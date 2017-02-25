İŞ GÜVENCEMİZE KİMSE GÖZ DİKMESİN

Fahrettin Yokuş

Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu yaptığı açıklamada, 657 Sayılı Kanun kapsamında iş güvencesinin tapulu mal gibi olmasının yanlış olduğunu ifade ederek, "Memurun kendisini geliştirmesinin yolu açılmalı, liyakati, performansı değerlendirebilmeli. Yılların getirdiği kıdemle, birikimle bunu ölçmek doğru değil. Bunada da ısrarla güvence diyorsak kamu da beklediği hizmeti alamaz. Mesleklere göre 5 yılda bir kendini çek edebilen bir sistem olmalı" demişti. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yaptığı açıklamalarda, 657 sayılı DMK ile ilgili düzenlemenin referandumdan sonra yapılacağını ifade etmiştir.

Siyasi iktidar iş başına geldiği günden bugüne kadar birçok defa, memurun iş güvencesinin kaldırılması gerektiğini ifade etmişti. Hatta 15 Temmuz ihanet kalkışmasının nedenini dahi, memurların iş güvencesine bağlanmıştı.

İş güvencesinin kaldırılmasıyla kamuda devlet memuru değil, parti memuru yapılanması oluşturmak istenmektedir. Oysa ki, “devlette devamlılık esastır.” Devlet memurlarının liyakatlı, birikim ve tecrübe sahibi olması gerekir. Devleti somutlaştıran, memurlardır. Memurları devletten çıkartırsanız geriye sadece “duvarlar ve kurallar” kalacaktır. Devletin bekası, ülkemizin ve milletimizin geleceği için Devlet Memurları ve iş güvencesi şarttır.

Kamuda sonsuz iş güvencesi denerek yanlış bir algı yaratılmaktadır. Anayasa ve yasalarımız, aslında Devlet memurlarına sonsuza kadar iş güvencesi vermemiştir. Her yıl yüzlerce memur işten atılmakta, binlercesi de çeşitli cezalara çarptırılmaktadır. Memurlarda tıpkı işçiler gibi 657 sayılı DMK’nın ilgili maddelerinde suç sayılan fiilleri işlediklerinde, disiplin kurullarında görevlerine son verilmektedir.

BAKAN TEPKİLERDEN SONRA ÇARK ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, yaptığı talihsiz açıklama sonrası kamuoyunda gördüğü tepkilerden sonra tam anlamıyla çark etmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Yayın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “… getirilmek istenen düzenlemenin memurların daha da nitelikli hale getireceği, eğitilecekleri, hiç bir memurun performansı düşük diye atılmayacağı, performans uygulamasında başarısız olan memurların sadece yerlerinin değiştirileceği, bu uygulama ile memur güvencesinin daha da güçleneceği, devlet güvencesinin kalkmasının söz konusu olmadığı” ifade edildi.

MEMUR İŞ GÜVENCESİNE SAHİP ÇIKMALIDIR

Bu dönüşün en önemli sebebi ise Referandum endişesidir. Gelen tepkiler üzerine Bakan adına bu açıklama yapılarak, geri adım atılmıştır.

Ancak tehlike hala geçmemiştir. Çünkü AKP iktidarı işe başladığı günden beri memurun iş güvencesini kaldırmak istediğini her fırsatta ifade etmiştir. Beceriksiz ve başarısız yönetiminin tüm suçunu her defasında memurların üzerine yıkmış, mesai arkadaşlarını aşağılamaktan geri durmamıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan bu açıklama oldukça önemlidir. Ancak, tüm memurlarımız dikkatli olmalıdır. Bir süre sonra aynı konu tekrar gündeme gelecek ve uygun zaman bulunduğunda memurun iş güvencesi ellerinden alınmaya çalışılacaktır.

Biz tüm memurları bir kez daha uyarıyoruz. İş güvencenize sahip çıkın. Biz Türkiye Kamu-Sen ve ona bağlı Sendikalar olarak, memurun iş güvencesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm memurlarımızı da bu mücadelemizde bizlere omuz vermeye davet ediyoruz.

Bir kez daha hatırlatıyoruz; İş güvencesi olmayan memurluk sistemi ile parti memurluğu hayata geçirilecek ve Türkiye Cumhuriyetinin temellerine dinamit döşenecektir.