göndererek ABD Başkanı Trump”ın içişlerine karıştığı gerekçesiyle kınanmasını istemiştir.

Trump’ın bir elinde sopa bir elinde dolar bütün dünya ülkelerine ya kırk katır, ya kırk satır diyerek dağ eşkiyaları gibi tehditler savurmaktadır.

İran’da aniden ülke geneline yayılan gösterileri başlatanın CIA ajanları olduğu kesindir. Devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar da bunu işaret etmekte. Amerika öyle bir haydut ülke ki karıştırmadığı İslam ülkesi kalmamıştır. Şu sıralar 4500 TIR dolusu silahla silahlandırdığı PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerini bir çatı altında toplayarak Türkiye’ye karşı kullanacağı bir birlik oluşturmanın gayreti içindedir. İşte Amerika böylesine alçak ve haydut bir ülkedir…