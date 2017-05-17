İŞGÜVENCEMİZ VAZGEÇİLMEZİMİZDİR !

Hasan Kütük

AKP iktidarı uzun süredir 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda “köklü değişiklik”, “devrim niteliğinde değişiklik” ve “reform” adı altında kamu emekçilerinin başta iş güvencesi olmak üzere tüm kazanımlarını yok etmenin fırsatını kollamaktadır, 16 Nisan referandumundan sonra da bu fırsatı bulduğunu düşünmektedir ki kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldıran düzenleme için düğmeye basmıştır.

2002 yılından bu yana AKP iktidarı, çalışma yaşamını güvencesiz hale getirme çabası içerisine girmiştir ve birçok kere 657 sayılı yasaya ilişkin açıklamalar yapmıştır. En son açıklama hükümete yakınlığıyla bilinen bir gazetede yatırım ve istihdam teşvikleri kapsamından 657’de yapılacak “reformlar”dır. Bu pakette kamu görevlisi kavramının gideceği çalışan statüsü getirileceği, kamunun yeterli olmadığı yerde sözleşmeli personel alınacağı açıklaması yapılmaktadır. Söz konusu paketin doktor, avukat, öğretmen şoför, bilişim uzmanı, mühendis alımı gibi geniş bir kamu emekçisini kapsayacağı belirtilmektedir.

Hükümet, kamu emekçilerini ortadan kaldırmak amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Anayasa değişikliği yapmak istemektedir. Bu Anayasa değişikliği ile Memur ve sözleşmeli kavramının tamamen kaldırılması hedeflenmektedir. Kamu emekçileri güvencesiz bırakılarak kölelik düzeninde yaşaması istenmektedir.

Siyasal iktidara daha önce defalarca açıkladığımız Devlet Memurluğu kavramının bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz. Çünkü Memurluk güvencesi memurun şahsına değil, yürüttüğü kamu hizmeti adına devletin güvencesidir. Ayrıca kamu emekçilerinin; Anayasal ve yasal iş güvencesi sosyal devlet olmanın gereği olduğu gibi tüm yurttaşların kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanabilmelerinin de teminatıdır.

Siyasal iktidara üzülerek ifade etmek zorundayız ki! Ülkemizde 3, 5 milyon memur şu sıralar en çok hükümetin kamu emekçilerine yönelik açıklamalarından tedirgin olmaktadır. Hükümet, bilmelidir ki, kamu emekçileri yapılacak düzenlemelerin karşısında yer alacaktır. Bu haksızlığa geçit verilmeyeceği gibi Kamu emekçilerinin iş güvencesi kırmızıçizgimiz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Hükümeti, her fırsatta kölelik düzenini hayata geçirmekten ve değişiklik adı altında memurlara, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu değiştirme adı altında cilalayıp pazarlamaktan vazgeçmeye davet ediyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu; kamu emekçilerinin esnek, güvencesiz ve düşük ücretle çalışmalarının önünü açacak ve siyasal iktidarın memuru olmalarına neden olacak her türlü düzenlemenin karşısında olacaktır. Bu amaçla yapılacak olan bu düzenlemeye karşı demokratik ve meşru zeminde mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.